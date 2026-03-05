Szlovákia meglépte: blokkolták az áramszállítási lehetőséget Ukrajnába

Ezt Martin Magáth, a SEPS vezére jelentette be szerdán, miután a kabinet határozatban jóváhagyta a lépést.
A SEPS a bejelentés pillanatától kezdve nem nyújt vészhelyzeti segítséget. A SEPS felmondja az Ukrenergóval kötött vészhelyzeti segítségnyújtási szerződést
- mondta a vezérigazgató.
A vészhelyzeti szállítás olyan villamosenergia-export, amelyre bizonyos kritikus ellátási időszakokban van szüksége Ukrajnának, például ha orosz támadás miatt kiesik egy fontos energiatermelő vagy nagyfeszültségű hálózati szakasz. Ezt most máshonnan, Lengyelország, Magyarország, Románia vagy Moldova felől kell majd beszereznie.
Az ezen felüli árammennyiségeket, a normál szállításokat továbbra is teljesítjük
- emelte ki.
Az elnök hozzátette, hogy a SEPS-nek több különböző rendszerirányítóval van érvényes vészhelyzeti szerződése és a szerződés egyébként sem kötelezi a szlovák rendszerirányítót vészhelyzeti segítségnyújtásra abban az esetben, ha a saját hálózatunk helyzete nem teszi lehetővé. Elmondása szerint a SEPS legutóbb idén januárban nyújtott vészhelyzeti segítséget Ukrajnának.
Előzmények
A magyar kormány többször hangsúlyozta, hogy hazánk fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásban. A Barátság kőolajvezeték körüli ukrán-magyar konfliktus miatt Szijjártó február 18-án bejelentette: " az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-kiszállítása leállításra került". Ezt követő Kormányinfón az is szóba jött, hogy az Ukrajnába irányuló gáz- és áramszállításokat is blokkolná a magyar kormány.
Orbán Viktor a lépésről később azt mondta, hogy "megfontoltan kell eljárni", ugyanis a magyar áramexport nagy része a kárpátaljai magyarokhoz érkezik.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megszólalt Szijjártó Péter a Közel-Keleten ragadt magyarok sorsáról: közel 6 ezren kértek konzuli védelmet
Felpörgetik a mentesítő járatokat.
Megingott a forint: búcsút inthetünk a márciusi kamatvágásnak?
Az Iránban zajló konfliktust a bőrünkön fogjuk érezni.
Hőzöngenek az autógyártók, irreálisnak tartják Brüsszel diktátumát
Életképtelennek látják az európai beszállítókat segítő rendszert.
Pillanatok alatt radírozott le a térképről egy békés európai falut az összeomló hegyoldal: ez a veszély már mindent fenyeget
A klímaváltozás már a spájzban van.
Az ESG akkor működik, ha nem teherként, hanem a jövőbe vezető út térképeként tekintünk rá − Elindult a Portfolio Green Transition & ESG 2026
Az uniós klímapolitikának újratervezésre van szüksége.
AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?
Találkozzunk március 18-án!
Folytatódik a káosz a légiközlekedésben: utasok millióit érinti a közel-keleti leállás
23 ezer járatot töröltek eddig az iráni háború miatt.
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.