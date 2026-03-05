Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, két új ország léphet be a háborúba - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Irán a kurd szeparatisták ellen mért támadást
Az iráni hadsereg Kurdisztán-régió szeparatista szervezetei ellen mért támadást - jelenti az IRNA hírügynökség.
Amerikai hírlapok arról írtak a napokban, hogy ezeket a csoportokat akarja felfegyverezni Trump elnök, akiket rezsimváltó műveletre akar felhasználni. A Fehér Ház ezeket a cikkeket tévesnek és kártékonynak nevezte tegnap este.
Irán egy izraeli Hermész-drón lelövését jelentette
A gépet állítólag Hamedán tartomány fölött lőtték le a teheráni állami média jeletnése szerint.
Bizonyték egyelőre nincs.
(Tasznim)
Incidens történt az amerikai szenátusban
Egy tengerészgyalogos egyenruhát viselő tüntető tört be az amerikai szenátus ülésére, közben azt kiabálta, hogy
senki nem akar meghalni Izraelért,
tüntetve az Irán elleni háborúval szemben.
A Capitoliumot védő rendőrök eltávolították a férfit, aki szembeszállt velük, három rendőr megsérült.
Irán: Amerika szörnyű atrocitást követett el
Reagált Irán külügyminisztere arra, hogy tegnap egy amerikai tengeralattjáró elsüllyesztette a Dena fregattot nemzetközi vizeken.
Abbász Aragcsi azt írja X-en: az Egyesült Államok "atrocitást követett el," ez pedig egy olyan precedens, melyet Amerika "szörnyen meg fog majd bánni."
Az IRIS Dena fregattot Amerika egy tengeralattjáróról kilőtt torpedóval süllyesztette el Sri Lanka partjainál.
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning. Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk https://t.co/cxYiI9BLUk— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
Irán tagadja a Törökország elleni támadást
Tegnap ballisztikus rakétatámadás történt Törökország ellen, Ankara légvédelme elhárította az incidenst.
Irán ma közleményt adott ki: azt állították, a rakétát nem ők lőtték ki.
(Times of Israel)
Kimondták az amerikai elemzők: Oroszország az iráni háború egyik legnagyobb nyertese
Oroszország hatalmasat nyert az iráni háborúval, hiszen az Ukrajna védelmében fontos szerepet játszó lőszerekből és fegyverekből, főleg a kulcsfontosságú Patriot elfogórakétákból most még nagyobb hiány lesz – ez a lényege egy hosszú elemzésnek, melyet a Wall Street Journal tett közzé ma reggel.
Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek
Nagyon közel került két iráni Szu-24-es bombázó ahhoz, hogy támadást hajtson végre a katari al-Udeid légibázis és / vagy az ország legfontosabb LNG-terminálja ellen – tudta meg a CNN. A támadást a katari légierő hárította el.
Kudarcot vallott az első brit mentőakció
Nem szállt fel Ománból az első olyan repülőgép, amely brit állampolgárokat hozott volna ki a Közel-Keletről.
Helyi szemtanúk szerint négy órán át tartott a check-in, a repülőgép előtti várakozás egy buszon, aztán ismét több órán át tartózkodtak a repülőgépen, arra várva, hogy felszálljon.
Egy időben pánikhangulat uralkodott: az utasok az ablakokat ütötték, nem kaptak semmilyen konzuli támogatást, vagy bárkit, aki elmondta volna, miért nem száll fel a gép.
Végül leszállították és egy hotelbe vitték őket.
A mentőakció azért vallott kudarcot, állítják, mert a pilótának "pihennie kellett."
(Sky News)
A szenátus nem tudta megkötni Trump kezét
Az amerikai törvényhozás felsőházában (Szenátus) demokrata kezdeményezésre szavaztak arról, hogy jogszerűtlennek minősítsék Donald Trump elnök Irán elleni támadását, ezzel korlátozva vagy leállítva a műveleteket, a szavazás azonban elbukott 52-47-re (a felsőházban most republikánus többség van).
A Képviselőházban is lesz egy hasonló szavazás, de mivel a Szenátus leszavazta a demokrata korlátozó indítványt, a lépésnek nem lesz semmilyen jogi követkeménye, akkor is, ha netán meglepő módon átmegy a szintén republikánus többségű alsóházon.
Újabb felvételek az Irán elleni csapásokról
Az izraeli haderő ballisztikus rakétaindítókra, légvédelmi rendszerekre mért csapást Irán területén.
תיעוד: תקיפת משגר טילים ומערכת הגנה באיספהאן ובקם שבאיראןכלי טיס של חיל האוויר תקפו והשמידו במרחב קם שבאיראן משגר טיל בליסטי, חמוש ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל.בנוסף, הושמדה מערכת הגנה שנועדה לפגוע במטוסי חיל האוויר באיספהאן.תקיפות אלה מצטרפות למאמץ לפגיעה במערכי האש של… pic.twitter.com/TE10NLVULz https://t.co/TE10NLVULz— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 5, 2026
Hat amerikai katona halt meg a háborúban
Két újabb halott katonát nevezett meg a Pentagon, akik a napokban vesztették életüket az iráni háborúban - ezzel az Egyesült Államok már hat embert vesztett a katonai művelet során.
Mind a hat katona azért esett el, mert vasárnap az iráni haderő egyik rakétája eltalált egy amerikai logisztikai bázist Kuvaitban.
Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, két új ország léphet be a háborúba - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben olvasható:
