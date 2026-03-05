Elszabadult a pánik a háború miatt: vészesen ketyeg az óra, milliók ellátása került veszélybe

Az Öböl-államok a 2008-as globális élelmiszerválság óta nem látott élelmezésbiztonsági kihívással néznek szembe - írja a Reuters. Az Irán elleni háború veszélybe sodorta a régió kikötőit, és akadályozza a hajóforgalmat a Hormuzi-szoroson keresztül. A jelenlegi helyzet éppen azt a stratégiát teszi próbára, amelyet a 2008-as árrobbanás után vezettek be. Ekkor ugyanis az Öböl menti országok a költséges hazai termelés helyett az importra és a külföldön való mezőgazdasági befektetésekre építették élelmezéspolitikájukat.

Az öböl élelmiszer-beszerzésének 80-90 százaléka importból származik.

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) országainak ellátásának több mint 70 százaléka továbbá a Hormuzi-szoroson érkezik, így az amerikai és izraeli támadás után kirobbant háború elhúzódása komoly ellátási zavarral fenyeget.

Bár a GCC-országok tettek lépéseket a beszállítói diverzifikálásra és az elegendő készlet biztosítására az ellátási zavarok átvészelésére, ez csak néhány hónapig tarthat ki. Ezen a ponton az áremelkedések és a hosszabb szállítási határidők elkezdik majd éreztetni hatásukat a piacokon

- vélekedett Neil Quilliam, a Chatham House kutatója.

A legnagyobb azonnali hatást a dubaji Dzsebel Ali kikötő elleni iráni támadások okozzák. A régió legnagyobb konténerkikötője, amely mintegy 50 millió embert szolgál ki, órákra felfüggesztette a működését. Az Emirátusok szoroson kívüli kikötőinek – azaz Horfakkán és Fudzsejra – kapacitása csupán töredéke a Dzsebel Aliénak, így nem tudják pótolni a kieső forgalmat. Ishan Bhanu, a Kpler elemzője szerint Katar, Kuvait, Bahrein és Irak ezáltal gyakorlatilag "elveszíti a tengerpartját", és a Szaúd-Arábián keresztül szárazföldi szállításra szorulnak.

Az Egyesült Arab Emírségek közlése szerint a stratégiai tartalék 4-6 hónapra fedezi a szükségleteket. A hatóságok emellett forródrótot indítottak az indokolatlan áremelések bejelentésére. Dubaj az áruszállítás fenntartása érdekében átmenetileg lazított a teherautó-forgalmi korlátozásokon. A szupermarketek polcai egyelőre nagyrészt fel vannak töltve, bár az utánpótlás üteme lassul.

A szombaton kezdődött iráni csapások ugyanakkor felvásárlási hullámot indítottak el, ami ideiglenesen készlethiányt és pánikot okozott a lakosság körében.

A gyorsan romló élelmiszerek, mint például a banán, különösen érzékenyek az ellátási útvonalak megváltozására. Egyes vásárlók már drasztikus áremelkedésről számoltak be.

Ha megnyílik a légtér, és repülőgépen tudnak majd árut szállítani, az tovább emelheti a logisztikai költségeket. Justin Alexander, a GlobalSource Partners elemzője szerint a térség kormányai a korábbi válságokhoz hasonlóan, valószínűleg állami támogatásokkal próbálják majd tompítani az ársokkot.

Az Öböl-államok az elmúlt két évtizedben jelentős raktárkapacitást építettek ki a stratégiai gabonafélék tárolására.

Az Emírségek 2016-ban a Hormuzi-szoroson kívül, Fudzsejrában nyitott meg egy mintegy 300 ezer tonnás gabonasilót. Ezt kifejezetten azért itt hozták létre, hogy egy esetleges iráni fenyegetés esetén ki lehessen kerülni a szorost. Az eredeti elképzelések szerint ezek a készletek az egész Öböl-régiót kiszolgálták volna, ám a logisztikai nehézségek miatt végül csak az országos igényeket elégíti ki. Azóta a többi állam is saját raktárakat épített, Katar például a Hamad kikötőben 51 klímaszabályozott silóval rendelkezik.

A hat tagállamot tömörítő Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) koordinációja kulcsfontosságú lenne az élelmiszerhiány elkerüléséhez, a térség országai közötti együttműködés azonban évtizedek óta nehézkesen működik. Neil Quilliam szerint szoros összefogásra és a bonyolult logisztikai kihívások közös kezelésére lesz szükség a hat GCC-tagállam, illetve Irak folyamatos ellátásának biztosításához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images