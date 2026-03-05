A döntéshozó nem nagyon fogta vissza magát az esetleges támadással kapcsolatban. Eleinte arról az állításról beszélt, amely szerint néhány amerikai tisztviselő felvetette egy szárazföldi beavatkozás lehetőségét. Kifejezetten egy több ezer katonával végrehajtott műveletről beszélt, amely során be akarnak hatolni Irán területére. Ám szerinte megvan a válaszuk erre a lehetőségre is:
Homeini és Hámenei imám bátor fiai várnak önökre, készen arra, hogy ezreket öljenek meg és fogjanak el, és ezzel megszégyenítsék a korrupt amerikai tisztviselőket
– jelentette ki.
Azt is kijelentette, hogy „Irán szent földje nem a pokol szolgáinak való hely”. A szárazföldi beavatkozás egyelőre valószínűtlennek tűnik, ráadásul a földrajzi körülmények sem teszik alkalmassá egy ilyen típusú műveletre az országot. Ennek következtében a szakértők többsége nagyon alacsonyra teszi annak az esélyét, hogy erre sor kerül.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Több ezer ember elbocsátását tervezi az Oracle
Az adatközponti beruházások várhatóan csak 2030 körül kezdenek majd megtérülni.
Trump lecseréli emberét egy kritikus poszton
A távozás oka egyelőre nem ismert.
Megszólalt Irán egyik legbefolyásosabb vezetője a szárazföldi támadásról: „várjuk!”
A terjengő pletykákról beszélt.
Megkondította a vészharangot az EKB elnöke
Kettős korckázatot hordoz a háború.
Látványos videó érkezett: így bombázta szét Iránt az amerikai hadsereg
Ilyen volt az első 100 óra.
Meglépik azt, amire kevesen számítottak: atomfegyverek jelenhetnek meg az újdonsült NATO-tag területén
Jogszabály-módosítás szükséges ehhez.
Durva infláció jöhet, ha nem állítják le a háborút - Egymás után figyelmeztetnek a jegybankárok
Minél tovább tart a konfliktus Iránnal, annál nagyobbak lesznek a gazdasági hatások.
Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború
Sokat tanít a történelem.
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.