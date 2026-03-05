Az iráni háború miatt egekben a kerozin ára, veszélybe kerültek a repülőgépes nyaralások

A szingapúri tőzsdén a kerozin ára szerdán 72 százalékos ugrással, hordónként 225,44 dollárra emelkedett.
Ez történelmi csúcsnak számít.
Az áremelkedés mértéke február 27-e, vagyis az Irán elleni amerikai–izraeli légicsapások megindítása óta összesen 140 százalékos. A piacot a Hormuzi-szoroson áthaladó, napi mintegy 20 millió hordónyi kőolaj és finomított kőolajtermék szállításának akadozása tartja nyomás alatt. Bár Donald Trump amerikai elnök igyekszik biztosítékokat adni a hajóforgalom zavartalanságára, a piac egyelőre nem győződött meg erről.
A kőolajból előállított termékek közül a kerozin a legérzékenyebb az ellátási zavarokra. Ennek oka, hogy speciális tárolást igényel, és a tartalékok szintje jellemzően alacsony. A kerozin szingapúri finomítói árrése, vagyis a dubai nyersolajból történő előállítás profitja már meghaladta a hordónkénti 100 dollárt.
Ez arra utal, hogy a piaci szereplők súlyos hiányra számítanak az elkövetkező hetekben.
Az ázsiai finomítókra egyre nagyobb nyomás nehezedik. Egyes üzemek csökkentik a kapacitáskihasználtságukat, hogy megőrizzék nyersolajkészleteiket, míg mások előrehozzák a karbantartási leállásokat. Az indiai Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) teljesen felfüggesztette az üzemanyag-exportot. Ez a napi 300 ezer hordós kapacitású finomító korábban a termelésének mintegy 40 százalékát külföldön értékesítette.
India különösen kiszolgáltatott helyzetben van, mivel nyersolajigényének zömét a Közel-Keletről fedezi. Kína eközben arra szólította fel a vállalatait, hogy függesszék fel az új üzemanyag-exportra vonatkozó szerződések megkötését, és próbálják visszamondani a már vállalt szállításokat is. Ha ezek a lépések megerősítést nyernek, az drámaian beszűkítheti a regionális piacot. Kína ugyanis azon kevés országok egyike, amely szabad finomítói kapacitással és jelentős nyersolajkészletekkel rendelkezik.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Hormuzi-szorosban elakadó olajszállítmányok nagy része közepes kéntartalmú nyersolaj. Ebből a típusból nagyobb hozammal állíthatók elő az úgynevezett középpárlatok, mint például a kerozin és a gázolaj. Az afrikai vagy dél-amerikai alternatív nyersolajok jellemzően könnyebbek. Ezek feldolgozása során inkább könnyűpárlatok, például benzin és nafta keletkeznek. Ennek következtében még akkor is eltolódik a termékszerkezet, ha a finomítók fenn tudják tartani a feldolgozási ütemet.
Így benzinből túlkínálat, a középpárlatokból pedig hiány alakulhat ki.
Az emelkedő világpiaci kerozin árak várhatóan gyorsan begyűrűznek az utazási társaságok tarifáiba. Szélsőséges esetben, súlyos hiány esetén az is elképzelhető, hogy bizonyos kevésbé forgalmas járatokat törölnek gazdaságossági és átcsoportosítási szempontok alapján.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Van itt egy kis turpisság a zöldrendszám-adatokkal kapcsolatban
Szép számú érkezőt látunk, csak hát nem mindenki marad a "buliban"
Súlyos lépésről döntött a forgalmas európai repülőtér: egyetlen járat sem szállhat fel
De a landolásoknál is fennakadások lehetnek.
Fájdalmas kutatás látott napvilágot: tízmilliók szenvednek, pedig óriási piaca lehetne a női egészségnek
A magánegészségügyi befektetések mindössze 6 százaléka irányul jelenleg a női egészségügyre.
Itt az idő az ESG-t SSG-re átnevezni, ahol az S a Survival − Reality check a fenntartahatósági csúcson
A pénzügyi szektor kénytelen lesz tudósokkal is együtt dolgozni.
Szlovákia meglépte: blokkolták az áramszállítási lehetőséget Ukrajnába
De van egy csavar a történetben.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Varga Mihály: figyelni kell az iráni konfliktusra
A Gazdsági Évnyitón beszél az MNB elnöke.
Megszólalt Szijjártó Péter a Közel-Keleten ragadt magyarok sorsáról: közel 6 ezren kértek konzuli védelmet
Felpörgetik a mentesítő járatokat.
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.