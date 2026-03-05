  • Megjelenítés
Szaratovot lőtte Ukrajna, Zelenszkij készen áll a béketárgyalásra, de van egy akadály – Orosz-ukrán háborús híreink csütörtökön
Globál

Szaratovot lőtte Ukrajna, Zelenszkij készen áll a béketárgyalásra, de van egy akadály – Orosz-ukrán háborús híreink csütörtökön

Portfolio
Előzetes információk szerint három ember megsebesült és több polgári létesítmény megrongálódott egy ukrán dróntámadásban Oroszország Szaratovi területén - közölte Roman Buszargin kormányzó az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint. A Kyiv Independent alapján Volodimir Zelenszkij tegnap esti videóüzenetében elmondta, hogy Ukrajna továbbra is napi szintű kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, az iráni helyzet miatt azonban egyelőre nem érkeztek meg a szükséges jelzések a háromoldalú találkozó összehívásához. Az ukrán elnök hozzátette: amint a biztonsági helyzet és a tágabb politikai környezet ezt lehetővé teszi, azonnal folytatják a diplomáciai munkát, Ukrajna erre készen áll. Cikkünk folyamantosan frissül.
Megosztás

Ukrán jelentés érkezett

Az ukrán légvédelem az éjszaka folyamán indított 155 orosz drónból 136-ot hatástalanított.

Nyolc különböző helyszínen 18 drón becsapódását jegyezték fel, lelőtt dróntörmelék három helyre hullott.

(Ukrinform)

Megosztás

Tegnapi tudósításunk

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Estére satuba fogták a forintot
Történelmi szégyent emlegetnek az admirálisok: ez a brit hadiflotta valaha volt legmegalázóbb pillanata
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility