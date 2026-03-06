Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

IDF: több mint ötszáz célpontot támadtak Libanonban
Az izraeli fegyveres erők által Libanonban támadott Hezbollah célpontok száma meghaladta az ötszázat azóta, hogy a terrorszervezet belépett a konfliktusba.
A Távol-Keletről mozgathat át légvédelmet Washington
A Reuters értesülései szerint tárgyalások folynak Washington és Szöul között arról, hogy a Dél-Koreába telepített Patriot rendszerek közül néhányat átszállítsanak a Közel-Keletre.
Videó: Izrael már az indítás előtt kilövi az iráni rakétákat
Az IDF által most közzétett videók állítólag szerda éjszaka készültek, és iráni ballisztikus rakétaindítók megsemmisítése látható rajtuk.
Six armed Iranian ballistic missile launchers that were primed for attacks on Israel were destroyed in airstrikes on Wednesday night, the military says.The IDF says the Israeli Air Force struck the launchers minutes before the missiles were set to be fired at Israel. pic.twitter.com/Nyv7b1KIid https://t.co/Nyv7b1KIid— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 6, 2026
Dél-Bejrút felett dolgozik az IDF
Az izraeli légierő a libanoni főváros déli negyedeit, a Hezbollah de facto központját támadta. A jelentés szerint a terrorszervezet vezetősége, illetve fegyverraktárak voltak a célpontok.
עשרים ושישה גלי תקיפות בדאחייה מתחילת המערכה: חיל-האוויר תקף הלילה בביירות מפקדות ועשרה מבנים רבי קומות שבהם תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללהצה״ל השלים במהלך הלילה גל תקיפה רחב בביירות, נגד תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.במסגרת התקיפות הותקפה המפקדה של המועצה… pic.twitter.com/ixUojnQ3ds https://t.co/ixUojnQ3ds— Israeli Air Force (@IAFsite) March 6, 2026
(BBC)
A Vörös Félhold szerint több mint 3500 civil épület rongálódott meg Iránban
A Vörös Félhold iráni irodája szerint az amerikai-izraeli légicsapások során összesen 3643 civil ingatlan szenvedett károkat, ebből 3090 volt lakóépület. A civil szervezet kilenc irodája is megrongálódott.
Szaúd-Arábiában is próbálkozott Irán
A szaúdi légvédelem három ballisztikus rakétát, egy manőverező robotrepülőgépet és több drónt is elfogott az éjszaka folyamán.
(Sky News)
Irakból lőtték Washington szövetségesét
A hajnali órákban légvédelmi szirénák szólaltak meg Jordánia legjelentősebb kikötővárosában, Akabában. A dróntámadást az iraki PMF alá tartozó, iránbarát siíta Szaraja Avlija al-Dam terrorszervezet vállalta magára.
Fokozza a biztonsági intézkedéseket Bosznia
Megelőző jelleggel fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be Bosznia-Hercegovina a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt - közölte a biztonsági tárca.
A minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedések részeként növelték a biztonsági erők jelenlétét azoknál a létesítményeknél, amelyek potenciális célponttá válhatnak.
(MTI)
Katonai akadémiát bombáztak szét a szövetségesek
A hajnali órákban bombatámadás érhetett egy iráni katonai akadémiát a főváros középső részén.
A Golán-fennsíkot támadja Irán
Izraeli jelentések szerint drónok tartanak a megszállt Golán-fennsík déli része felé. Azt nem lehet tudni, hogy a fegyvereket Irán, vagy a libanoni Hezbollah indította-e.
Hegseth: most indul az igazi támadás
Az amerikai hadügyminiszter legfrisebb nyilatkozata szerint "drámaian meg fog ugrani az Irán ellen indított légitámadások száma" a következő napokban.
A tárcavezető szerint azzal, hogy az Egyesült Királyság engedélyezi a Diego Garcia légibázis használatát, nagyban hozzájárul a műveletekhez, ugyanakkor kritizálta Londont azért, mert nem tették lehetővé az amerikai gépek felszállását a háború első napjától kezdve.
(BBC)
Mindent akar Trump Iránból, de elmondta, mire nem fog sor kerülni
Donald Trump amerikai elnök az NBC Newsnak adott interjújában kijelentette, hogy Irán "mindent elveszített". Emellett kizárta egy szárazföldi hadművelet szükségességét, és megerősítette: Washington igényt tart arra, hogy beleszóljon a közel-keleti ország új vezetőjének kiválasztásába - számolt be a Sky News.
Valószínűleg az amerikaiak lőtték a leányiskolát
Amerikai vizsgálatok arra utalnak, hogy az Irán elleni légicsapássorozat legbotrányosabb pillanatát, egy leányiskola lebombázását az ő légierejük követte el, de biztos eredményt még nem közöltek. Izrael korábban azon az állásponton volt, hogy az oktatási létesítményt egy elévedt iráni rakéta döntötte romokba.
(Times of Israel)
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael Iránt - Híreink az iráni konfliktusról pénteken
Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.
Csütörtöki hírfolyamunk ide kattintva olvasható.
Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images
Mindent akar Trump Iránból, de elmondta, mire nem fog sor kerülni
Elmarad az a lépés, amitől mindenki óva inti az amerikai elnököt.
Közel 300 milliárd forintos negyedéves profit az OTP-nél
Erős bevételi dinamika, megugró költségek.
Egy kastélyfelújítás és a költségek megugrása okozott meglepetést az OTP-nél
Azért meglett a rekordprofit.
Nagyot nyerhet egy német cég az iráni háborún, bár éppen most óriásit zuhant az árfolyama
A vezérigazgató beszélt a kilátásokról.
Beavatkozhat Trump kormánya az energiapiacon, újra 80 dollár alatt az olaj árfolyama
Már csütörtökön bejelenthetik a döntést.
Szigorú lépés az Egyesült Államokban: végleg kitilthatják a repülőgépekről a hangosan mobilozókat
Egyelőre egy légitársaság döntött így.
Kivételes elbánást kaphat Kína Irántól, megmenekülhetnek az olajszállítások
Kizárólag kínai vagy iráni tulajdonú hajók közlekednek a Hormuzi-szorosban.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.