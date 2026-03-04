  • Megjelenítés
Pentagon: megpróbálták megölni Donald Trump elnököt
Globál

Pentagon: megpróbálták megölni Donald Trump elnököt

Portfolio
Az Egyesült Államok megölte annak az iráni egységnek a parancsnokát, amely megpróbálta megölni Donald Trump elnököt – jelentette be Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.

Tegnap levadásztuk ás megöltük annak az egységnek a parancsnokát, amely megpróbálta megölni Donald Trumpot”

– jelentette be Hegseth.

Irán megpróbálta megölni Trump elnököt. Trump elnök nevetett utoljára”

– mondta.

Még több Globál

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

Videón a tengeralattjáró támadása: nemzetközi vizeken érte el a végzet az iráni hadihajót

Sorra helyezik harckészültségbe az európai haderőket, egyre erősebb a fenyegetettség Irán miatt

Azt nem részletezte, hogy az állítólagos merényletkísérletre hol, milyen formában került (volna) sor.

Hegseth bejelentette azt is, hogy az Egyesült Államok elsüllyesztett egy iráni hadihajót Sri Lankánál, illetve hogy várhatóan még a héten teljesen átveszi Amerika az uralmat az iráni légtér fölött. Arra is kitért, hogy az amerikai haderő fokozni fogja az Irán elleni katonai csapások intenzitását, a műveleti fókusz pedig jelenleg a perzsa állam központi része.

Kapcsolódó cikkünk

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

Címlapkép forrása: The White House via X Account/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán
Történelmi légi párbaj Irán fővárosa felett: olyan történt Teherán légterében, mint eddig soha
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility