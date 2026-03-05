Alku született Moszkva és Kijev között, Zelenszkij készen áll a tárgyalásra, de van egy bökkenő – Orosz-ukrán háborús híreink csütörtökön

Két okból aggódik Zelenszkij az iráni háború miatt
Volodimir Zelenszkij a Rai olasz közszolgálati televíziónak adott interjúban a háromoldalú tárgyalások elhalasztása meleltt arról is beszélt, hogy szerinte
a légvédelmi rakéták szállításának csökkenése, valamint a kőolajtermékek világpiaci árának emelkedése jelenti a fő kockázatot Ukrajna számára az iráni konfliktus miatt.
"Aggodalomra adnak okot az Egyesült Államokból érkező, nyilvános és nem nyilvános jelzések, amelyek arról szólnak, hogy ez a katonai művelet folytatódhat, és emiatt további légvédelmi rendszerekre lesz szükségük saját maguk és szövetségeseik számára. Emellett alaposan vizsgálják saját PAC-2 és PAC-3 gyártási kapacitásaikat is. Ezek a Patriot rendszerek elfogórakétái. Vagyis fennáll az aggodalom, hogy egy elhúzódó háború esetén Amerika csökkentheti a légvédelmi rendszerek és a légvédelmi rakéták szállítását Ukrajnának" - fejtette ki.
Megjegyezte, hogy Európában és világszerte jelenleg mindenki az energiaválság miatt aggódik az olajárak emelkedése következtében. Az elnök szerint azonban az ukrajnai energiaválság elsősorban Oroszország háborújával függ össze. "Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a kőolajtermékek importja a harci cselekmények miatt csökkent vagy teljesen blokkolva van. Ez már hatással van az energiahordozók világpiaci áraira. Ez kihívás, és úgy gondolom, hogy minden ország dolgozni fog a megoldásán" - mondta az ukrán államfő.
Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy az iráni rezsim korábban fegyvereket adott át Oroszországnak. Elmondása szerint ez az aggodalom most valamelyest csökkent, mert Irán jelenleg valószínűleg nem képes ilyen eszközöket átadni Oroszországnak.
(MTI)
Holnap is folytatódik a fogolycsere
Oroszország és Ukrajna ma 200-200 hadifoglyot cserélt ki, pénteken pedig további 300-300 fogoly fog hazatérni - közölte az orosz külügyminisztérium.
(Reuters)
Újabb helység elfoglalásáról jelentett Moszkva
Az orosz hadsereg az utóbbi egy napban elfoglalta a donyecki régióban lévő Jarova települést - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
Moszkva: hadifogolycsere történt
Oroszország és Ukrajna csütörtökön kicserélt 200-200 hadifoglyot - közölte az orosz védelmi minisztérium.
A két fél időről időre végrehajt hadifogoly- és holttestcseréket – legutóbb múlt héten került sor ilyenre –, noha számottevő előrelépés nincs a négy éve tartó háború lezárása felé.
(Interfax via Reuters)
Barátság leállás: Ursula von der Leyen már fizetne is Zelenszkijnek, csak javítsák már meg a kőolajvezetéket
Az Európai Unió azt tervezi, hogy pénzügyi segítséget ad Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték létesítményeinek helyreállítására, feloldva a Magyarország, Szlovákia és az ukrán kormány közötti konfliktust. A két EU-tagállam ugyanis továbbra is blokkolja a Kijevnek szánt uniós támogatásokat és az újabb Oroszország elleni szankciókat, ami kellemetlen helyzetbe hozza Brüsszelt is – értesült a Bloomberg.
Kreml: nem érkezett segítségkérés Teheránból
Ma arról kérdezték a Kreml szóvivőjét, Dmitrij Peszkovot, hogy Oroszország szándékozik-e materiális támogatást nyújtani Iránnak, beleértve a fegyverszállításokat, Peszkov úgy felelt:
Ez esetben nem érkezett kérés az iráni fél részéről. Következetes álláspontunk mindenki számára jól ismert, és ebben a tekintetben nem történt változás.
Irán tavaly 20 évre szóló stratégiai partnerségi megállapodást kötött Moszkvával. Oroszország emellett két új erőműblokkot épít Busehrben, Irán egyetlen atomerőművének helyszínén. Teherán Sahed drónokkal járult hozzá Oroszország ukrajnai háborújához.
(Reuters)
Szlovákia meglépte: blokkolták az áramszállítási lehetőséget Ukrajnába
A szlovák kormány szerdai döntése alapján a Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszerirányító (SEPS) felmondja az ukrán partnerrel kötött, vészhelyzeti villamosenergia-szolgáltatásról szóló szerződést - írta meg a körkép.sk szlovák híroldal.
Megszólalt Zelenszkij a következő tárgyalásról
Volodimir Zelenszkij közölte: az Egyesült Államokkal arról egyeztetett, hogy a közel-keleti események fényében módosítják a következő háromoldalú béketárgyalás helyszínét és időpontját.
A következő Ukrajna-USA-Oroszország háromoldalú találkozó március 5. és 9. között volt tervezve, a világban zajló fejleményektől függően. Jelenleg azonban egy másik háború zajlik a Közel-Keleten
- írta az ukrán elnök az X-en.
(Reuters)
Ukrán-magyar csörte az átadott hadifoglyok miatt
Behívatják a magyar nagykövetségi ügyvivőt az ukrán külügyminisztériumba a szerdán szabadon engedett két kárpátaljai magyar hadifogoly ügyében - közölte a kijevi külügyi tárca.
A minisztérium közölte: semmilyen információja nem volt a lépésről.
Ezért a külügyminisztériumba meghívták a magyar nagykövetségi ügyvivőt, hogy hiteles információkat szerezzenek tőle. Az ukrán fél egyben kérvényezte, hogy hozzáférést kaphasson a visszahozott személyekhez
- áll a közleményben.
Az ukrán külügyminisztérium szerint "Moszkva és Budapest nem először manipulál a hadifoglyok érzékeny kérdésével".
"Nem lehet nem megdöbbentő az a cinizmus, amikor emberek szabadon bocsátásának kérdését a magyarországi választások előtti politikai PR részévé teszik és aprópénzre váltják a Kremllel való kapcsolatokban" - olvasható a kijevi állásfoglalásban.
A tárca az "etnikai kártyával való magyar manipulációról" tett említést, egyúttal reményét fejezte ki, hogy az érintetteknek "lehetővé teszik, hogy saját maguk dönthessenek a saját életükről".
Ukrajna hadifoglyokkal foglalkozó koordinációs központja a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének és orosz provokációnak nevezte a lépést.
Szerintük Moszvka célja ismételten aláásni a Genfi Egyezményeket és a nemzetközi jogot, valamint rontani a két európai ország kapcsolatát Oroszország Európa elleni hibrid agressziójának részeként.
A központ emlékeztetett, 2023-ban Oroszország 11 ukrán állampolgárt adott át Magyarországnak Ukrajnával történő egyeztetés nélkül.
(MTI, Ukrinform)
Hét halálos áldozat Ukrajnában 24 óra alatt
Az elmúlt nap során legalább hét ember meghalt és további 25-en megsérültek Urkajnában az orosz támadások következtében - közölték a helyi hatóságok. Civil halálos áldozatokról Donyeckből, Harkivból és Herszonból érkezett hír, sebesültekről továbbá Dnyipropetrovszkból és Odesszából.
(Kyiv Independent)
Orosz jelentés
Az ukrán fegyveres erők közel 170 drónnal és 20 lövedékkel támadták Oroszország Belgorodi területét az elmúlt 24 órában - számol be az orosz regionális műveleti parancsnokság jelentéséről a TASZSZ.
Orbán Viktor vétója miatt az EU 30 milliárd eurót próbál összekalapozni a szövetséges országoktól
Az Európai Unió a partnerországokhoz fordulhat, hogy betömje az Ukrajna finanszírozásában keletkezett több tízmilliárd eurós rést. Az EU-n kívüli államok bevonására azért is szükség van, mert Magyarország egyelőre blokkolja a Kijevnek szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot a Barátság olajvezeték körüli vitára hivatkozva.
Ukrán jelentés érkezett
Az ukrán légvédelem az éjszaka folyamán indított 155 orosz drónból 136-ot hatástalanított.
Nyolc különböző helyszínen 18 drón becsapódását jegyezték fel, lelőtt dróntörmelék három helyre hullott.
(Ukrinform)
Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába
Kijött a friss rendelet, miszerint Magyarország előírja egy tényfeltáró misszió összeállítását, hogy első kézből bizonyosodjon meg az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték állapotáról. A kormány állítása szerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a januári orosz csapásban megsérült ellátási vonalat ne lehetne újra üzembe helyezni, de az ukrán vezetés nem feltétlen fog utat engedni a vizsgálódásnak, mivel a térségben bármikor újabb bombázások jöhetnek.
Kimondták az amerikai elemzők: Oroszország az iráni háború egyik legnagyobb nyertese
Oroszország hatalmasat nyert az iráni háborúval, hiszen az Ukrajna védelmében fontos szerepet játszó lőszerekből és fegyverekből, főleg a kulcsfontosságú Patriot elfogórakétákból most még nagyobb hiány lesz – ez a lényege egy hosszú elemzésnek, melyet a Wall Street Journal tett közzé ma reggel.
Tegnapi tudósításunk
Szerdai hírfolyamunk:
