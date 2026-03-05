Megszólalt Szijjártó Péter a Közel-Keleten ragadt magyarok sorsáról: közel 6 ezren kértek konzuli védelmet

A kormány felpörgeti a mentesítő járatok forgalmát a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatása érdekében, így a következő napokban mentesítő járatok indulnak Jordániából, Egyiptomból, Szaúd-Arábiából és Egyesült Arab Emírségekből is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon közzétett videójában.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a biztonsági helyzet tovább romlik a Közel-Keleten, Irán légicsapásai továbbra is sújtják az egész térséget, ezért a légterek csak korlátozottan vagy egyáltalán nincsenek nyitva, számos járat törlésre került, számos légitársaság nem vagy csak nagyon korlátozottan üzemeltet járatokat.

Nagyon megnőtt a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma, most már lassan eléri a hatezret, közülük a legtöbben, több mint háromezren az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban regisztráltak konzuli védelemre.

- mondta Szijjártó. Hozzátette:

ezért most felpörgetik a mentesítő járatok forgalmát,

ez azonban "nem egyszerű több oknál fogva sem, egyrészt a légügyi hatóságok csak nagyon óvatosan adnak berepülési engedélyeket, másrészt nem minden légitársaság vállalja a repülést."

Tájékoztatása szerint csütörtökön kora este Ammánból újabb 88 embert hoznak haza Budapestre, akik közül 75-en most lépik át Izrael felől a szárazföldi határt, ahogy pénteken az egyiptomi Sarm es-Sejkből is az Izraelből oda átkelő magyarokat szállítják majd haza.

Emellett szerződést kötöttek a Flydubai-jal, amelynek értelmében csütörtökre és péntekre is tudtak bérelni egy repülőgépet, hogy megkezdhessék a Dubajban rekedt magyarok hazajuttatását. Legfeljebb 174 utas fér fel egy Flydubai-járatra, a létszámot a biztonsági helyzet és a tankolható kerozin mennyiségétől függően adja meg a a Flydubai. Mint közölte, ma 135 fő szállítását hagyták jóvá, még tárgyalnak, hogy a létszámot emelni tudják.

"Most először a kisgyerekkel utazókat, a nagyon régóta ott tartózkodókat, illetőleg az egészségügyi ellátásra, kezelésre szorulókat kezdjük el hazaszállítani. A Flydubai jelenlegi információi szerint valamikor a ma esti órákban, 8 óra után kap felszállási engedélyt a mentesítő járatunk" - húzta alá.

Szijjártó Péter úgy folytatta, hogy

szombaton és vasárnap két-két járatot fognak indítani a szaúd-arábiai Rijád és Budapest között.

"Rijádból egyrészt elhozzuk az ott, Szaúd-Arábiában rekedteket, és elhozzuk mindazokat, akik Katarban rekedtek. Az ő utazásukat Rijádba segítjük, és fenntartjuk a helyeket azoknak, akik Dubajból vállalják a Rijádba történő átkelést. Ez egy 20 órás utazás, akik ezt vállalják Dubajból [...] azokat haza fogjuk hozni" - mondta.

Tehát ma Jordániából az Izraelben rekedteket, holnap Egyiptomból szintén az Izraelben rekedteket, ma és holnap este a Flydubai kibérelt járatával Dubajból az első két kontingenst, szombaton és vasárnap pedig összesen négy járattal Rijádból a Katarban rekedteket, Szaúd-Arábiában rekedteket és azokat, akik Dubajból vállalják az átutazást, őket fogjuk hazahozni

- összegzett.

Szijjártó továbbá kiemelte, még dolgoznak az Ománban rekedt magyarok hazajuttatásán, azonban a légitársaságok egyelőre biztonsági okok miatt nem vállalják a repülést.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Altaf Kadri