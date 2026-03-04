Polgárháborút készítenek elő Iránban az új akciókkal – kibukott a nagy izraeli terv

Izrael az elmúlt napokban egyre nagyobb intenzitással támadja Irán belső elnyomó apparátusának kulcsszereplőit. Az izraeli légicsapások elsősorban azokra a szervezetekre irányulnak, amelyek a rezsim belső biztonságát garantálják és a tüntetések leverésében játszottak szerepet, például a Baszidzs félkatonai szervezetre, az iráni rendőrség speciális egységeire és az Iszlám Forradalmi Gárda egyes hírszerzési struktúráira.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a cél az, hogy az állami elnyomó apparátus meggyengítésével lehetőséget teremtsenek egy esetleges iráni belső felkelés számára.

A támadások több fontos belső biztonsági központot értek. Az egyik célpont a Forradalmi Gárda Száralláh-parancsnokság volt, amely válsághelyzetben koordinálja a hírszerzést, a rendőri erőket és a Baszidzs egységeit, valamint pszichológiai hadviselést is folytat. Izrael csapást mért az iráni rendőrség különleges egységeinek központjára, a Farádzsá parancsnokságára is, amely a zavargások kezeléséért és a civil tiltakozások leveréséért felel.

Az iráni hatóságok elismerték, hogy a támadásban meghalt a szervezet hírszerzési vezetője, Golamreza Rezaian.

Az Egyesült Államok is részt vett bizonyos műveletekben, hogy segítsék az izraelieket: közösen támadták például a Forradalmi Gárda teheráni főhadiszállását, valamint több biztonsági objektumot Irán nyugati, kurdok lakta térségeiben. A kurd többségű Szanandadzs városában rendőrőrsök és hírszerzési központok kerültek célkeresztbe.

Az izraeli stratégia mögött az a feltételezés áll, hogy a légicsapásokkal meggyengített belső biztonsági rendszer mellett az iráni társadalom képes lehet fellázadni a rezsim ellen. Elemzők ugyanakkor kételkednek ebben.

Szerintük nincs történelmi precedens arra, hogy egy autoriter rendszer pusztán légicsapások következtében omlott volna össze úgy, hogy a lakosság alulról fejezze be a folyamatot. Az Iszlám Köztársaság intézményrendszere ráadásul jelentős ellenálló képességet mutatott az elmúlt évtizedekben.

Iránban az utóbbi két hónapban erősödött a társadalmi feszültség, részben gazdasági problémák, részben a januári tüntetések véres leverése miatt. Emberi jogi szervezetek szerint a hatóságok több ezer tüntetőt öltek meg, a jelenlegi konfliktusban pedig már több száz civil halt meg. A rezsim ugyanakkor továbbra is nagyrészt monopóliummal rendelkezik a fegyverek felett az országban, és a Baszidzs milíciák továbbra is járőröznek a városokban, ami megnehezíti egy spontán felkelés kialakulását.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images