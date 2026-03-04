Trump elvesztette az irányítást a katonai csapás után, igazi rémálom várhat az Egyesült Államokra

Emma Ashford, a washingtoni Stimson Center kutatója és a Georgetown Egyetem professzora szerint Donald Trump iráni csapásai jelentős fordulatot jelentenek az elnök politikájában, aki korábban a közel-keleti háborúk elkerülésének ígéretével kampányolt. Úgy fogalmazott:
Trump ezzel nemcsak a saját táborát és kampányígéreteit árulta el, hanem elindult egyfajta katonai kalandorság felé.
Szerinte az elnök viselkedése azt sugallja, hogy a közelmúlt katonai akcióinak sikerei megerősítették abban a hitben, hogy az erő alkalmazása univerzális megoldás lehet.
Ashford szerint az iráni kérdés részben azért különleges az amerikai belpolitikában, mert a republikánus párt hagyományosan rendkívül kemény álláspontot képvisel Teheránnal szemben, és ebben az ügyben sok demokrata politikus is hajlamos helyeselni a katonai beavatkozásokat, miközben általában ellenzik a fegyveres beavatkozásokat. Hozzátette, hogy Trump maga is mindig „héjának számított Irán ügyében”, még ha korábban nem is a háború elindításáig. Az elemző szerint az elmúlt időszak katonai műveletei – Iránban, Venezuelában vagy Nigériában – mind hozzájárultak ahhoz, hogy az elnök „lendületbe jött”, és egyre inkább hajlamos azt gondolni: a katonai erővel minden válság kezelhető.
Az amerikai alelnök, J.D. Vance feltűnő hallgatása Ashford szerint szintén figyelemre méltó.
Felidézte, hogy Vance korábban határozottan ellenezte az ilyen típusú külföldi katonai beavatkozásokat, most azonban rendkívül visszafogottan nyilatkozik. Ugyanakkor egy sajtóértesülés szerint a Fehér Ház egyik ülésén azt mondta: ha az Egyesült Államok csapást mér Iránra, akkor azt „nagy erővel és gyorsan” kell megtenni. Ashford szerint az is jellemző az adminisztrációra, hogy a kritikus hangok inkább belül maradnak a rendszerben: sokan úgy gondolják, „nagyobb befolyásuk van, ha nem mondanak le, hanem belülről próbálnak hatni”.
A szakértő szerint a Fehér Házon belül folyamatos küzdelem zajlik a keményvonalas és az óvatosabb tanácsadók között, de az iráni döntés végső soron Donald Trump személyes döntése volt.
Bár ez bizonyos értelemben a héják győzelmét jelenti, Ashford úgy látja, hogy még Marco Rubio külügyminiszter sem feltétlenül lelkes a fejlemények miatt. Rubio inkább a latin-amerikai kérdésekre – például Venezuelára vagy Kubára – koncentrált volna, az iráni konfliktus viszont elvonja a figyelmet ezekről a prioritásokról. Az elemző szerint a döntést sokkal inkább Trump belső köre, a washingtoni Irán-ellenes politikai hálózat és az izraeli kormány nyomása formálta.
Izrael szerepét Ashford különösen jelentősnek tartja, mint a L'Expressnek elmondta, Benjamin Netanjahu többször is találkozott Trumppal, és amerikai politikusoknak azt az üzenetet közvetítették, hogy Izrael „mindenképpen végrehajtja a csapásokat – az Egyesült Államokkal vagy nélküle”.
Ez szerinte komoly nyomást gyakorolt Washingtonra, hogy csatlakozzon a művelethez. A Szaúd-Arábia állítólagos békítő szerepéről szóló híreket viszont kevésbé tartja meggyőzőnek.
A konfliktus komoly belpolitikai kockázatot is jelenthet az amerikai elnök számára, Ashford szerint a rendelkezésre álló közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az amerikaiak többsége ellenzi az iráni csapásokat, és még a republikánus szavazók körében is csak viszonylag szűk többség támogatja az akciót. A szakértő szerint „Trump biztosan veszít népszerűségéből”, és ha a konfliktus elhúzódik, annak gazdasági következményei – például az energiaárak emelkedése vagy a pénzügyi piacok bizonytalansága – tovább erősíthetik ezt a hatást.
Ashford különösen veszélyesnek tartja az amerikai kormányzat kommunikációját, amely szerinte egyértelmű stratégia hiányát tükrözi. Úgy látja, hogy Trump nyilatkozatai folyamatosan változnak:
egyszer rezsimváltásról beszél, máskor korlátozott műveletről, megint máskor háborúról vagy tárgyalási készségről.
Az elemző szerint az elnök „egyszerre mondja az egyik és az ellenkezőjét”, és úgy tűnik, maga sem tudja pontosan, mi a művelet célja azon túl, hogy „az irániak a rosszfiúk, és meg kellett őket ütni”. Ashford szerint Trump „abban a pillanatban elvesztette az irányítást, amikor elindította a támadást”.
A szakértő úgy véli, a legrosszabb forgatókönyv nem azonnal következne be, hanem egy elhúzódó konfliktus formájában. Ha a harcok hetekig vagy hónapokig tartanak, és komolyan zavarják az Öböl térségének tengeri kereskedelmét vagy az energiapiacokat, az súlyos gazdasági következményekkel járhat, ami tovább szűkíti Donald Trump mozgásterét. Ashford szerint
az igazi rémálom az lenne, ha nem lenne kiút, és az Egyesült Államok egyre mélyebbre sodródna ebbe a konfliktusba.
Ez nemcsak az amerikai gazdaságot érintheti, hanem Európát is: ha az energiaárak ismét a 2022-es szint felé emelkednek, az komoly kihívás elé állíthatja az európai kormányokat, amelyeknek el kellene dönteniük, hogy továbbra is kerülik-e Trump bírálatát, vagy nyíltan fellépnek a konfliktus folytatása ellen.
Címlapkép forrása: Daniel Torok, Fehér Ház
Olyan csapdába került Kína, amelyből nagyon nehéz lesz kitörni
Matura Tamás elemzése.
Putyin azzal fenyeget, hogy hamarosan leállítaná Európa és Magyarország teljes gázellátását
Az orosz elnök beszélt arról is, hogyan áll a döntéssel.
Rendkívüli figyelmeztetés Amerikától: aki teheti, azonnal hagyja el ezt az országot!
Nagyon gyorsan eszkalálódik a helyzet.
Riasztó adatok érkeztek az Egyesült Államokból: tömegek kezdték el felélni a jövőjüket a mindennapi túlélésért
Olyan folyamat indult el a világ legnagyobb gazdaságában, ami sötét jövőt tár elénk.
Újabb nemzetiségi listákat rögzített a választási bizottság
A döntéssel már kilenc nemzetiségi lista került nyilvántartásba.
Most már hivatalos, hogy Trump kire cserélné Jerome Powellt
Egyre biztosabb kiváltja majd a Federal Reserve élén.
Szijjártó Péter ígéretet kapott Putyintól a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban
Emellett két hadifogoly szabadon bocsátásáról is döntöttek.
Csavaros módon, de elismerte London: brit katonák voltak Ukrajnában
Elképzelhető, hogy orosz drónok elhárításában is részt vettek.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.