Pentagon: megpróbálták megölni Donald Trump elnököt

Az Egyesült Államok megölte annak az iráni egységnek a parancsnokát, amely megpróbálta megölni Donald Trump elnököt – jelentette be Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.

Tegnap levadásztuk ás megöltük annak az egységnek a parancsnokát, amely megpróbálta megölni Donald Trumpot”

– jelentette be Hegseth.

Irán megpróbálta megölni Trump elnököt. Trump elnök nevetett utoljára”

– mondta.

Azt nem részletezte, hogy az állítólagos merényletkísérletre hol, milyen formában került (volna) sor.

Hegseth bejelentette azt is, hogy az Egyesült Államok elsüllyesztett egy iráni hadihajót Sri Lankánál, illetve hogy várhatóan még a héten teljesen átveszi Amerika az uralmat az iráni légtér fölött. Arra is kitért, hogy az amerikai haderő fokozni fogja az Irán elleni katonai csapások intenzitását, a műveleti fókusz pedig jelenleg a perzsa állam központi része.

Címlapkép forrása: The White House via X Account/Anadolu via Getty Images