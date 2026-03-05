Elképesztő húzással mentették meg az eurómilliós botrányba keveredett Babišt

A cseh parlament alsóháza csütörtökön úgy döntött, hogy nem függeszti fel Andrej Babiš milliárdos miniszterelnök mentelmi jogát. Ezzel megakadályozták, hogy a politikus bíróság elé álljon egy uniós támogatásokkal kapcsolatos, régóta húzódó csalási ügyben.

Az ügy középpontjában egy 2008-ban elnyert, kétmillió eurós uniós forrás áll. Ezt az összeget Babiš még politikai pályafutása előtt vette igénybe a Prága melletti, Gólyafészek nevű hotel- és konferenciaközpont felépítésére. Az ügyészség szerint a politikus eltitkolta az érintett cég feletti tulajdonosi hátterét.

Ezzel akarta elérni, hogy a vállalat jogosult maradjon a kizárólag kis- és középvállalkozásoknak fenntartott támogatásra, holott az valójában a Babiš-féle cégbirodalomhoz tartozott.

A mentelmi jog fenntartása mellett szavaztak a Babiš vezette populista ANO párt képviselői, valamint kormánykoalíciós partnerei: a szélsőjobboldali, oroszbarát SPD, illetve az európai zöld megállapodást ellenző Autósok Pártja. A döntés értelmében Babiš a parlamenti ciklus végéig, azaz 2029-ig mentességet élvez a büntetőeljárás alól.

Tavaly egy másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte Babiš korábbi felmentő ítéletét, és újratárgyalásra visszautalta az ügyet az elsőfokú bíróságnak. A parlament csütörtöki szavazata azonban megakadályozza, hogy a bíróság lefolytassa az eljárást.

Babiš tagadja a vádakat

Babiš tagadja a vádakat, és bizonyítékok bemutatása nélkül azt állítja, hogy az eljárás politikai indíttatású.

A hagyományos pártok rendszere felismerte, hogy alapvető veszélyt jelentek számukra, mert nem voltam hajlandó lopni, és nem tudtak megvesztegetni

– jelentette ki csütörtökön a parlament előtt.

A képviselők ugyanazon az ülésen Okamura Tomiónak, a kormánykoalíciós partner SPD elnökének a mentelmi jogát sem függesztették fel. Okamurát gyűlöletbeszéd miatt vádolták meg, amit a pártvezető a politikai ellenzék kriminalizálásának nevezett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images