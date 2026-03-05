  • Megjelenítés
Meglépik azt, amire kevesen számítottak: atomfegyverek jelenhetnek meg az újdonsült NATO-tag területén
Meglépik azt, amire kevesen számítottak: atomfegyverek jelenhetnek meg az újdonsült NATO-tag területén

Finnország a nukleáris fegyverek területén való állomásoztatására vonatkozó tilalmának feloldását tervezi - közölte Antti Hakkanen védelmi miniszter csütörtökön Helsinkiben tartott sajtótájékoztatóján.

Az 1987-ben elfogadott finn atomenergetikai törvény tiltja nukleáris fegyverek behozatalát, valamint gyártását, birtoklását, illetve felrobbantását az ország területén, amely a hidegháborús időkben semleges volt, 2023-ban viszont csatlakozott a NATO-hoz.

Jogszabály-módosítás szükséges ahhoz, hogy lehetővé tegyék Finnország védelmét, és szövetségesként teljességgel kihasználják a NATO elrettentő erejét és kollektív védelmi képességét

- hangoztatta a miniszter.

Hozzátette: a módosítást a parlamentben tervezi benyújtani a jobboldali koalíciós kormány, amely többséggel rendelkezik a törvényhozásban.

Franciaország és Németország hétfőn bejelentették, hogy mélyíteni kívánják az európai partnereikkel folytatott együttműködést a nukleáris elrettentés terén. Finnország szomszédjai - Svédország, Dánia, Norvégia - békeidőben nem engedélyezik nukleáris fegyverek állomásoztatását a területükön, náluk azonban olyan jogszabályi tilalom nincsen, amely háborús időkre is kiterjedne.

Helsinki 2024-ben védelmi egyezményt írt alá Washingtonnal, amely lehetővé teszi az Egyesült Államok számára 15 finn katonai létesítmény és övezet használatát.

