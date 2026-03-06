Egyre biztosabb, ki a háború legnagyobb vesztese: Amerika támadása épp a rivális nagyhatalmat rengette meg alapjaiban

Az egész világ arra figyel, hogy az Egyesült Államok és Izrael gyakorlatilag teljesen megsemmisíti Irán kulcsfontosságú infrastruktúráját, a rezsimmel kapcsolatban pedig egyre gyakrabban kerül elő az összeomlás gondolata. Kevés szó esik arról, hogy Ali Hámenei halálával Oroszország mellett Kína is egy szoros szövetségesét veszítette el, ráadásul ez komoly fejtörést okozhat a keleti nagyhatalomban. Pekinget egyszerre több dilemma is sújtja most, amik elég komoly gondokat okozhatnak az ország globális nagyhatalmi céljaira nézve is.

Donald Trump amerikai elnök február 28-án immár a második olyan országot támadta meg két hónap alatt, amelyik szoros kapcsolatokat ápolt Kínával. Venezuela és Irán is elsősorban fontos kőolaj-szállítója volt korábban Pekingnek, ám a helyzet most alaposan megváltozott. Azt egyelőre még nem tudni pontosan, hogy Teheránban hogyan alakulnak a dolgok, ugyanis az első rakétacsapásoknak áldozatául eső legfőbb vezető, Ali Hámenei utódját még keresik. Bár az alkotmány erre az esetre is biztosítja a vezetés állandóságának fennmaradását, a beszámolók szerint a korábbi vezetők jelentős részét kiiktatták, ezért megrendült a folyamat.

Kína számára a közel-keleti események súlyos geopolitikai kudarcként értelmezhetőek.

Van négy súlyos pofon is, amivel szembesültek:

1. Geopolitikai gondok

Az első és legfontosabb gondot az jelentheti a felemelkedő nagyhatalom számára, hogy a 2013-ban indított Övezet és Út Kezdeményezés (BRI) az amerikai-izraeli beavatkozással súlyos ütést kap. Peking a Keletet a nyugati területekkel szárazföldön és a tengeren is összekötötte (volna) a minél hatékonyabb kereskedelem érdekében. A problémát azonban az okozza, hogy az elképzelés egyik legfontosabb eleme éppen Irán, amely összeköttetést jelent a két terület között. Amennyiben Teheránban elbukik a rezsim, az egyben azt is jelentheti, hogy Kína búcsút mondhat ennek a gondolatnak. Külön fájdalmas lehet Kínának, hogy a két fő szárazföldi „folyosó” egyike Iránon, a másik pedig Oroszországon keresztül érte volna el Európát. Jelenleg

mindkét útvonalat fegyveres konfliktus, súlyos geopolitikai krízis blokkolja.

BREAKING:China says its Belt and Road Initiative (BRI) project with 150 countries is amid at trading in Yuan Currency instead of the US dollar. pic.twitter.com/bZOr1r65in https://t.co/bZOr1r65in — World Affairs (@World_Affairs11) November 6, 2025

Az elmélyült kapcsolatokat jelzi, hogy 2021-ben a két hatalom 25 évre szóló, mintegy 400 milliárd dollár értékű átfogó stratégiai partnerséget kötött egymással. Az elmúlt évek eseményei a mostaniakkal kiegészülve súlyos veszteséget mutatnak Kínának. Az iráni infrastruktúra ugyanis nagyon

súlyos csapásokat szenvedett el, lényegében a keleti befektetések egy része sem maradt meg az akció után.

A BRI nem pusztán a kínai termékek áramlását segítette, hanem a nagyhatalom számára elengedhetetlen energiahordozók zavartalan eljutását a Népköztársaságba. Venezuela példája már intő lehetett a pekingi döntéshozók számára, ugyanis Washington lényegében átvette a felügyeletet a hatalmas olajtartalékokkal rendelkező dél-amerikai ország olajszektora felett. Bár egyelőre nem fenyeget hasonló Iránban, és a rezsim összeomlásával kapcsolatban is ellentmondásos híreket hallani;

az egészen bizonyos, hogy – minimum átmenetileg – komoly kieséssel kell számolnia Kínának.

Ez nem pusztán az Iránból érkező energiahordozókat érinti, hanem a Hormuzi-szoroson keresztül kelet felé haladó tankereket is negatívan befolyásolja, ironikus módon ebben a saját szövetségese, Irán okozott problémát. Az országban tevékenykedő Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) ugyanis lényegében kijelentette, hogy lezárják a szűk és sebezhető tengerszorost. Azóta annyiban módosították az álláspontjukat, hogy a „baráti országok” (vagyis a nem amerikai, izraeli vagy európai) járműveit átengedik. Ez némi megkönnyebbülést jelenthet a piacnak, ugyanakkor sok szállítmányozó vállalat aligha akarja most bevállalni az áthaladással járó rizikót a területen. Kína arról is tárgyal, hogy akár külön elbánásban is részesülhet.

2. Megakadó tervek

Pekingnek ugyanakkor sokkal komolyabb gondot jelent az energiahordozók kiesésénél, hogy a kínai globális ambíciók is alaposan megrendülhetnek Irán bukásával. A Közel-Kelet hatalma ugyanis része volt annak a projektnek, amit az amerikai fizetőeszköz, a dollár nemzetközi kereskedelemben meglévő súlyának letörésére dolgoztak ki. Ez a bankrendszer lényegében megkerülte volna az amerikai intézményeket, és létrehozott Kínának egy jövedelmező és jó működő rendszert. Termékeket számoltak el nyersanyagokért cserébe, a későbbiekben pedig növelni tervezték az eljárás kiterjedtségét. Az szinte biztos, hogy ebben most komoly visszaesést tapasztalnak meg, és ez a legoptimálisabb forgatókönyv. Rosszabb esetben teljesen kikerül a befolyásukból a síita hatalom.

Ehhez kapcsolódik az is, hogy

Kína „barátsága” alaposan átértékelődik.

Ha egy ennyire fontos szövetségesüket (Irán még a kibővített BRICS-nek is a tagja lett) lényegében különösebb ellenlépés nélkül hagynak elveszni, akkor szerte a világon az a benyomás születhet meg, hogy Pekingre védelmi-biztonsági szempontból nem érdemes fogadni. A közösségi médiában többen az elégedetlenségüket fejezték ki, hogy a keleti nagyhatalom most csak szavakban állt Irán mellé, gyakorlati lépést nem igazán tettek. Ez megnehezíti a jövőben a kapcsolatépítést a pekingi elit számára.

3. Hitelvesztés

A következő gondot a fegyverkereskedelmi célok összeomlása jelentheti. Peking az elmúlt években egyre nagyobb kedvvel adott el hadiipari termékeket Teheránnak. Az első csapásoknál kiderült, hogy az értékesített eszközök nem bizonyultak hatékony segítségnek a rezsim számára, március 4-ig nem tudni olyan amerikai vagy izraeli vadászgépről, amit Irán megsemmisített volna. A The Diplomat kemény vélemény fogalmaz meg: kijelenti, hogy

a kínai fegyverek egyszerűen nem képesek felvenni a versenyt a nyugati eszközökkel.

Ennek másik példája venezuelai eset: ott a JY-27 radarok és megfigyelő rendszerek bizonyultak hatástalannak.

BREAKING: Iran is reported to have acquired HQ‑9B air defense missile systems from China to strengthen its aerial defenses.No official confirmation yet analysts note the move comes amid recent aircraft deliveries from China. pic.twitter.com/k5xVtoF7Js https://t.co/k5xVtoF7Js — IranDefenceForce (@IranDefenceForc) January 25, 2026

Iránban az orosz rendszerek felsülése mellett a kínai HQ-9B légvédelmi rakétarendszer tehetetlenségét is mutatja. A háború kirobbanása szinte egészen biztosan súlyos, több milliárd dolláros károkat okoz Iránban, ez pedig a keleti fegyverbeszerzés rovására mehet, bárki is kerül a vezetői székbe az országban. Peking a szomszédos Pakisztánban nagy sikerrel alkalmazott J-10C vadászgépekkel akart üzletelni, de az ötödik generációs J-20-as megvételéről is lehetett pletykákat hallani.

Nagy reményeket fűztek a CM-302-es szuperszonikus hajóellenes rakétákhoz is, most kérdésessé vált, hogy Teherán vásárolni fog-e ezekből.

4. Amerika fenyegetése

A Közel-Kelet az elmúlt évtizedekben ideális terepnek tűnt a kínai terjeszkedésre, az amerikai jelenlét a biztonságra koncentrált, illetve a kőolaj zavartalan áramlására a világgazdaság felé. A palagáz és palaolaj forradalommal Washington némileg elvesztette az érdeklődését, és a háttérbe vonult. Ez kedvezett az energiaéhes, piaci térnyerésre ácsingózó Pekingnek. Izrael 2023-as háborúja a palesztin iszlamista Hamásszal ugyanakkor alapjaiban írta újra a térségi erőviszonyokat.

Az Egyesült Államok visszatért és láthatóan nem ódzkodik a radikális lépésektől sem.

Most egyszerre két komoly jelenség miatt is fájhat a kínai döntéshozók feje: Amerika újra a Közel-Kelet egyértelmű vezetőjévé válik, és ezzel újra a Távol-Kelet felé irányul a figyelem. Trump második kormánya láthatóan nekiveselkedett a maga sajátos módján „megoldani” Washington hosszú évtizedes problémáit, nem kizárt, hogy az Irán körüli harcok elcsendesülésével más felé fordul majd a figyelem. Sokan Kubát emlegetik, de az egészen biztos, hogy az indo-csendes-óceáni térségben növelik a tekintélyüket. Épp ott, ami a kínai nagyhatalmi törekvések elsődleges területét jelentik. Kifejezetten Tajvanra irányul most komoly figyelem, a térségbe repülőgép-hordozók érkezhetnek. Épp egy olyan időszakban, amikor Pekingben a hadsereg lefejezése okoz kihívást.

Egyelőre kétséges, hogy mikor és hogyan ér véget a háború, a február 28-i amerikai-izraeli támadás, majd az erre válaszul érkező ellencsapások kezdete óta a konfliktus intenzitása folyamatosan csökken. Irán kevesebb rakétát és drónt lő ki minden egyes nappal, bár továbbra is semleges országokat támadnak (legújabban például Azerbajdzsánt). Nem látszódik, hogy a rezsim teljesen összeomlana, bár hatalmi átrendeződés valószínű Iránban. A legfontosabb kérdést egyértelműen az fogja jelenteni, hogy az Egyesült Államoknak mekkora lesz a befolyása a síita országban. Könnyen lehet, hogy a rezsim túlél, és

az eddigieknél is jobban rá lesz szorítva Kína segítségére, de nem biztos, hogy Peking még egyszer meg akarná égetni magát.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images