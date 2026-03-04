Titkos béketárgyalásokról kezdtek el pusmogni - Izrael azonnal kérdőre vonta a Fehér Házat

Az ominózus hívás Netanjahutól állítólag hétfőn történt meg, a háború harmadik napján.
Netanjahu arról szerzett információkat az izraeli hírszerzésen keresztül, hogy
az USA titokban felvette a kapcsolatot Iránnal, hogy egy lehetséges tűzszünetről tárgyaljanak.
A Fehér Ház biztosította Izrael vezetőjét: erről nincs szó, nem fognak „a hátuk mögött” egyezkedni az ellenséges országgal.
Az izraeli Channel 12 közben arról számol be: történt kapcsolatfelvétel, Irán részéről, európai és közel-keleti országokon keresztül, a Fehér Ház ugyanakkor nem válaszolt a megkeresésre.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
