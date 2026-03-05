  • Megjelenítés
Irán nagyon súlyos stratégiai hibát vétett – Felvételek bizonyítják a pusztítást, kudarcot mondott Teherán ütőkártyája
Irán nagyon súlyos stratégiai hibát vétett – Felvételek bizonyítják a pusztítást, kudarcot mondott Teherán ütőkártyája

Úgy néz ki, komoly stratégiai hiba volt az, hogy Irán rengeteg erőforrást áldozott különféle földalatti rakétabázisok felépítésére és üzemben tartására, a létesítmények közel sem bizonyultak hatékonynak éles háborúban – írja a Wall Street Journal.

A lap műholdképeket elemezve, és publikálva azt írja: az iráni föld alatti rakétabázisok a háború során nem tudták érdemben befolyásolni a harcok menetét, az alábbi tényezők miatt:

  • Amerika és Izrael gyorsan megszerezte a légi fölényt, fel tudták deríteni és be tudták lőni Irán földalatti rakétabázisait drónok és vadászbombázók segítségével.
  • Irán az itt tárolt rakétákat nem tudja kilőni, mivel a szövetségesek azonnal támadást mérnek rájuk, amint megjelennek a föld alól az indítók. A komplexumok fölött folyamatosan felderítődrónok dolgoznak.
  • Bizonyos esetekben az amerikai bombázók egyszerűen a föld alá temették az iráni rakétabázisokat, személyzettel, fegyverekkel együtt.

A WSJ bemutatott több műholdképet is, amely állításaikat igazolja:

ezeken a rakétabázisok bejáratai körül felrobbantott rakétaindítók, szétlőtt katonai eszközök romjai láthatók.

A WSJ arról ír elemzői vélemények alapján: a hiba alapvetően az, hogy a földalatti bázisok lényegében nem tudtak érdemi védelmet nyújtani az iráni rakétaképességnek

ezek statikusak, könnyen felderíthetők, támadhatók.

Teherán jobban járt volna, ha inkább mobil rakétaindító rendszerekkel szórja szét nagy hatótávolságú csapásmérő képességét az országban.

A lap megjegyzi: bár az első napokban Irán több mint 500 rakétát tudott elindítani, mostanra már az amerikai haderő az iráni ballisztikus rakétaképesség nagy részét leszerelte, szerdára már 86%-os visszaesés volt megfigyelhető a támadások intenzitásában.

Címlapkép forrása: Iranian Army / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

