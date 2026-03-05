Az iráni háború miatt egekben a kerozin ára, veszélybe kerültek a repülőgépes nyaralások

A szingapúri tőzsdén a kerozin ára szerdán 72 százalékos ugrással, hordónként 225,44 dollárra emelkedett.

Ez történelmi csúcsnak számít.

Az áremelkedés mértéke február 27-e, vagyis az Irán elleni amerikai–izraeli légicsapások megindítása óta összesen 140 százalékos. A piacot a Hormuzi-szoroson áthaladó, napi mintegy 20 millió hordónyi kőolaj és finomított kőolajtermék szállításának akadozása tartja nyomás alatt. Bár Donald Trump amerikai elnök igyekszik biztosítékokat adni a hajóforgalom zavartalanságára, a piac egyelőre nem győződött meg erről.

A kőolajból előállított termékek közül a kerozin a legérzékenyebb az ellátási zavarokra. Ennek oka, hogy speciális tárolást igényel, és a tartalékok szintje jellemzően alacsony. A kerozin szingapúri finomítói árrése, vagyis a dubai nyersolajból történő előállítás profitja már meghaladta a hordónkénti 100 dollárt.

Ez arra utal, hogy a piaci szereplők súlyos hiányra számítanak az elkövetkező hetekben.

Az ázsiai finomítókra egyre nagyobb nyomás nehezedik. Egyes üzemek csökkentik a kapacitáskihasználtságukat, hogy megőrizzék nyersolajkészleteiket, míg mások előrehozzák a karbantartási leállásokat. Az indiai Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) teljesen felfüggesztette az üzemanyag-exportot. Ez a napi 300 ezer hordós kapacitású finomító korábban a termelésének mintegy 40 százalékát külföldön értékesítette.

India különösen kiszolgáltatott helyzetben van, mivel nyersolajigényének zömét a Közel-Keletről fedezi. Kína eközben arra szólította fel a vállalatait, hogy függesszék fel az új üzemanyag-exportra vonatkozó szerződések megkötését, és próbálják visszamondani a már vállalt szállításokat is. Ha ezek a lépések megerősítést nyernek, az drámaian beszűkítheti a regionális piacot. Kína ugyanis azon kevés országok egyike, amely szabad finomítói kapacitással és jelentős nyersolajkészletekkel rendelkezik.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Hormuzi-szorosban elakadó olajszállítmányok nagy része közepes kéntartalmú nyersolaj. Ebből a típusból nagyobb hozammal állíthatók elő az úgynevezett középpárlatok, mint például a kerozin és a gázolaj. Az afrikai vagy dél-amerikai alternatív nyersolajok jellemzően könnyebbek. Ezek feldolgozása során inkább könnyűpárlatok, például benzin és nafta keletkeznek. Ennek következtében még akkor is eltolódik a termékszerkezet, ha a finomítók fenn tudják tartani a feldolgozási ütemet.

Így benzinből túlkínálat, a középpárlatokból pedig hiány alakulhat ki.

Az emelkedő világpiaci kerozin árak várhatóan gyorsan begyűrűznek az utazási társaságok tarifáiba. Szélsőséges esetben, súlyos hiány esetén az is elképzelhető, hogy bizonyos kevésbé forgalmas járatokat törölnek gazdaságossági és átcsoportosítási szempontok alapján.

Címlapkép forrása: Shutterstock