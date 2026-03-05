  • Megjelenítés
Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, légicsata volt Katar felett, megtámadták Azerbajdzsánt - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, légicsata volt Katar felett, megtámadták Azerbajdzsánt - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Izrael szárazföldi inváziót kezdett Libanon déli részén, a harcok folyamatosak a Hezbollah erőivel. Emellett limitált katonai műveletet folytatnak Szíriában is, Daraá térségében. Izraeli hírszerzési források szerint a jemeni húszik is beszállhatnak hamarosan a háborúba, Szaúd-Arábia már készül a támadásra, ellentámadásra. Amerika és Izrael is legalább még egy, de inkább még két hétig tartó háborúzásra készül a Közel-Keleten. A katari légierő iráni bombázókat lőtt le a légtérben, a nap folyamán pedig rakétatámadás érte Dohát, illetve Bahreint és Izraelt is. Délelőtt a semleges kaukázusi Azerbajdzsán területét is iráni támadás érte. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni, közel-keleti háború csütörtöki fejleményeivel.
Két sérültje van az Azerbajdzsán elleni támadásnak

Azerbajdzsán külügyminisztere azonnali magyarázatot követelt Teherántól és a támadások felfüggesztésére utasította a szomszédos országot.

Közölték: a razi reptér elleni támadásnak két sérültje van.

(Telegraph)

Rendkívüli: Irán megtámadott egy teljesen semleges országot – Három drón csapott be Azerbajdzsánban

Három iráni drón robbant fel Azerbajdzsánban, a Razi reptéren – számol be a Euronews.

Rendkívüli: Irán megtámadott egy teljesen semleges országot – Három drón csapott be Azerbajdzsánban
A sztárközgazdász szerint felesleges hisztéria világgazdasági válságot várni Irán miatt

Az iráni háború rövid távon nem jelent komoly fenyegetést a világgazdaság számára, és a közel-keleti konfliktusok gazdasági hatását rendszerint túlbecsülik – állítja Adam Posen amerikai közgazdász. A Peterson Institute for International Economics vezetője szerint a globális gazdasági alapfolyamatok stabilak maradnak. Két kevéssé valószínű forgatókönyv mégis jelentős pénzügyi sokkot okozhatna: az egyik egy súlyos amerikai katonai veszteség, a másik a Perzsa-öböl térségének politikai destabilizációja.

A sztárközgazdász szerint felesleges hisztéria világgazdasági válságot várni Irán miatt
Az USA már nem akarja megsemmisíteni ellenfeleit, de a céljaiból nem enged

A diplomáciai tárgyalóasztal már nem a béke eszköze, hanem a katonai csapásmérő erő felvonultatásának paravánja – derült ki a szerdai Portfolio Checklist podcast adásából, amelyben Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő elemezte az iráni válság kezelését. Az események egy mélyebb tektonikai mozgást jeleznek az amerikai külpolitikában: a cél már nem a totális győzelem, hanem az ellenfél cselekvőképességének módszeres megbénítása és ambícióinak letörése.

Az USA már nem akarja megsemmisíteni ellenfeleit, de a céljaiból nem enged
Az iráni válság felkavarta az állóvizet: elkezdődött a harc a földgázért

A katari LNG-export teljes kiesése a 2022-es, főleg Európát és Ázsiát érintő energiakrízis óta az egyik legsúlyosabb sokk a globális energiapiacokon. A termelés leállásának híre meredek áremelkedést hozott, az ázsiai vevőket az azonnali, rövid távú beszerzések (spotpiac) felé terelte, ami rámutat az LNG-alapú földgázellátás új dinamikájára.

Az iráni válság felkavarta az állóvizet: elkezdődött a harc a földgázért
Abu-Dzabiból is felszállnak a gépek

A Zajed Nemzetközi Reptérről újraindul a légiforgalom, az Emirates és az Etihad néhány repülőjárata hamarosan a levegőbe emelkedik.

(Al-Dzsazíra)

A fél világ röhög: lehet, hogy egyetlen égő hibával elbukta az iráni trónörökös a visszatérés lehetőségét

Orosz „humoristák” az egész világ előtt nevetség tárgyává tették Reza Pahlavit, az Irán élére visszatérni készülő trónörököst – nagyon kellemetlen helyzetbe hozták az internet szeme láttára Reza Pahlavit.

A fél világ röhög: lehet, hogy egyetlen égő hibával elbukta az iráni trónörökös a visszatérés lehetőségét
Irán cáfolja a tárgyalásokról szóló híreket

A napokban több amerikai és izraeli lap is arról írt, hogy Irán több csatornán keresztül is megpróbálta megkeresni Amerikát, hogy a békekötésről tárgyaljanak, Teherán ezt ma reggel hivatalosan is cáfolta.

Nem kaptunk semmilyen üzenetet és nem is küldtünk semmilyen üzenetet az Egyesült Államoknak

- mondta Madzsid Taht-Ravancsi külügyminiszter-helyettes az iráni médiának.

(Iran International)

Vasárnaptól ismét indít repülőjáratokat Izrael

Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette:

a tervek szerint vasárnaptól ismét indulnak repülőjáratok Izraelből a polgári utasforgalom részére.

Izrael már ma elkezdte feloldani a teljes légtérzárakat, de egyelőre csak érkező repülőgépeket fogadnak a Ben Gurion reptéren.

Állítólag tökéletesen működött az izraeli légvédelem

Az IDF közlése szerint az éjjel minden iráni rakétát lelőttek.

Közölték ugyanakkor: a Hezbollah részéről (Libanon, Izrael északi része), intenzívebb támadásra számítanak.

(Times of Israel)

Bahreint is lövik az irániak

Röviddel azután, hogy Dohát iráni támadás érte, arról jöttek hírek, hogy Manama, Bahrein fővárosa is támadás alá került.

Omán: ideje abbahagyni a háborút!

Segítséget ajánlott Omán azoknak, akik a Közel-Keleten rekedtek, függetlenül attól, milyen állampolgárságúak.

Badr Albuszaidi külügyminiszter emellett a háború leállítására szólította fel a harcoló államokat.

Dohát támadja az iráni haderő

Valószínűleg a katari amerikai nagykövetség a célpont, a légvédelem dolgozik.

Folyamatos támadás alatt áll a magyar katonák iraki bázisa

Folyamatosan támadják Iránbarát síita milíciák az erbíli katonai támaszpontot, ahol magyar katonák állomásoznak, sérültekről azonban nincs hír a honvédség állományából - írta meg a Népszava.

Folyamatos támadás alatt áll a magyar katonák iraki bázisa
Iráni tábornok: bármeddig képesek vagyunk háborúzni

Kumarsz Hejdari iráni tábornok arról beszélt az ország médiájának: Irán bármeddig képes lesz háborút viselni az ellenségei ellen, amíg nem győz.

Háborúztunk már nyolc éven át is, csak akkor fogjuk befejezni ezt a háborút, amikor elértük a céljainkat és az ellenség megbánta ezt a szörnyűséges tettet

- mondta.

Hejdari tábornok alighanem az Irán-Irak háborúra gondolt, melyet Irán egyébként nem nyert meg.

Irán nagyon súlyos stratégiai hibát vétett – Felvételek bizonyítják a pusztítást, kudarcot mondott Teherán ütőkártyája

Úgy néz ki, komoly stratégiai hiba volt az, hogy Irán rengeteg erőforrást áldozott különféle földalatti rakétabázisok felépítésére és üzemben tartására, a létesítmények közel sem bizonyultak hatékonynak éles háborúban – írja a Wall Street Journal.

Irán nagyon súlyos stratégiai hibát vétett – Felvételek bizonyítják a pusztítást, kudarcot mondott Teherán ütőkártyája
Izrael ma elkezdte feloldani a korlátozásokat

Mától ismét engedélyezik az izraeli hatóságok az 50 fős létszám alatti nyilvános rendezvényeket, illetve fokozatosan újranyitják a Ben Gurion repteret is. Az iskolák még nem nyitnak újra.

Irán még mindig folyamatosan támadja Izraelt, viszont az IDF tegnapi jelentése szerint a perzsa állam támadásainak intenzitása jelentősen csökkent.

Megkongatták a vészharangot: súlyos válságot hozhat az iráni konfliktus, alapvető gáz hiánya miatt bénulhat meg a világ techipara

A közel-keleti válság veszélybe sodorhatja a félvezetőgyártáshoz szükséges alapanyagok ellátását, és visszavetheti a térség adatközpont-fejlesztéseit is - figyelmeztettek a dél-koreai chipgyártók az iráni konfliktus kapcsán.

Megkongatták a vészharangot: súlyos válságot hozhat az iráni konfliktus, alapvető gáz hiánya miatt bénulhat meg a világ techipara
Irán a kurd szeparatisták ellen mért támadást

Az iráni hadsereg Kurdisztán-régió szeparatista szervezetei ellen mért támadást - jelenti az IRNA hírügynökség.

Amerikai hírlapok arról írtak a napokban, hogy ezeket a csoportokat akarja felfegyverezni Trump elnök, akiket rezsimváltó műveletre akar felhasználni. A Fehér Ház ezeket a cikkeket tévesnek és kártékonynak nevezte tegnap este.

Irán egy izraeli Hermész-drón lelövését jelentette

A gépet állítólag Hamedán tartomány fölött lőtték le a teheráni állami média jeletnése szerint.

Bizonyték egyelőre nincs.

(Tasznim)

Incidens történt az amerikai szenátusban

Egy tengerészgyalogos egyenruhát viselő tüntető tört be az amerikai szenátus ülésére, közben azt kiabálta, hogy

senki nem akar meghalni Izraelért,

tüntetve az Irán elleni háborúval szemben.

A Capitoliumot védő rendőrök eltávolították a férfit, aki szembeszállt velük, három rendőr megsérült.

Irán: Amerika szörnyű atrocitást követett el

Reagált Irán külügyminisztere arra, hogy tegnap egy amerikai tengeralattjáró elsüllyesztette a Dena fregattot nemzetközi vizeken.

Abbász Aragcsi azt írja X-en: az Egyesült Államok "atrocitást követett el," ez pedig egy olyan precedens, melyet Amerika "szörnyen meg fog majd bánni."

Az IRIS Dena fregattot Amerika egy tengeralattjáróról kilőtt torpedóval süllyesztette el Sri Lanka partjainál.

Irán tagadja a Törökország elleni támadást

Tegnap ballisztikus rakétatámadás történt Törökország ellen, Ankara légvédelme elhárította az incidenst.

Irán ma közleményt adott ki: azt állították, a rakétát nem ők lőtték ki.

(Times of Israel)

Kimondták az amerikai elemzők: Oroszország az iráni háború egyik legnagyobb nyertese

Oroszország hatalmasat nyert az iráni háborúval, hiszen az Ukrajna védelmében fontos szerepet játszó lőszerekből és fegyverekből, főleg a kulcsfontosságú Patriot elfogórakétákból most még nagyobb hiány lesz – ez a lényege egy hosszú elemzésnek, melyet a Wall Street Journal tett közzé ma reggel.

Kimondták az amerikai elemzők: Oroszország az iráni háború egyik legnagyobb nyertese
Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek

Nagyon közel került két iráni Szu-24-es bombázó ahhoz, hogy támadást hajtson végre a katari al-Udeid légibázis és / vagy az ország legfontosabb LNG-terminálja ellen – tudta meg a CNN. A támadást a katari légierő hárította el.

Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek
Kudarcot vallott az első brit mentőakció

Nem szállt fel Ománból az első olyan repülőgép, amely brit állampolgárokat hozott volna ki a Közel-Keletről.

Helyi szemtanúk szerint négy órán át tartott a check-in, a repülőgép előtti várakozás egy buszon, aztán ismét több órán át tartózkodtak a repülőgépen, arra várva, hogy felszálljon.

Egy időben pánikhangulat uralkodott: az utasok az ablakokat ütötték, nem kaptak semmilyen konzuli támogatást, vagy bárkit, aki elmondta volna, miért nem száll fel a gép.

Végül leszállították és egy hotelbe vitték őket.

A mentőakció azért vallott kudarcot, állítják, mert a pilótának "pihennie kellett."

(Sky News)

A szenátus nem tudta megkötni Trump kezét

Az amerikai törvényhozás felsőházában (Szenátus) demokrata kezdeményezésre szavaztak arról, hogy jogszerűtlennek minősítsék Donald Trump elnök Irán elleni támadását, ezzel korlátozva vagy leállítva a műveleteket, a szavazás azonban elbukott 52-47-re (a felsőházban most republikánus többség van).

A Képviselőházban is lesz egy hasonló szavazás, de mivel a Szenátus leszavazta a demokrata korlátozó indítványt, a lépésnek nem lesz semmilyen jogi követkeménye, akkor is, ha netán meglepő módon átmegy a szintén republikánus többségű alsóházon.

Újabb felvételek az Irán elleni csapásokról

Az izraeli haderő ballisztikus rakétaindítókra, légvédelmi rendszerekre mért csapást Irán területén.

Hat amerikai katona halt meg a háborúban

Két újabb halott katonát nevezett meg a Pentagon, akik a napokban vesztették életüket az iráni háborúban - ezzel az Egyesült Államok már hat embert vesztett a katonai művelet során.

Mind a hat katona azért esett el, mert vasárnap az iráni haderő egyik rakétája eltalált egy amerikai logisztikai bázist Kuvaitban.

Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, két új ország léphet be a háborúba - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben olvasható:

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek
Pentagon: megpróbálták megölni Donald Trump elnököt
