Alku született Moszkva és Kijev között, Zelenszkij készen áll a tárgyalásra, de van egy bökkenő – Orosz-ukrán háborús híreink csütörtökön

Volodimir Zelenszkij a Rai olasz közszolgálati televíziónak adott interjúban a háromoldalú tárgyalások elhalasztása meleltt arról is beszélt, hogy szerinte

a légvédelmi rakéták szállításának csökkenése, valamint a kőolajtermékek világpiaci árának emelkedése jelenti a fő kockázatot Ukrajna számára az iráni konfliktus miatt.

"Aggodalomra adnak okot az Egyesült Államokból érkező, nyilvános és nem nyilvános jelzések, amelyek arról szólnak, hogy ez a katonai művelet folytatódhat, és emiatt további légvédelmi rendszerekre lesz szükségük saját maguk és szövetségeseik számára. Emellett alaposan vizsgálják saját PAC-2 és PAC-3 gyártási kapacitásaikat is. Ezek a Patriot rendszerek elfogórakétái. Vagyis fennáll az aggodalom, hogy egy elhúzódó háború esetén Amerika csökkentheti a légvédelmi rendszerek és a légvédelmi rakéták szállítását Ukrajnának" - fejtette ki.

Megjegyezte, hogy Európában és világszerte jelenleg mindenki az energiaválság miatt aggódik az olajárak emelkedése következtében. Az elnök szerint azonban az ukrajnai energiaválság elsősorban Oroszország háborújával függ össze. "Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a kőolajtermékek importja a harci cselekmények miatt csökkent vagy teljesen blokkolva van. Ez már hatással van az energiahordozók világpiaci áraira. Ez kihívás, és úgy gondolom, hogy minden ország dolgozni fog a megoldásán" - mondta az ukrán államfő.

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy az iráni rezsim korábban fegyvereket adott át Oroszországnak. Elmondása szerint ez az aggodalom most valamelyest csökkent, mert Irán jelenleg valószínűleg nem képes ilyen eszközöket átadni Oroszországnak.

(MTI)