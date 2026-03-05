NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán

Donald Trump elnök nem tervezi felfegyverezni az iráni kurdokat, mint ellenzéki milícia,

ez teljesen téves és soha nem is lett volna szabad leírni

- mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtófőnöke.

Elismerte: Trump beszélt valóban kurd vezetőkkel a napokban, de ez csak az iraki amerikai bázisokkal kapcsolatos egyeztetés volt.

Eredetileg a CNN írta meg: Trump Irán kurd közösségét akarja felhasználni az iráni iszlamista rezsim megbuktatására.