Videón a tengeralattjáró támadása: nemzetközi vizeken érte el a végzet az iráni hadihajót
Videón a tengeralattjáró támadása: nemzetközi vizeken érte el a végzet az iráni hadihajót

Portfolio
Közzétette a Pentagon a videót, melyen a Sri Lanka mellett elsüllyesztett iráni hadihajó elleni támadás látható.

Azt gondolták, nemzetközi vizeken biztonságban vannak. Helyette, elsüllyesztette őket egy torpedó – csendes halál”

  - kommentálta az eseményt Pete Hegseth hadügyminiszter.

Egyelőre meg nem erősített források szerint a hadihajó az IRIS Dena, egy 2015-ben vízre bocsátott Mudzs-osztályú fregatt.

Az incidensnek legalább 80 halálos áldozata van, még 150 embert keresnek Sri Lanka hatóságai, melyek segítséget nyújtanak jelenleg a megtámadott hadihajó legénységének.

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado via Getty Images

