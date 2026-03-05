Kimondták az amerikai elemzők: Oroszország az iráni háború egyik legnagyobb nyertese

A lap azt írja: az amerikai Patriot rakétarendszer kulcsfontosságú szerepet játszik Ukrajna védelmében,

már a közel-keleti háború miatt is jelentős hiány volt a Patriot által használt elfogórakétákból, a megrendelésekben több éves csúszás alakult ki.

Csak a közel-keleti háború első pár napján több száz Patriot elfogórakétát lőttek el Amerika szövetségesei, ahogy Irán megtámadta az öböl menti olajállamokat és Izraelt, a perzsa állam összesen 500 ballisztikus rakétát és 2000 drónt indított a térség országaira.

Közben a Lockheed Martin 2025 egészében mindössze 600 darab PAC-3-as elfogórakétát gyártott le – a WSJ szerint egy ballisztikus rakéta elfogására legalább kettő, de gyakran inkább három ilyen rakéta kell.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta:

létfontosságú Ukrajna számára a Patriot-rakéták utánpótlása, hiszen ez az egyetlen olyan fegyverrendszer, amely képes elfogni az orosz ballisztikus és hiperszonikus rakétákat.

Az elnök korábban arról is beszélt: voltak időszakok, amikor a Patriot-indítók teljesen üresen álltak Ukrajnában – ez még a közel-keleti háború előtt volt.

A rakéták iránti kereslet tehát radikálisan emelkedni fog, az Egyesült Államoknak pedig választania kell, hogy pontosan mely országoknak adja át a rakétákat. 2030-ra ígérte a Lockheed Martin a gyártás ütemének 2000-re emelését (a mostani 600-ról), de még ez is kevés lehet, látva a fegyverrendszerek használati ütemét. Emellett várhatóan indul majd új gyártósor majd Németországban is, de itt a legjobb esetben is csak jövőre kezdődik majd el a rakéták előállítása.

Ukrajna tehát komoly kihívással kell, hogy szembenézzen:

még lassabb lesz a légvédelmi rendszerek rakétáinak utánpótlása, közben az oroszok egyre több ballisztikus rakétát és drónt gyártanak majd.

Címlapkép forrása: Jens BÃ¼ttner/picture alliance via Getty Images