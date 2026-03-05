  • Megjelenítés
Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul
Globál

Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul

MTI
|
Portfolio
Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett az illegális kábítószer-kereskedelem visszaszorítására, de a két ország egyelőre nem hozott nyilvánosságra részleteket - írja a Guardian.

Határozott lépéseket teszünk a kábítószer-terroristák ellen, akik erőszakkal és korrupcióval régóta félelemben tartják az egész térség lakosságát

- fogalmazott az amerikai haderő déli parancsnokságának (SOUTHCOM) a közleménye az MTI szerint.

A dél-amerikai Ecuador védelmi minisztériuma közölte, hogy

a hadműveletek részletei minősített információnak számítanak.

Még több Globál

Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, két új ország léphet be a háborúba, légicsata volt Katar felett - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Szaratovot lőtte Ukrajna, Zelenszkij készen áll a béketárgyalásra, de van egy akadály – Orosz-ukrán háborús híreink csütörtökön

Folyamatos támadás alatt áll a magyar katonák iraki bázisa

A bejelentést megelőző napon Ecuador már jelezte, hogy Washington csatlakozott a "drogellenes háború" új szakaszához.

Daniel Noboa ecuadori elnök – aki Donald Trump szoros szövetségese – elmondta, hogy "regionális partnerek", köztük az Egyesült Államok is részt vesznek a drogkartellek elleni hadműveletekben.

Noboa hétfőn Quitóban tárgyalt Francis Donovannal, a SOUTHCOM parancsnokával, valamint Mark Schaferrel, az Egyesült Államok közép- és dél-amerikai különleges műveleti erőinek parancsnokával. A megbeszélésen a repülőterek és tengeri kikötők feletti hírszerzési együttműködésről, valamint az operatív összehangolás terveiről egyeztettek.

A brit Guardian cikke kiemeli:

ecuador A Kolumbiában és Peruban, azaz a világ elsőszámú és második legnagyobb kokainelőállítója által termelt kábítószer egyik legfontosabb tranzitországának számít.

A kokacserje leveléből kinyert drog mintegy 70 százaléka ecuadori kikötőkön keresztül jut ki a piacokra.

A drogkereskedelem véres területi konfliktusokat robbantott ki a latin-amerikai országban, amelyek a kontinens egykor talán legbiztonságosabb államának számító Ecuadort az egyik legveszélyesebbé tették.

Az Egyesült Államok és Ecuador biztonsági együttműködése a jobboldali Noboa 2023-as hatalomra kerülése óta folyamatosan erősödik.

Az elnök tavaly egy korábban bezárt amerikai katonai bázis újranyitását szorgalmazta, a kezdeményezés azonban elbukott a novemberi népszavazáson, amelyen az ecuadoriak a külföldi támaszpontokat tiltó szabályozás fenntartása mellett döntöttek. Decemberben az Egyesült Államok ugyanakkor bejelentette, ideiglenesen légierős személyzetet telepít a Mantában lévő egykori amerikai bázisra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Estére satuba fogták a forintot
Történelmi szégyent emlegetnek az admirálisok: ez a brit hadiflotta valaha volt legmegalázóbb pillanata
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility