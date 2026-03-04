Videón a tengeralattjáró támadása: nemzetközi vizeken érte el a végzet az iráni hadihajót

Közzétette a Pentagon a videót, melyen a Sri Lanka mellett elsüllyesztett iráni hadihajó elleni támadás látható.

Azt gondolták, nemzetközi vizeken biztonságban vannak. Helyette, elsüllyesztette őket egy torpedó – csendes halál”

- kommentálta az eseményt Pete Hegseth hadügyminiszter.

Egyelőre meg nem erősített források szerint a hadihajó az IRIS Dena, egy 2015-ben vízre bocsátott Mudzs-osztályú fregatt.

Az incidensnek legalább 80 halálos áldozata van, még 150 embert keresnek Sri Lanka hatóságai, melyek segítséget nyújtanak jelenleg a megtámadott hadihajó legénységének.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado via Getty Images