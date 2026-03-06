  • Megjelenítés
FONTOS Jön az új FixMÁP, mutatjuk a friss kamatát!
Bejelentette Irán elnöke: vannak, akik már lezárnák a háborút, elkezdődött a mediáció
Bejelentette Irán elnöke: vannak, akik már lezárnák a háborút, elkezdődött a mediáció

Iránt megkereste több ország is, amelyek közvetítést ajánlottak az Egyesült Államok felé: béketárgyalásokat szeretnének Washington és Teherán közt – jelentette be ma dél körül Maszoúd Peszeskján iráni elnök.

Néhány ország elkezdett lépéseket tenni a mediáció felé. Tisztázzuk: mi elkötelezettek vagyunk a tartós béke felé a régióban, de nem fogunk hezitálni, hogy megvédjük nemzetük becsületét és szuverenitását”

– idézi az elnököt a Times of Israel.

Peszeskján felszólította azokat az országokat, melyek segítséget ajánlottak arra, hogy

inkább Izraelt és Amerikát keressék meg a lehetőséggel.

A mediációnak azok felé kellene irányulnia, akik alábecsülték az iráni népet is kirobbantották ezt a konfliktust”

– mondta.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

A Hormuzi-szoros visszavág

