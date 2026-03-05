  • Megjelenítés
Az iráni válság felkavarta az állóvizet: elkezdődött a harc a földgázért
Portfolio
A katari LNG-export teljes kiesése a 2022-es, főleg Európát és Ázsiát érintő energiakrízis óta az egyik legsúlyosabb sokk a globális energiapiacokon. A termelés leállásának híre meredek áremelkedést hozott, az ázsiai vevőket az azonnali, rövid távú beszerzések (spotpiac) felé terelte, ami rámutat az LNG-alapú földgázellátás új dinamikájára.
A katari cseppfolyósított földgáz éves, 77,4 millió tonnás (kb. 105-110 milliárd köbméteres) exportkapacitásának váratlan leállása alapjaiban rázta meg a gázpiacot, hiszen a QatarEnergy csaknem harminc éve a világ egyik legnagyobb és legmegbízhatóbb LNG-szállítója:

Két nap alatt duplázott a gázár – Ha a piacnak igaza van, az nagy bajt jelent

Az ICIS elemzőház szerint a lehetséges forgatókönyvek rendkívül széles skálán mozognak. A legkedvezőbb esetben, egy gyors megállapodás nyomán már ebben a hónapban újraindulhat a szállítás (amennyiben az infrastruktúrát nem éri újabb támadás). A térségbeli hajózási biztosítások elérhetősége és árazása még a termelés újraindulása után is meghatározó kockázati tényezőt jelentene.

A legrosszabb forgatókönyv szerint viszont a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom hónapokig akadályozott maradhat.

Az ázsiai spot LNG-ár (április leszállítás) tegnap meghaladta a 15 dollár/MMBtu szintet, ami azt jelenti, hogy a kezdeti ugrást követően beérte az európai gázárakat. A TTF jegyzése csütörtök reggel 51,7 euró/MWh (17,6 dollár/MMBtu).

Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, légicsata volt Katar felett, megtámadták Azerbajdzsánt - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Rendkívüli: Irán megtámadott egy teljesen semleges országot – Három drón csapott be Azerbajdzsánban

Szaratovot lőtte Ukrajna, Zelenszkij készen áll a béketárgyalásra, de van egy akadály – Orosz-ukrán háborús híreink csütörtökön

neQ4p7nX
A TTF árjegyzése: napi szinten akár 10 százalékokat is változik a földgáz ára Európában, hatalmas a volatilitás.

A katari kiesés hetente több mint húsz rakományt jelent, amelyet a vásárlóknak főként az amerikai LNG-piacon kell beszereznie, amint a más kitermelőknél elérhető többletmennyiségek kimerülnek. Ez egy új földgázpiaci dinamikára is rámutat.

A vezetékes szállításoktól eltérően, a még le nem kötött LNG-kapacitások oda mennek, ahol többet fizetnek érte, mert a tartályhajók könnyen irányt tudnak változtatni.

Emiatt az egyre inkább cseppfolyósított földgázon alapuló gázpiacon is megnövekedhet a volatilitás.

Globális ellátási események esetén Ázsia és Európa között nagy verseny alakulhat ki az elérhető forrásokért. Míg az iráni válság elején a régiónk fizetett prémiumot a gázért, mostanra beérte Ázsia, aminek már látszanak a jelei: több LNG-tartályhajó irányt váltott és a tervezett európai kikötők helyett kelet felé vették az irányt.

Az ICIS becslése szerint 2026-ban mintegy 30 millió tonna (42 milliárd köbméter) új LNG-kapacitás lép piacra, ami nagyjából négy hónapnyi katari és emirátusi termelésnek felel meg. Az elemzőház szerint már néhány hetes katari kiesés is képes ellensúlyozni az idei új kapacitások árleszorító hatását. A jövőben azonban enyhülhet az árnyomás, miután az évtized végére többlet is kialakulhat a földgázból, köszönhetően a piacra ömlő közel 300 milliárd köbméteres mennyiségnek.

Putyin azzal fenyeget, hogy hamarosan leállítaná Európa és Magyarország teljes gázellátását

Megvan, melyik európai ország lehet az iráni háború legnagyobb vesztese

Ugrik az olaj és a gáz ára: rendkívüli ülést hívott össze Orbán Viktor

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek
Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, légicsata volt Katar felett, megtámadták Azerbajdzsánt - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
