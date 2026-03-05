Megüzenték Trumpnak: elbukott a katonai terv, és ami most következik, az még nagyobb kudarcot hoz az Egyesült Államoknak

Aragcsi az NBC News hírcsatornának adott interjújában egyértelművé tette Teherán álláspontját. Kiemelte, hogy Irán nem lát okot arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön Washingtonnal.

Kétszer is tárgyaltunk velük, és mindkét alkalommal a tárgyalások közepén támadtak meg minket

– fogalmazott a tárcavezető.

A stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosról szólva a miniszter kijelentette, hogy Iránnak jelenleg nincs szándékában lezárni azt. Ugyanakkor hozzátette, hogy a konfliktus elhúzódásával minden lehetséges forgatókönyvet mérlegelni fognak.

Aragcsi az X közösségi platformon szintén értékelte a helyzetet. Bejegyzésében közvetlenül Donald Trump amerikai elnököt szólította meg.

Az A-terv, a gyors és tiszta katonai győzelem megbukott, elnök úr

– írta az iráni diplomata. Hozzátette továbbá, hogy a B-terv várhatóan még nagyobb kudarcot fog hozni.

A külügyminiszter szerint a legutóbbi tárgyalási forduló során elveszett az egyedülálló megállapodás megkötésének esélye. Bejegyzését végül egy éles üzenettel zárta:

Az »Izrael az első« elv a gyakorlatban mindig azt jelenti, hogy »Amerika az utolsó«.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images