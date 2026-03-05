  • Megjelenítés
Látványos videó érkezett: így bombázta szét Iránt az amerikai hadsereg
Globál

Látványos videó érkezett: így bombázta szét Iránt az amerikai hadsereg

Portfolio
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) összefoglaló videót tett közzé, amelyben az Irán elleni háború első 100 óráját mutatják be.

Hatodik napja tartanak az Irán elleni csapások az Egyesült Államok és Izrael részéről, és egyelőre nem látszódik, hogy mikor lesz vége a konfliktusnak. Az első 100 óra műveleteiről most egy összefoglaló videót hozott nyilvánosságra, amelyet Donald Trump amerikai elnök szavai narrálnak. Az „Epikus Düh”-re keresztelt hadműveletet aztán egy másik hang

már a legkomplexebb és legprecízebb beavatkozásnak nevezi.

Elmondják, hogy közel-keleti amerikai csapatok felszámolják az iráni veszélyt, amely már majdnem fél évszázada fenyegették az Egyesült Államok érdekeit a térségben. Kijelentik, hogy Teherán hadiflottájának egészét megsemmisítették a csapások során. Kijelentik, hogy „nem ők kezdték a háborút, de Trump elnök irányítása alatt ők fogják befejezni”. Végül ismét Trump szavai következnek, aki világossá teszi, hogy egészen addig fogják folytatni a beavatkozást, ameddig a céljaikat el nem érik.

A látványos felvételeken közben folyamatosan láthatóak a rakétaindítások, a vadászgépek fel- és leszállásának képei, illetve az iráni célpontok kiiktatása.

Még több Globál

Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Meglépik azt, amire kevesen számítottak: atomfegyverek jelenhetnek meg az újdonsült NATO-tag területén

Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború

Kapcsolódó cikkünk

Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Rendkívüli: Irán megtámadott egy teljesen semleges országot – Három drón csapott be Azerbajdzsánban
Alku született Moszkva és Kijev között, Zelenszkij készen áll a tárgyalásra, de van egy bökkenő – Orosz-ukrán háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility