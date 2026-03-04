Rendkívüli figyelmeztetés Amerikától: aki teheti, azonnal hagyja el ezt az országot!

Az amerikai állampolgárokat Irakban nagyon erősen arra buzdítjuk, hogy távozzanak, amint ezt biztonságosan megtehetik, vagy vonuljanak fedezékbe, amíg nem biztonságos a távozás. Legyen önöknél elég élelem, víz, gyógyszer és más kulcsfontosságú tárgyak”
– olvasható a követség X-en közzétett felhívásában.
Felhívják a figyelmet: az iráni csapások miatt komoly veszélyt jelent az is, hogy Amerika-ellenes, erőszakos tüntetések zajlanak Irakban. Felhívják a lakosság figyelmét arra is, hogy a nagyköveti, konzuli szolgáltatások egyelőre szünetelnek.
Emellett az is előfordulhat, hogy
Irán és Iránbarát terrorszervezetek amerikai állampolgárokat támadnak meg
– írják.
Az amerikai kormány nem tudja az önök biztonságát garantálni. A külügyminisztérium 4-es szintű utazási tanácsot tart életben („ne utazzon”) Irakban, mivel megvan a terrorizmus, emberrablás, fegyveres konfliktus, zendülés kockázata, az amerikai kormány pedig limitáltan tud vészhelyzeti segítséget nyújtani az amerikai állampolgároknak”
– írják.
Címlapkép forrása: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/Anadolu via Getty Images
