Trump kimondta, amire senki sem számított: hamarosan szárazföldi offenzíva jöhet Iránban
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök egy Reutersnek adott interjúban kijelentette, hogy támogatja a kurd erők Irán elleni offenzíváját. Eközben iráni kurd milíciák és amerikai tisztségviselők állítólag már egyeztetnek egy esetleges katonai műveletről - jelentette az Al-Dzsazíra.

Szerintem csodálatos, hogy ezt akarják. Teljes mértékben támogatom

- jelentette ki Trump, amikor a kurd offenzíva lehetőségéről kérdezték. Arra a felvetésre azonban nem adott egyértelmű választ, hogy az Egyesült Államok légi fedezetet biztosítana-e egy ilyen hadművelethez. Erre csupán annyit felelt: „Ezt nem mondhatom meg.” Hozzátette, hogy ha a kurd erők az offenzíva mellett döntenek, a céljuk „a győzelem” lenne.

A hírügynökség meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy iráni kurd milíciák az elmúlt napokban tárgyaltak az Egyesült Államokkal. Az egyeztetések fókuszában az állt, miként lehetne támadást indítani a nyugat-iráni biztonsági erők ellen. Az érintett fegyveres csoportok

az iraki kurd autonóm régióban, az iráni-iraki határ mentén állomásoznak.

Iráni részről Maszúd Pezeskian elnök az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében köszönetet mondott a „büszke és tiszteletreméltó” kurd népnek, amiért „Irán mellett állt”. Hozzátette, hogy osztozik azon kurd családok gyászában, akik az amerikai-izraeli háborúban veszítették el szeretteiket. Ugyanakkor leszögezte, hogy a biztonsági erők és a hadsereg a biztonság őrzőiként kötelesek határozottan fellépni minden szeparatista tevékenységgel szemben.

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

