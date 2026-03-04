Történelmi szégyent emlegetnek az admirálisok: ez a brit hadiflotta valaha volt legmegalázóbb pillanata

A brit hadiflotta egykor a legerősebb volt a világon, most viszont, amikor az ország ciprusi katonai bázisát kellett volna megvédenie, nyoma sem volt – kezdi elemzését Tom Cotterill, a Telegraph biztonságpolitikai elemzője.
A brit újságíró azt írja: az elmúlt évek költségvetési csökkentései lényegében „üregessé tették” a brit haditengerészetet,
sosem volt még ilyen kicsi az egykor nemzetközi szinten domináns brit flotta.
Nagy-Britannia két repülőgép-hordozója javítás alatt van, ahogy a hadihajók nagy része, sőt, olyan tengerészeti eszközökkel is rendelkezik most London, melyet a személyzet hiánya miatt nem tudnak tengere bocsátani – olvashtó a cikkben.
Nagy-Britannia egyetlen hadihajója a Közel-Kelet térségében egy aknaszedő volt, amikor egy iráni drón megtámadta a ciprusi RAF Akrotiri légibázist,
így semmilyen tengerészeti képesség nem tudott részt venni a fontos támaszpont védelmében.
Ez felháborító és szégyenteljes, el kéne ásnunk magunkat”
– mondta egy meg nem nevezett tengerésztiszt a lapnak.
Végül a brit haditengerészet egy 45-ös típusú rombolót, a HMS Dragont küldte a régióba. Az elemző megjegyzi: még több nap, mire a tengerészeti eszköz megérkezik Ciprus térségébe, addig a bázis védelme nem megfelelő.
A Telegraph azt is kifogásolta, hogy
a franciák ennél lényegesen nagyobb katonai képességet tudtak a Közel-Keletre mozgatni, sokkal gyorsabban
– köztük egy repülőgép-hordozó is a régióba indult.
Semmilyen hajónk nincs a Közel-Keleten, csak egy öreg aknaszedő. Ez szégyen. Soha nem fordult még elő ilyen”
– mondta Lord West admirális a lapnak, egy nyugalmazott tengerésztiszt.
Egy másik katonai vezető
„szívbe markolónak” nevezte, hogy a britek helyett a franciák védik meg a térséget katonai erejükkel.
Parlamenti vizsgálatot kell kezdeni, hogy a brit haderő és a királyi haditengerészet miért nem tudott védelmet biztosítani Akrotirinek. Soha nem gondoltam volna, hogy valaha ilyesmiről kell beszélnünk. Az egész világ rajtunk röhög”
– nyilatkozta a lap egyik tengerészeti forrása.
A lap arra is kitér, hogy legutoljára, amikor nagy háború volt a Közel-Keleten, 2003-ban, a királyi haditengerészet még 37 hajót tudott a térségbe küldeni. Arra is kitérnek, hogy Keir Starmer brit miniszterelnököt komoly hazai és nemzetközi politikai kritika érte amiatt, hogy túl lassan reagált a kialakult helyzetre, egyebek mellett Donald Trump amerikai elnök is kritizálta, miközben Emmanuel Macron francia elnök gyors reakcióját méltatta.
Címlapkép forrása: Finnbarr Webster/Getty Images
A Wizz Air jövő vasárnapig meghosszabbítja a közel-keleti járatainak felfüggesztését
A Budapest és Egyiptom közti járatok számát viszont jelentősen növeli.
Leáll az építőipar a választásokig, de vajon mi lesz utána?
Interjú Koji Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökével, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnökével.
Asztalt borítanak az AI-ügynökök – Megszólal a Portfolio AI in Business amerikai sztárelőadója
Így kapaszkodjunk fel a vállalati AI-szuperexpresszre.
Csúnya esés a befektetéseknél, de felbukkantak a kivételes lehetőségek is – Mit lépnek a háborúra a magyar profik?
Tippeket is megosztottak a portfóliómenedzserek.
A versenyelőnyt a retailben betartható ígéreteknek hívják − Dübörög a Retail Day 2026
Minden szakértő a szakma csúcsrendezvényén.
A háború kirobbanása óta először esik az olajár
Fontos bejelentések jöttek az USA-ból.
Történelmi szégyent emlegetnek az admirálisok: ez a brit hadiflotta valaha volt legmegalázóbb pillanata
Ilyen helyzetben még soha nem volt az egykor dicső hadiflotta.
Szivárognak a felvételek: lángba borult egy hatalmas gázszállító a Földközi-tengeren, Oroszország Ukrajnára mutogat
Moszkva szerint ukrán drónok kapták el a hajót.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.