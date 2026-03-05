Látványos videó érkezett: így bombázta szét Iránt az amerikai hadsereg

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) összefoglaló videót tett közzé, amelyben az Irán elleni háború első 100 óráját mutatják be.

Hatodik napja tartanak az Irán elleni csapások az Egyesült Államok és Izrael részéről, és egyelőre nem látszódik, hogy mikor lesz vége a konfliktusnak. Az első 100 óra műveleteiről most egy összefoglaló videót hozott nyilvánosságra, amelyet Donald Trump amerikai elnök szavai narrálnak. Az „Epikus Düh”-re keresztelt hadműveletet aztán egy másik hang

már a legkomplexebb és legprecízebb beavatkozásnak nevezi.

Elmondják, hogy közel-keleti amerikai csapatok felszámolják az iráni veszélyt, amely már majdnem fél évszázada fenyegették az Egyesült Államok érdekeit a térségben. Kijelentik, hogy Teherán hadiflottájának egészét megsemmisítették a csapások során. Kijelentik, hogy „nem ők kezdték a háborút, de Trump elnök irányítása alatt ők fogják befejezni”. Végül ismét Trump szavai következnek, aki világossá teszi, hogy egészen addig fogják folytatni a beavatkozást, ameddig a céljaikat el nem érik.

A látványos felvételeken közben folyamatosan láthatóak a rakétaindítások, a vadászgépek fel- és leszállásának képei, illetve az iráni célpontok kiiktatása.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images