Látványos videó érkezett: így bombázta szét Iránt az amerikai hadsereg

Hatodik napja tartanak az Irán elleni csapások az Egyesült Államok és Izrael részéről, és egyelőre nem látszódik, hogy mikor lesz vége a konfliktusnak. Az első 100 óra műveleteiről most egy összefoglaló videót hozott nyilvánosságra, amelyet Donald Trump amerikai elnök szavai narrálnak. Az „Epikus Düh”-re keresztelt hadműveletet aztán egy másik hang
már a legkomplexebb és legprecízebb beavatkozásnak nevezi.
Elmondják, hogy közel-keleti amerikai csapatok felszámolják az iráni veszélyt, amely már majdnem fél évszázada fenyegették az Egyesült Államok érdekeit a térségben. Kijelentik, hogy Teherán hadiflottájának egészét megsemmisítették a csapások során. Kijelentik, hogy „nem ők kezdték a háborút, de Trump elnök irányítása alatt ők fogják befejezni”. Végül ismét Trump szavai következnek, aki világossá teszi, hogy egészen addig fogják folytatni a beavatkozást, ameddig a céljaikat el nem érik.
A látványos felvételeken közben folyamatosan láthatóak a rakétaindítások, a vadászgépek fel- és leszállásának képei, illetve az iráni célpontok kiiktatása.
Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images
Portfolio Járműipar 2026: Debrecen lehet az évtized végére a hazai GDP vidéki központja
A hajdúsági fellegvár egyre nagyobb jelentőségre tesz szert.
Esik a tej ára: esetenként 200 forint alatt is hozzá lehet jutni
A legolcsóbb a 1,5 százalékos UHT.
A profik szerint ez a 2 részvény nagyot nyerhet az iráni háborún
Izgalmas lehetőségeket mutatunk.
Trump elmondta, milyen jövőt szán Iránnak: ő választaná ki az iszlamista hatalom vezetőjét
Nem tetszik neki az esélyes jelölt.
A horvát turizmus profitálhat a közel-keleti válságból
Az utazók "békés" helyet keresnek.
Beszerzési hatalom vagy zöld vállalás? Egyre fontosabb kérdés a Scope 3 kibocsátás
A cégek teljes ÜHG-kibocsátásának méréséről is szó volt a Portfolio ESG-konferenciáján.
Vlagyimir Putyin: Magyarország továbbra is kap orosz gázt, ha ugyanazt a politikát követi, mint ma
Bár az európai csapokat elzárják, Szlovákiára ugyanez vonatkozik.
Két évtizede nem volt példa ilyenre: kozmetikumok és játékok tömegeit kellett sürgősen eltávolítani a polcokról
A bejelentések több mint felét veszélyes vegyi anyagok jelenléte váltotta ki.
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.