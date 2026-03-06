  • Megjelenítés
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Portfolio
Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.
IDF: több mint ötszáz célpontot támadtak Libanonban

Az izraeli fegyveres erők által Libanonban támadott Hezbollah célpontok száma meghaladta az ötszázat azóta, hogy a terrorszervezet belépett a konfliktusba.

(Times of Israel)

A Távol-Keletről mozgathat át légvédelmet Washington

A Reuters értesülései szerint tárgyalások folynak Washington és Szöul között arról, hogy a Dél-Koreába telepített Patriot rendszerek közül néhányat átszállítsanak a Közel-Keletre.

Videó: Izrael már az indítás előtt kilövi az iráni rakétákat

Az IDF által most közzétett videók állítólag szerda éjszaka készültek, és iráni ballisztikus rakétaindítók megsemmisítése látható rajtuk.

Dél-Bejrút felett dolgozik az IDF

Az izraeli légierő a libanoni főváros déli negyedeit, a Hezbollah de facto központját támadta. A jelentés szerint a terrorszervezet vezetősége, illetve fegyverraktárak voltak a célpontok.

(BBC)

A Vörös Félhold szerint több mint 3500 civil épület rongálódott meg Iránban

A Vörös Félhold iráni irodája szerint az amerikai-izraeli légicsapások során összesen 3643 civil ingatlan szenvedett károkat, ebből 3090 volt lakóépület. A civil szervezet kilenc irodája is megrongálódott.

(Al-Jazeera)

Szaúd-Arábiában is próbálkozott Irán

A szaúdi légvédelem három ballisztikus rakétát, egy manőverező robotrepülőgépet és több drónt is elfogott az éjszaka folyamán.

(Sky News)

Irakból lőtték Washington szövetségesét

A hajnali órákban légvédelmi szirénák szólaltak meg Jordánia legjelentősebb kikötővárosában, Akabában. A dróntámadást az iraki PMF alá tartozó, iránbarát siíta Szaraja Avlija al-Dam terrorszervezet vállalta magára.

(Al-Jazeera)

Fokozza a biztonsági intézkedéseket Bosznia

Megelőző jelleggel fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be Bosznia-Hercegovina a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt - közölte a biztonsági tárca.

A minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedések részeként növelték a biztonsági erők jelenlétét azoknál a létesítményeknél, amelyek potenciális célponttá válhatnak.

(MTI)

Katonai akadémiát bombáztak szét a szövetségesek

A hajnali órákban bombatámadás érhetett egy iráni katonai akadémiát a főváros középső részén.

(Al-Jazeera)

A Golán-fennsíkot támadja Irán

Izraeli jelentések szerint drónok tartanak a megszállt Golán-fennsík déli része felé. Azt nem lehet tudni, hogy a fegyvereket Irán, vagy a libanoni Hezbollah indította-e.

(Times of Israel)

Hegseth: most indul az igazi támadás

Az amerikai hadügyminiszter legfrisebb nyilatkozata szerint "drámaian meg fog ugrani az Irán ellen indított légitámadások száma" a következő napokban.

A tárcavezető szerint azzal, hogy az Egyesült Királyság engedélyezi a Diego Garcia légibázis használatát, nagyban hozzájárul a műveletekhez, ugyanakkor kritizálta Londont azért, mert nem tették lehetővé az amerikai gépek felszállását a háború első napjától kezdve.

(BBC)

Mindent akar Trump Iránból, de elmondta, mire nem fog sor kerülni

Donald Trump amerikai elnök az NBC Newsnak adott interjújában kijelentette, hogy Irán "mindent elveszített". Emellett kizárta egy szárazföldi hadművelet szükségességét, és megerősítette: Washington igényt tart arra, hogy beleszóljon a közel-keleti ország új vezetőjének kiválasztásába - számolt be a Sky News.

Tovább a cikkhez
Mindent akar Trump Iránból, de elmondta, mire nem fog sor kerülni
Valószínűleg az amerikaiak lőtték a leányiskolát

Amerikai vizsgálatok arra utalnak, hogy az Irán elleni légicsapássorozat legbotrányosabb pillanatát, egy leányiskola lebombázását az ő légierejük követte el, de biztos eredményt még nem közöltek. Izrael korábban azon az állásponton volt, hogy az oktatási létesítményt egy elévedt iráni rakéta döntötte romokba.

(Times of Israel)

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael Iránt - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Csütörtöki hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Figyelmeztet az Europol: egész Európában súlyos biztonsági következményei lehetnek a háborúnak

Trump kimondta, amire senki sem számított: hamarosan szárazföldi offenzíva jöhet Iránban

Megüzenték Trumpnak: elbukott a katonai terv, és ami most következik, az még nagyobb kudarcot hoz az Egyesült Államoknak

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

