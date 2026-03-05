Trump kimondta, amire senki sem számított: hamarosan szárazföldi offenzíva jöhet Iránban

Szerintem csodálatos, hogy ezt akarják. Teljes mértékben támogatom
- jelentette ki Trump, amikor a kurd offenzíva lehetőségéről kérdezték. Arra a felvetésre azonban nem adott egyértelmű választ, hogy az Egyesült Államok légi fedezetet biztosítana-e egy ilyen hadművelethez. Erre csupán annyit felelt: „Ezt nem mondhatom meg.” Hozzátette, hogy ha a kurd erők az offenzíva mellett döntenek, a céljuk „a győzelem” lenne.
A hírügynökség meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy iráni kurd milíciák az elmúlt napokban tárgyaltak az Egyesült Államokkal. Az egyeztetések fókuszában az állt, miként lehetne támadást indítani a nyugat-iráni biztonsági erők ellen. Az érintett fegyveres csoportok
az iraki kurd autonóm régióban, az iráni-iraki határ mentén állomásoznak.
Iráni részről Maszúd Pezeskian elnök az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében köszönetet mondott a „büszke és tiszteletreméltó” kurd népnek, amiért „Irán mellett állt”. Hozzátette, hogy osztozik azon kurd családok gyászában, akik az amerikai-izraeli háborúban veszítették el szeretteiket. Ugyanakkor leszögezte, hogy a biztonsági erők és a hadsereg a biztonság őrzőiként kötelesek határozottan fellépni minden szeparatista tevékenységgel szemben.
Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images
Több ezer ember elbocsátását tervezi az Oracle
Az adatközponti beruházások várhatóan csak 2030 körül kezdenek majd megtérülni.
Trump lecseréli emberét egy kritikus poszton
A távozás oka egyelőre nem ismert.
Megszólalt Irán egyik legbefolyásosabb vezetője a szárazföldi támadásról: „várjuk!”
A terjengő pletykákról beszélt.
Megkondította a vészharangot az EKB elnöke
Kettős korckázatot hordoz a háború.
Látványos videó érkezett: így bombázta szét Iránt az amerikai hadsereg
Ilyen volt az első 100 óra.
Meglépik azt, amire kevesen számítottak: atomfegyverek jelenhetnek meg az újdonsült NATO-tag területén
Jogszabály-módosítás szükséges ehhez.
Durva infláció jöhet, ha nem állítják le a háborút - Egymás után figyelmeztetnek a jegybankárok
Minél tovább tart a konfliktus Iránnal, annál nagyobbak lesznek a gazdasági hatások.
Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború
Sokat tanít a történelem.
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.