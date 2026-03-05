  • Megjelenítés
Megfenyegette Irán az Európai Uniót: előbb-utóbb ti is megfizettek!
Megfenyegette Irán az Európai Uniót: előbb-utóbb ti is megfizettek!

Megfenyegette az Európai Uniót Irán helyettes külügyminisztere, Iszmail Baghei.

A teheráni diplomata a spanyol TVE hírcsatornának adott rövid interjút, azt mondta:

ha az Európai Unió országai nem emelik fel a hangjukat az amerikai-izrael agresszióval szemben, ők is megfizetnek majd a történtekért,

előbb vagy utóbb.

Azt is elmondta: Irán nem támadta (még) meg Európa országait, és Törökországot sem.

