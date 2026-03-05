Folyamatos támadás alatt áll a magyar katonák iraki bázisa

A Szaraja Avlíja ad-Dam nevű fegyveres csoport Ali Hamenei iráni ajatollah likvidálásának megtorlására hivatkozva

vasárnap óta folyamatosan támadja az erbíli nemzetközi repülőteret és környékét.

Az első csapás az ott található amerikai katonai bázist és az amerikai konzulátust érte. A síita drónok eltaláltak egy lőszerraktárt is, ami komoly tüzet okozott, személyi sérülés azonban nem történt.

Az elmúlt napokban több újabb támadás következett, ezek azonban már nem értek célba, mert a bázist védő amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszerek még a levegőben megsemmisítették a drónokat.

A helyi hatóságok szerint a milícia összesen mintegy 70 drónt és rakétát indított Erbíl ellen.

A városban jelenleg több tucat magyar katona teljesít szolgálatot az Iszlám Állam elleni NATO-misszió részeként, létesítményvédelmi, tanácsadói és támogatási feladatokkal. Az Országgyűlés határozata alapján tartósan legfeljebb 20, a félévenkénti váltás idején pedig egyszerre legfeljebb 40 magyar katona állomásozhat Erbílben.

A Honvédelmi Minisztérium a vasárnapi első támadás óta sem tud magyar sérültről.

