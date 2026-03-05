Az iráni válság felkavarta az állóvizet: elkezdődött a harc a földgázért

A katari cseppfolyósított földgáz éves, 77,4 millió tonnás (kb. 105-110 milliárd köbméteres) exportkapacitásának váratlan leállása alapjaiban rázta meg a gázpiacot, hiszen a QatarEnergy csaknem harminc éve a világ egyik legnagyobb és legmegbízhatóbb LNG-szállítója:
Az ICIS elemzőház szerint a lehetséges forgatókönyvek rendkívül széles skálán mozognak. A legkedvezőbb esetben, egy gyors megállapodás nyomán már ebben a hónapban újraindulhat a szállítás (amennyiben az infrastruktúrát nem éri újabb támadás). A térségbeli hajózási biztosítások elérhetősége és árazása még a termelés újraindulása után is meghatározó kockázati tényezőt jelentene.
A legrosszabb forgatókönyv szerint viszont a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom hónapokig akadályozott maradhat.
Az ázsiai spot LNG-ár (április leszállítás) tegnap meghaladta a 15 dollár/MMBtu szintet, ami azt jelenti, hogy a kezdeti ugrást követően beérte az európai gázárakat. A TTF jegyzése csütörtök reggel 51,7 euró/MWh (17,6 dollár/MMBtu).
A katari kiesés hetente több mint húsz rakományt jelent, amelyet a vásárlóknak főként az amerikai LNG-piacon kell beszereznie, amint a más kitermelőknél elérhető többletmennyiségek kimerülnek. Ez egy új földgázpiaci dinamikára is rámutat.
A vezetékes szállításoktól eltérően, a még le nem kötött LNG-kapacitások oda mennek, ahol többet fizetnek érte, mert a tartályhajók könnyen irányt tudnak változtatni.
Emiatt az egyre inkább cseppfolyósított földgázon alapuló gázpiacon is megnövekedhet a volatilitás.
Globális ellátási események esetén Ázsia és Európa között nagy verseny alakulhat ki az elérhető forrásokért. Míg az iráni válság elején a régiónk fizetett prémiumot a gázért, mostanra beérte Ázsia, aminek már látszanak a jelei: több LNG-tartályhajó irányt váltott és a tervezett európai kikötők helyett kelet felé vették az irányt.
LNG is quietly leaving the Atlantic basin.The @SparkCommo Signals netback chart shows just how violently the economics have flipped in the last 48 hours.A halt in Qatari LNG production and a surge in Asian spot prices has blown out the JKM premium, sending FOB arbitrage… pic.twitter.com/t6bh9ubo9S https://twitter.com/SparkCommo?ref_src=twsrc%5Etfw— Energy Flux (@EnergyFluxNews) March 4, 2026
Az ICIS becslése szerint 2026-ban mintegy 30 millió tonna (42 milliárd köbméter) új LNG-kapacitás lép piacra, ami nagyjából négy hónapnyi katari és emirátusi termelésnek felel meg. Az elemzőház szerint már néhány hetes katari kiesés is képes ellensúlyozni az idei új kapacitások árleszorító hatását. A jövőben azonban enyhülhet az árnyomás, miután az évtized végére többlet is kialakulhat a földgázból, köszönhetően a piacra ömlő közel 300 milliárd köbméteres mennyiségnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
