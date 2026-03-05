Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul

Határozott lépéseket teszünk a kábítószer-terroristák ellen, akik erőszakkal és korrupcióval régóta félelemben tartják az egész térség lakosságát
- fogalmazott az amerikai haderő déli parancsnokságának (SOUTHCOM) a közleménye az MTI szerint.
A dél-amerikai Ecuador védelmi minisztériuma közölte, hogy
a hadműveletek részletei minősített információnak számítanak.
A bejelentést megelőző napon Ecuador már jelezte, hogy Washington csatlakozott a "drogellenes háború" új szakaszához.
Daniel Noboa ecuadori elnök – aki Donald Trump szoros szövetségese – elmondta, hogy "regionális partnerek", köztük az Egyesült Államok is részt vesznek a drogkartellek elleni hadműveletekben.
Noboa hétfőn Quitóban tárgyalt Francis Donovannal, a SOUTHCOM parancsnokával, valamint Mark Schaferrel, az Egyesült Államok közép- és dél-amerikai különleges műveleti erőinek parancsnokával. A megbeszélésen a repülőterek és tengeri kikötők feletti hírszerzési együttműködésről, valamint az operatív összehangolás terveiről egyeztettek.
A brit Guardian cikke kiemeli:
ecuador A Kolumbiában és Peruban, azaz a világ elsőszámú és második legnagyobb kokainelőállítója által termelt kábítószer egyik legfontosabb tranzitországának számít.
A kokacserje leveléből kinyert drog mintegy 70 százaléka ecuadori kikötőkön keresztül jut ki a piacokra.
A drogkereskedelem véres területi konfliktusokat robbantott ki a latin-amerikai országban, amelyek a kontinens egykor talán legbiztonságosabb államának számító Ecuadort az egyik legveszélyesebbé tették.
Az Egyesült Államok és Ecuador biztonsági együttműködése a jobboldali Noboa 2023-as hatalomra kerülése óta folyamatosan erősödik.
Az elnök tavaly egy korábban bezárt amerikai katonai bázis újranyitását szorgalmazta, a kezdeményezés azonban elbukott a novemberi népszavazáson, amelyen az ecuadoriak a külföldi támaszpontokat tiltó szabályozás fenntartása mellett döntöttek. Decemberben az Egyesült Államok ugyanakkor bejelentette, ideiglenesen légierős személyzetet telepít a Mantában lévő egykori amerikai bázisra.
