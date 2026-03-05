Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

A reggeli órákban Katart újra támadás érte Irán felől, a főváros, Doha környékén robbanásokat lehetett hallani. A hatóságok közleményt adtak ki, melyben közölték, hogy ö

sszesen 14 darab ballisztikus rakétát és négy darab drónt hatástalanítottak.

A védelmi minisztérium közleményében nyugalomra kéri a lakosságot, és arra hívják fel a figyelmüket, hogy a hivatalos forrásból származó információknak higgyenek.

(Al-Dzsazíra)