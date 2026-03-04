Olyan csapdába került Kína, amelyből nagyon nehéz lesz kitörni

Érdekes interjú jelent meg néhány nappal ezelőtt a Portfolio oldalán, amely a kínai gazdasági szerkezetváltás nehézségeit taglalta, futólag kitérve a makacsul alacsony fogyasztás kérdésére. Bár már magam is többször írtam e témáról, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az ország növekedési modelljének egyik csapdája éppen abból fakad, hogy
az elégtelen fogyasztás óriási ipari túltermeléssel jár, ami így csakis az exporton keresztül tud lecsapódni a világgazdaságban.
Kína méretei mellett azonban ez a modell nem fenntartható már középtávon sem, hiszen egyre több ország vezet be piacvédelmi intézkedéseket a kínai árukkal szemben saját ipari bázisa védelme érdekében. Tehát megint ott tart az ország, mint bő másfél évtizede, miszerint a fogyasztás növelése lenne az egyetlen kiút. Csakhogy ehhez túl keveset keresnek a kínai munkavállalók.
