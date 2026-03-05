Szlovákia meglépte: blokkolták az áramszállítási lehetőséget Ukrajnába

Ezt Martin Magáth, a SEPS vezére jelentette be szerdán, miután a kabinet határozatban jóváhagyta a lépést.

A SEPS a bejelentés pillanatától kezdve nem nyújt vészhelyzeti segítséget. A SEPS felmondja az Ukrenergóval kötött vészhelyzeti segítségnyújtási szerződést

- mondta a vezérigazgató.

A vészhelyzeti szállítás olyan villamosenergia-export, amelyre bizonyos kritikus ellátási időszakokban van szüksége Ukrajnának, például ha orosz támadás miatt kiesik egy fontos energiatermelő vagy nagyfeszültségű hálózati szakasz. Ezt most máshonnan, Lengyelország, Magyarország, Románia vagy Moldova felől kell majd beszereznie.

Az ezen felüli árammennyiségeket, a normál szállításokat továbbra is teljesítjük

- emelte ki.

Az elnök hozzátette, hogy a SEPS-nek több különböző rendszerirányítóval van érvényes vészhelyzeti szerződése és a szerződés egyébként sem kötelezi a szlovák rendszerirányítót vészhelyzeti segítségnyújtásra abban az esetben, ha a saját hálózatunk helyzete nem teszi lehetővé. Elmondása szerint a SEPS legutóbb idén januárban nyújtott vészhelyzeti segítséget Ukrajnának.

Előzmények

A magyar kormány többször hangsúlyozta, hogy hazánk fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásban. A Barátság kőolajvezeték körüli ukrán-magyar konfliktus miatt Szijjártó február 18-án bejelentette: " az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-kiszállítása leállításra került". Ezt követő Kormányinfón az is szóba jött, hogy az Ukrajnába irányuló gáz- és áramszállításokat is blokkolná a magyar kormány.

Orbán Viktor a lépésről később azt mondta, hogy "megfontoltan kell eljárni", ugyanis a magyar áramexport nagy része a kárpátaljai magyarokhoz érkezik.

Címlapkép forrása: Portfolio