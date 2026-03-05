Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Minden bizonnyal elégedetlen a félidős választásokra készülő Donald Trump, ha az olaj világpiaci árát mutató grafikonra néz. Az iráni háború kirobbanását követően ugyanis az egekbe szökött a Brent jegyzése, márpedig a drága olaj drága benzinárat jelent, amit az amerikai választók nem tolerálnak. Az elnök nyugtat: a konfliktus lezárását követően be fog zuhanni az olajár, alacsonyabb lesz, mint valaha. Azért ez egy elég merész vállalás, de persze nem lehetetlen – hogy mekkora ennek az esélye, abban sokat segít, ha megnézzük, hogyan viselkedett a Brent a történelem nagy geopolitikai viharaiban.

Drága benzin a választások előtt? Nem jó ötlet

A hétvégén kirobbant iráni háború egyik leglátványosabb következménye az olajár megugrása volt: a globális olajexport 40 százalékát bonyolító Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti olajfinomítók termeléscsökkenése (vagy leállása) következtében

a Brent nyersolaj ára 12 százalékot száguldott hétfő óta,

ilyen magasan utoljára 2024 elején volt a jegyzés.

A félidős választásokra készülő Donald Trump számára viszont nyilvánvalóan nem lenne kedvező, ha tartósan ezen a magas szinten, vagy akár még magasabban normalizálódna az olajár – egyes elemzők a 150 dolláros Brentet sem tartják kizártnak –, hiszen a drága olaj drága üzemanyaghoz vezet, erre pedig nagyon kényesek az amerikai választók. Már csak azért is különösen kínos az ügy Trump számára, mert a választási kampányának egyik fő pillére volt az alacsony energiaár.

Érthető tehát, hogy azonnal igyekszik csillapítani a kedélyeket az amerikai elnök: kedd este úgy fogalmazott, hogy egy ideig még magasak maradnak az olajárak, viszont

ha ennek vége, az [olaj]árak le fognak menni, szerintem alacsonyabbak lesznek, mint valaha.

Ezt persze ilyen kategorikusan nem lehet kijelenteni, hiszen nem rendelkezünk jövőbe látó üveggömbbel. A történelem viszont hasznos kontextust nyújthat annak megítélésében, hogy mekkora eséllyel fog bejönni Trump jóslata.

Ezen felbuzdulva most megnézzük, hogy az elmúlt évtizedek releváns geopolitikai forrongásai hogyan hatottak rövid és hosszabb távon az olaj árára. Hosszabb távnak praktikusan a 160 kereskedési napot vettük, hiszen ennyi van hátra az amerikai novemberi félidős választásig.

Irán-Irak háború (1980-88)

Mi történt? A háború két kulcsfontosságú olajtermelő- és exportőr országot érintett, ezért a piac folyamatosan árazta a térség eszkalációjának esélyét. A konfliktus külön olajpiaci fejezete volt a tanker- és infrastruktúra elleni támadások hulláma a Perzsa-öbölben (az ún. „Tanker War”), ami a szállítási kockázatot, biztosítási díjakat és a tengeri útvonalak sérülékenységét helyezte a figyelem központjába; emiatt nem csak a nyersolaj fizikai elérhetősége, hanem a kiszállíthatóság isfelfelé hajtotta az árat. A háború alatt több nemzetközi katonai beavatkozás is kapcsolódott a kereskedelmi hajózás védelméhez és olajlétesítmények elleni csapásokhoz, ami tovább növelte a kockázati prémiumot.

Hogyan reagált az olajár? A lenti diagram csalóka, hiszen ebből az időszakból még nem áll rendelkezésre napi adatközlés a Reuters adatbázisában a Brent nyersolajra vonatkozóan, ezért az azonnali hatásokra nincsen pontos számadat. A trend viszont tisztán látszik:

a háború kirobbanását követő hetekben folyamatosan emelkedett az olaj ára,

két hónappal az eszkaláció után már 21 százalékos volt a drágulás mértéke.

Hosszabb távon viszont már a normalizálódás jeleit láthatjuk, a kezdeti sokkot és pánikreakciót követően elkezdett lefelé oldalogni a Brent jegyzése, 160 kereskedési nappal a konfliktus kirobbanását követően már "csak" 11 százalékos volt a prémium.

Öbölháború (1990–91)

1990. augusztus 2-án Szaddám Huszein megindította az olajban rendkívül gazdag Kuvait iraki invázióját, és ezzel kezdetét vette az Öbölháború: ez az olajtermelés csökkenéséhez vezetett, ami a nyersanyag árának rövid távú megugrását okozta, bő egy hónappal a konfliktus kitörését követően közel kétszeresére emelkedett az olajár.

Mi történt? Az Öbölháború kirobbanása hirtelen okozott kínálati sokkot az olajpiacon: Irak 1990. augusztus 2-i kuvaiti inváziója után egyszerre esett ki a globális kínálatból Irak és Kuvait exportjának jelentős része, ami azonnal megemelte a geopolitikai kockázati prémiumot és az árakat. A drágulást nem csak a tényleges kiesés, hanem az a félelem is hajtotta, hogy a konfliktus átterjedhet más öbölbeli termelőkre, illetve sérülhetnek a szállítási útvonalak. A következő hónapokban a piac alkalmazkodását nagyban segítette, hogy más termelők – különösen Szaúd-Arábia – növelték a kitermelést, részben pótolva a kiesést, ami mérsékelte a tartós hiányt. Amikor 1991 januárjában megindult a koalíciós hadművelet és egyértelműbbé vált a konfliktus kimenetele, a legrosszabb forgatókönyvek valószínűsége csökkent, így az árak is elkezdtek visszarendeződni a háborús csúcsokról.

Hogyan reagált az olajár? Az első hetek nagyon meredek áremelkedést hoztak a Brentnél,

két hónappal az eszkalációt követően már 90 százalékos ugrást láthattunk.

Innen azonban - ahogy korábban is említettük - jött a deeszkaláció és ezzel párhuzamosan az árak is elkezdtek meredeken esni. Végül (azaz 160 kereskedési nap alatt)

teljesen visszatért a konfliktus előtti szintre a Brent jegyzése.

Iraki háború (2003)

Mi történt? A 2003-as iraki háború az olajárra főként két csatornán hatott:

az iraki export kiesésétől, illetve a régió további eszkalációjától való félelemben a háború előtti hónapokban megugrott a geopolitikai kockázati felár, ami felfelé tolta az árakat;

a tényleges invázió megindulásakor a piac inkább megkönnyebbüléssel reagált, mivel a vártnál gyorsabb katonai fejlemények és a stratégiai készletek és a pótlólagos kitermelés lehetősége csökkentette a közvetlen kínálati sokk valószínűségét.

A háború időszakában a piac azt is figyelte, hogy más termelők (különösen Szaúd-Arábia) képesek‑e rövid távon kompenzálni egy esetleges iraki kiesést; ez a „puffer” szintén fékezhette az azonnali árrobbanást, miközben a bizonytalanság fennmaradt. Később, 2003-ban az árak ismét emelkedtek, amikor a befektetői narratívát már nem csak Irak, hanem a szűkös kapacitások és újabb biztonsági kockázatok (pl. terrorfenyegetettség, ellátási aggodalmak) dominálták.

Hogyan reagált az olajár? Az első hetek tehát – paradox módon – meredek esést hoztak a Brent olaj árában, innen azonban gyorsan jött a felpattanás.

A hosszabb, 160 kereskedési napos időtávon nézve is hasonló a kép: rendkívül széles kilengéseket láthattunk,

de végül szinte visszatért a háború előtti szintre az olajár.

Líbiai forradalom (2011)

Mi történt? A 2011-es líbiai forradalom azért volt nagy hatással az olajpiac számára, mert Líbia a konfliktus előtt kb. 1,6 millió hordó/nap körüli termeléssel rendelkezett, és főleg Európába szállított, sok finomító számára különösen kedvelt (könnyű, alacsony kéntartalmú) nyersolajat. A harcok és a kikötők és olajmezők leállásai miatt a kitermelés nagyot esett, ami nemcsak mennyiségi, hanem olajminőségi problémát is okozott, így a Brent árában a prémium gyorsan megjelent. A piac reakcióját erősítette, hogy a kiesés egy geopolitikailag amúgy is instabil régióban történt, tehát a befektetők féltek a konfliktus továbbterjedésétől és ezt is beárazták.

Hogyan reagált az olajár? A forradalom első heteiben egyre feljebb került a Brent jegyzése,

egy hónapot követően már közel 25 százalékos volt a drágulás mértéke.

Később viszont hullámokban jött a normalizálódás,

végül pedig szinte a konfliktus előtti szintre került a nyersolaj ára.

Orosz invázió (2022)

Mi történt? Oroszország február 24-én indított hadműveletet Ukrajna ellen, ez a legnagyobb hagyományos katonai konfliktus Európában a második világháború óta, illetve a legnagyobb eszkaláció az orosz-ukrán háború 2014-es kezdete óta. Olajpiaci relevancia: Ukrajna és Oroszország is fontos szereplő a világ olajtermelésében, utóbbi az OPEC+ kartell egyik legnagyobb kitermelője Szaúd-Arábia mellett. Az agresszióra reagálva a nyugati államok többsége szankció alá vette az orosz energiatermékeket és különböző árplafon-intézkedésekkel igyekeztek csökkenteni a hadi gépezetet finanszírozó orosz költségvetést. Az olajnál is nagyobb reakciót láthattunk a gázpiacon, az energiaválság beköszöntével az európai TTF gázár valósággal kilőtt.

Hogyan reagált az olajár?

Az első napokban elképesztő ralit láthattunk a Brentnél, majd rendkívül széles kilengések következtek,

a befektetők sokáig nem tudták pontosan meghatározni az invázió hosszú távú hatását a globális olajellátásra.

A hosszabb távú áralakulás viszont már sokkal egyértelműbb volt, a kezdeti bizonytalanságot követően meredeken esni kezdett az olaj ára. 160 kereskedési nappal az eszkalációt követően

alacsonyabban állt a Brent jegyzése, mint a háború kitörésekor.

Bejöhet Trump várakozása

A fent jellemzett konfliktusok olajárra gyakorolt hatását nézve egyértelműen nem lehet kiejelenteni, hogy mire száníthatunk a mostani, iráni háború során. Egyfajta mintázat azonban tisztán látszik: jellemzően

az azonnali és meredek drágulást fokozatos lecsengés és csökkenő árak követték, és 160 kereskedési napok belül nagyjából kiárazódott a geopolitikai prémium a Brentből.

Ez a tendencia jól látszik a fenti konfliktusok során látott olajár-alakulások átlagán (zöld vonal).

A mostani konfliktusra eddig meredek emelkedéssel reagált az olajpiac (sárga vonal), de ha hiszünk a történelemnek, akkor ez a tendencia akár rövidesen meg is fordulhat, tehát lehet, hogy bejön Donald Trump várakozása.

De itt nem dőlhetünk hátra és nem zárhatjuk le a dolgot, hiszen a történelem során, az általunk vizsgált időszak előtt volt olyan konfliktus, amelyek után tartósan magas szinten maradt az olaj ára.

A jom kippuri háború tanulsága (1973)

A jom kippuri háború 1973. október 6-án tört ki, amikor Egyiptom és Szíria meglepetésszerűen támadást indított Izrael ellen. A konfliktus az olajárra azért hatott különösen erősen, mert a háború idején a közel-keleti termelők először demonstrálták, hogy a kőolajat külpolitikai nyomásgyakorló eszközként is tudják használni, ráadásul egy olyan pillanatban, amikor a globális olajpiac már eleve feszesebb volt (erős kereslet, korlátozott rövid távú pótlási lehetőségek). A háború tehát nem pusztán „háborús kockázatot” tett az árba, hanem intézményesített kínálati sokkot indított el.

Október 17-én az Arab Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OAPEC) embargót hirdetett több, Izraelt támogató országgal szemben - különösen az Egyesült Államok és Hollandia volt célkeresztben -, és ezzel párhuzamosan export- és termeléskorlátozások indultak.

A LÉPÉS UTÁN AZ OLAJ ÁRA KÖZEL NÉGYSZERESÉRE UGROTT.

A kínálati kiesés nagyságrendileg 4 millió hordó/nap volt, ami kb. 7% volt a válság előtti fogyasztáshoz képest – mégis drámai ár- és gazdasági sokkot okozott a fejlemény. Ennek oka, hogy rövid távon az olaj iránti kereslet és kínálat nehezen alkalmazkodik: ha a fogyasztás/termelés nem mozdítható gyorsan, már viszonylag kis kínálati kiesés is nagy árugrást válthat ki. Ehhez társult a pszichológiai komponens: a piac azt tanulta meg, hogy geopolitikai helyzetben nem csak csaták, hanem politikai döntések is „elzárhatják a csapot”.

Az árrobbanás az importőr országokban közvetlenül emelte az energia- és közlekedési költségeket,

ami gyorsan begyűrűzött az árakba (infláció), miközben a magasabb költségszint visszafogta a termelést és fogyasztást.

A Federal Reserve History összefoglalója ezt a korszakot a „Great Inflation” időszakának egyik kulcstényezőjeként tárgyalja, az olajsokkot a makrogazdasági instabilitás erősítőjeként bemutatva.

Bár az embargót 1974 márciusában fokozatosan feloldották,

a világ olajár-szintje nem tért vissza a korábbi korszak olcsó olajához:

részben azért, mert a piac tartósan magasabb geopolitikai kockázatot árazott, részben pedig azért, mert a termelői oldal (OPEC/OAPEC) erős árképzési és tárgyalási pozíciója fennmaradt.

Mi lesz a világgazdasággal?

Röviden összegezve az eddig elhangzottakat:

az elmúlt évtizedek geopolitikai konfliktusaiban az olajár megugrását fokozatosan csökkenő árak követték, és előbb-utóbb kiárazódott a geopolitikai prémium a Brentből. Kivéve a '70-es években.

Hogy az akkori forgatókönyv megvalósulásának most mekkora esélye van és mi kellene ehhez, azzal ebben a részletes elemzésben foglalkoztunk.

Röviden, a lényeg: a makrogazdasági szinten jelenleg van valós kockázata annak, hogy megismétlődik, amit a 70-es években láttunk: stagflációt, elszabadult várakozásokat és kormányokat, amelyek nem tudnak segíteni. Az alacsony energiaár volt a védőháló, amely az egyébként sérülékeny rendszert stabilizálta, de ez a védőháló most elszakadni látszik.

Vissza az olajárakhoz

Persze bőven benne van a pakliban, hogy az ún. "TACO-forgatókönyv" valósul meg, azaz: Trump visszalép, tűzszünet születik, a helyzet deeszkalálódik, az olajár visszajön, és a piac megkönnyebbülten fújtat egyet. Ez jelenleg talán a legvalószínűbb kimenetel, és a piac alapvetően ezt árazza.

De persze van ennél eggyel (mármint egy nagyságrenddel) kellemetlenebb forgatókönyv is: ha elhúzódik a háború és magasan marad az olajár, akkor az amerikai elnök a félidős választásokra készülve akár azt is megteheti, korlátozza az USA olajexportját. Ez az amerikai fogyasztóknak rövid távon enyhülést okoz,

CSERÉBE VISZONT KOMOLY BAJBA SODORNÁ EURÓPÁT.

