Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, légicsata volt Katar felett, megtámadták Azerbajdzsánt - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

A napokban több amerikai és izraeli lap is arról írt, hogy Irán több csatornán keresztül is megpróbálta megkeresni Amerikát, hogy a békekötésről tárgyaljanak, Teherán ezt ma reggel hivatalosan is cáfolta.

Nem kaptunk semmilyen üzenetet és nem is küldtünk semmilyen üzenetet az Egyesült Államoknak

- mondta Madzsid Taht-Ravancsi külügyminiszter-helyettes az iráni médiának.

(Iran International)