Titkos béketárgyalásokról kezdtek el pusmogni - Izrael azonnal kérdőre vonta a Fehér Házat
Portfolio
Izrael információkat szerzett arról, hogy lehet, hogy a Fehér Ház titokban egyeztetni kezdett Iránnal egy lehetséges tűzszünetről, ezért Benjámin Netanjahu miniszterelnök kérdőre vonta szövetségesét – írta meg az Axios és a Times of Israel.

Az ominózus hívás Netanjahutól állítólag hétfőn történt meg, a háború harmadik napján.

Netanjahu arról szerzett információkat az izraeli hírszerzésen keresztül, hogy

az USA titokban felvette a kapcsolatot Iránnal, hogy egy lehetséges tűzszünetről tárgyaljanak.

A Fehér Ház biztosította Izrael vezetőjét: erről nincs szó, nem fognak „a hátuk mögött” egyezkedni az ellenséges országgal.

Az izraeli Channel 12 közben arról számol be: történt kapcsolatfelvétel, Irán részéről, európai és közel-keleti országokon keresztül, a Fehér Ház ugyanakkor nem válaszolt a megkeresésre.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

