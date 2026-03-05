Beadta a derekát az európai atomhatalom az Irán elleni háborúban: Trump megkapta az áhított engedélyt

Starmer a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a helyzet továbbra is bizonytalan. A konfliktus kiszélesedése "egyértelmű aggodalomra ad okot". A brit kormányfő legutóbb szombat este beszélt Donald Trump amerikai elnökkel. Ez még azelőtt történt, hogy kiéleződött volna a két vezető közötti feszültség. Az ellentét oka az volt, hogy London nem engedélyezte az amerikai erőknek a brit támaszpontok használatát az Irán elleni amerikai–izraeli csapásokhoz. Starmer közölte, hogy az egyeztetések az amerikai tisztviselőkkel "minden szinten" folytatódnak.

Trump korábban élesen bírálta Starmert, amiért kezdetben megtagadta a brit bázisok használatát a szombati csapásokhoz. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök "nem Winston Churchill". Starmer a parlamentben is egyértelművé tette, hogy az Egyesült Királyság nem vesz részt támadó hadműveletekben.

London ugyanakkor engedélyezte, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokat használjon "korlátozott és védelmi célú" műveletekre.

Ez konkrétan az iráni rakétaindítók és raktárak semlegesítését jelenti, amelyeket a brit személyzet és a szövetségesek elleni támadásokra vetettek be.

A miniszterelnök bejelentette, hogy drónelhárító képességekkel felszerelt Wildcat helikopterek érkeznek pénteken Ciprusra. Jelenleg a brit védelmi miniszter is ott koordinálja a műveleteket, és tárgyal a katonai személyzettel. Az Egyesült Királyság emellett

a HMS Dragon hadihajót is a Földközi-tenger keleti medencéjébe vezényli.

Starmer a biztonsági helyzetre hivatkozva megismételte kormánya szándékát. Ennek értelmében "gyorsabban és nagyobb mértékben" növelik a védelmi kiadásokat.

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images