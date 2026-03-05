  • Megjelenítés
Trump lecseréli emberét egy kritikus poszton
Globál

Trump lecseréli emberét egy kritikus poszton

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy a hónap végén Markwayne Mullin szenátor váltja Kristi Noemot a belbiztonsági miniszteri poszton.

Trump közlése szerint az oklahomai republikánus szenátor veszi át a Belbiztonsági Minisztérium vezetését.

A tárca kulcsszerepet tölt be az Egyesült Államok bevándorlási és határvédelmi politikájában, amely a Trump-kormányzat egyik kiemelt prioritása.

Kristi Noem új feladatot kap: az Egyesült Államok új nyugati féltekére vonatkozó biztonsági kezdeményezésének, a “Shield of the Americas” programnak lesz a különmegbízottja.

Noemet több kritika érte a minisztérium vezetése és Trump bevándorlási politikájának végrehajtása miatt.

Köszönöm Kristinek a Belbiztonsági Minisztériumban végzett munkáját

– tette hozzá Trump.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

