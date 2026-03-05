Trump elmondta, milyen jövőt szán Iránnak: ő választaná ki az iszlamista hatalom vezetőjét

Az Egyesült Államok vezetője szerint neki részt kell vennie Irán következő vezetőjének kiválasztásában. Trump összesen nyolc percen keresztül beszélt a lapnak. Elismerte, hogy az ajatollah szerepére a korábbi megölt legfőbb vezető, Ali Hámenei fia Mojtaba a legesélyesebb. Ugyanakkor azt is gyorsan tisztázta, hogy ez az eredmény számára elfogadhatatlan. Hivatalos megerősítés még nem érkezett a rezsim részéről az új vezető személyéről, Teherán már napok óta titkolja az új ajatollah nevét. A legtöbb jel ugyanakkor arra utal, hogy hamarosan a nyilvánosság elé tárják, ki fogja vezetni az országot a jövőben.

Csak az idejüket vesztegetik. Hámenei fia egy könnyűsúlyú. Részt kell vennem a kinevezésben, mint Delcy [Rodríguez] esetében Venezuelában. Hámenei fia elfogadhatatlan számomra. Olyan valakit akarunk, aki harmóniát és békét hoz Iránba

– jelentette ki az amerikai elnök.

Trump azt is hozzátette, hogy egy olyan vezető, aki a korábbi politikát képviseli Iránban, az „visszakényszeríti” az Egyesült Államokat a háborúba. A kijelentések arra utalnak, hogy a Fehér Ház annyira megnövelné a befolyását az országban, hogy még a vezető kiválasztásába is beleszólhassanak. Mindez a „venezuelai-modell” másolását jelentené. A dél-amerikai országban Nicolás Maduro elnök elrablását követően Delcy Rodríguez lett az új vezető, aki azóta szoros kapcsolatot ápol Washingtonnal.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy az Egyesült Államok és Izrael a támadással a rezsim megbuktatását szeretné elérni, ám ez a vezetők kiiktatása ellenére sem sikerült. A jelentések szerint a rendszer egyelőre stabil, ezért egyre kevesebb kijelentés szól az iszlamista berendezkedés megdöntéséről, sokkal inkább a képességek lenullázásáról. Trump legújabb kijelentése ugyanakkor

azt a következtetést engedi, hogy még nem tett le teljesen a teljes befolyás elérésről az országban.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images