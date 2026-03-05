  • Megjelenítés
Megszólalt Irán egyik legbefolyásosabb vezetője a szárazföldi támadásról: „várjuk!”
Megszólalt Irán egyik legbefolyásosabb vezetője a szárazföldi támadásról: „várjuk!”

Ali Larijani, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára kommentálta az esetleges szárazföldi beavatkozásról szóló pletykákat.

A döntéshozó nem nagyon fogta vissza magát az esetleges támadással kapcsolatban. Eleinte arról az állításról beszélt, amely szerint néhány amerikai tisztviselő felvetette egy szárazföldi beavatkozás lehetőségét. Kifejezetten egy több ezer katonával végrehajtott műveletről beszélt, amely során be akarnak hatolni Irán területére. Ám szerinte megvan a válaszuk erre a lehetőségre is:

Homeini és Hámenei imám bátor fiai várnak önökre, készen arra, hogy ezreket öljenek meg és fogjanak el, és ezzel megszégyenítsék a korrupt amerikai tisztviselőket

– jelentette ki.

Azt is kijelentette, hogy „Irán szent földje nem a pokol szolgáinak való hely”. A szárazföldi beavatkozás egyelőre valószínűtlennek tűnik, ráadásul a földrajzi körülmények sem teszik alkalmassá egy ilyen típusú műveletre az országot. Ennek következtében a szakértők többsége nagyon alacsonyra teszi annak az esélyét, hogy erre sor kerül.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

