Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Nem szállt fel Ománból az első olyan repülőgép, amely brit állampolgárokat hozott volna ki a Közel-Keletről.

Helyi szemtanúk szerint négy órán át tartott a check-in, a repülőgép előtti várakozás egy buszon, aztán ismét több órán át tartózkodtak a repülőgépen, arra várva, hogy felszálljon.

Egy időben pánikhangulat uralkodott: az utasok az ablakokat ütötték, nem kaptak semmilyen konzuli támogatást, vagy bárkit, aki elmondta volna, miért nem száll fel a gép.

Végül leszállították és egy hotelbe vitték őket.

A mentőakció azért vallott kudarcot, állítják, mert a pilótának "pihennie kellett."

(Sky News)