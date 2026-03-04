  • Megjelenítés
Rendkívüli figyelmeztetés Amerikától: aki teheti, azonnal hagyja el ezt az országot!
Felszólította az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége az összes amerikai állampolgárt arra, hogy ha tehetik, azonnal hagyják el Irakot.

Az amerikai állampolgárokat Irakban nagyon erősen arra buzdítjuk, hogy távozzanak, amint ezt biztonságosan megtehetik, vagy vonuljanak fedezékbe, amíg nem biztonságos a távozás. Legyen önöknél elég élelem, víz, gyógyszer és más kulcsfontosságú tárgyak”

– olvasható a követség X-en közzétett felhívásában.

Felhívják a figyelmet: az iráni csapások miatt komoly veszélyt jelent az is, hogy Amerika-ellenes, erőszakos tüntetések zajlanak Irakban. Felhívják a lakosság figyelmét arra is, hogy a nagyköveti, konzuli szolgáltatások egyelőre szünetelnek.

Emellett az is előfordulhat, hogy

Irán és Iránbarát terrorszervezetek amerikai állampolgárokat támadnak meg

– írják.

Az amerikai kormány nem tudja az önök biztonságát garantálni. A külügyminisztérium 4-es szintű utazási tanácsot tart életben („ne utazzon”) Irakban, mivel megvan a terrorizmus, emberrablás, fegyveres konfliktus, zendülés kockázata, az amerikai kormány pedig limitáltan tud vészhelyzeti segítséget nyújtani az amerikai állampolgároknak”

– írják.

