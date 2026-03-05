Irán nagyon súlyos stratégiai hibát vétett – Felvételek bizonyítják a pusztítást, kudarcot mondott Teherán ütőkártyája

A lap műholdképeket elemezve, és publikálva azt írja: az iráni föld alatti rakétabázisok a háború során nem tudták érdemben befolyásolni a harcok menetét, az alábbi tényezők miatt:

Amerika és Izrael gyorsan megszerezte a légi fölényt, fel tudták deríteni és be tudták lőni Irán földalatti rakétabázisait drónok és vadászbombázók segítségével.

Irán az itt tárolt rakétákat nem tudja kilőni, mivel a szövetségesek azonnal támadást mérnek rájuk, amint megjelennek a föld alól az indítók. A komplexumok fölött folyamatosan felderítődrónok dolgoznak.

A komplexumok fölött folyamatosan felderítődrónok dolgoznak. Bizonyos esetekben az amerikai bombázók egyszerűen a föld alá temették az iráni rakétabázisokat, személyzettel, fegyverekkel együtt.

A WSJ bemutatott több műholdképet is, amely állításaikat igazolja:

ezeken a rakétabázisok bejáratai körül felrobbantott rakétaindítók, szétlőtt katonai eszközök romjai láthatók.

A WSJ arról ír elemzői vélemények alapján: a hiba alapvetően az, hogy a földalatti bázisok lényegében nem tudtak érdemi védelmet nyújtani az iráni rakétaképességnek –

ezek statikusak, könnyen felderíthetők, támadhatók.

Teherán jobban járt volna, ha inkább mobil rakétaindító rendszerekkel szórja szét nagy hatótávolságú csapásmérő képességét az országban.

A lap megjegyzi: bár az első napokban Irán több mint 500 rakétát tudott elindítani, mostanra már az amerikai haderő az iráni ballisztikus rakétaképesség nagy részét leszerelte, szerdára már 86%-os visszaesés volt megfigyelhető a támadások intenzitásában.

