Zelenszkij bemondta: őszintén szólva ő nem javítaná meg a Barátság-vezetéket

Az ügyet ismerő, névtelenséget kérő források szerint az Európai Bizottság az Ukrajnának folyósított költségvetési támogatás keretében biztosíthatná a szükséges forrásokat a Barátság kőolajvezeték sérült létesítményeinek helyreállításához. Az EU ezenfelül szakértői segítséget is kész nyújtani; az EU szerint a sérült szakasz javítása másfél hónapot venne igénybe.

Ukrajna azonban vonakodik a szállítás újraindításától, mivel az orosz olajexport Moszkva háborús gépezetét finanszírozza.

Őszintén megmondom: én nem állítanám helyre. Ez az álláspontom, és ezt közöltem az európai vezetőkkel is. Ez orosz olaj

– jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben.

Az orosz haderő még január végén támadta meg a létesítményt - a csapás következtében egy tárolótartály lángra kapott, amelyet tíz napig oltottak, emellett megsérültek a berendezések, a tápkábelek, a transzformátorok és a szivárgásérzékelő rendszer is. Erről Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezérigazgatója beszélt a Bloombergnek adott interjújában.

Magyarország és Szlovákia azzal vádolja Ukrajnát, hogy visszatartja a szállítmányokat, emellett megkérdőjelezik a károk mértékét. Orbán Viktor magyar miniszterelnök pedig közölte, hogy mindaddig blokkolja a Kijevnek szánt létfontosságú támogatásokat, köztük a 90 milliárd eurós uniós hitelt, amíg az olajszállítás nem indul újra. Szlovákia eközben felfüggesztette a vészhelyzeti villamosenergia-szállítást a háború sújtotta országnak.

Címlapkép forrása: Portfolio