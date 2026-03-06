Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Az amerikai hadügyminiszter legfrisebb nyilatkozata szerint "drámaian meg fog ugrani az Irán ellen indított légitámadások száma" a következő napokban.

A tárcavezető szerint azzal, hogy az Egyesült Királyság engedélyezi a Diego Garcia légibázis használatát, nagyban hozzájárul a műveletekhez, ugyanakkor kritizálta Londont azért, mert nem tették lehetővé az amerikai gépek felszállását a háború első napjától kezdve.

(BBC)