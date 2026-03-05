  • Megjelenítés
Rendkívüli: Irán megtámadott egy teljesen semleges országot – Három drón csapott be Azerbajdzsánban
Rendkívüli: Irán megtámadott egy teljesen semleges országot – Három drón csapott be Azerbajdzsánban

Portfolio
Három iráni drón robbant fel Azerbajdzsánban, a Razi reptéren – számol be a Euronews.

A lap beszámolója szerint a reptéren kár keletkezett az utasforgalmi terminálban, a hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e az incidensnek sérültjei.

Azerbajdzsán területén nincsenek amerikai bázisok, a kaukázusi ország semmilyen módon nem vesz részt az Irán elleni háborúban.

Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, két új ország léphet be a háborúba, légicsata volt Katar felett - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

