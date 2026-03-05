  • Megjelenítés
Elképesztő időnk lesz a hétvégén – Mutatjuk az előrejelzést
Jellemzően napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén, a csúcshőmérséklet 14 és 18 Celsius-fok között alakul, a hajnalok azonban többfelé fagyosak lesznek. A szél csak néhol élénkül meg - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken

Túlnyomóan derült, napos idő várható, a délelőtti órákban keleten lehet még némi fátyolfelhőzet az égen, majd délutánra főleg nyugaton, délnyugaton képződhet átmenetileg kevés gomolyfelhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton a délkeleti szél időnként megélénkülhet.

A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul.

Szombaton

Derült, száraz idő lesz. A délkeleti szél csupán a Fertő tó környékén élénkülhet meg. Hajnalra általában mínusz 3 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet az idő.

A csúcshőmérséklet 14 és 18 fok között várható.

Vasárnap

Napos, száraz idő várható többnyire kevés fátyolfelhővel. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb, míg vízpartok, nagyobb városok környezetében, valamint a hegyekben magasabb értékek is előfordulhatnak.

Délután 14 és 18 fok között várható a csúcshőmérséklet.

