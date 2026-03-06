  • Megjelenítés
Figyelmeztetést adott ki Ukrajna: óva intik az állampolgáraikat a Magyarországra utazástól
Globál

Figyelmeztetést adott ki Ukrajna: óva intik az állampolgáraikat a Magyarországra utazástól

Portfolio
Az ukrán külügyminisztérium péntek délelőtt ajánlást adott ki állampolgárainak a "magyar hatóságok önkényes intézkedéseinek veszélyeivel kapcsolatosan". A Budapestet rablással vádoló Kijev óva inti az ukránokat a Magyarországra való beutazástól.

A "hét ukrán állampolgár elrablásával és egy állami bankból ellopott vagyonnal kapcsolatban" az ukrán külügyi tárca azt tanácsolja az ukrán állampolgároknak, hogy

tartózkodjanak a Magyarországra utazástól, mivel a magyar hatóságok önkényes fellépése miatt lehetetlen garantálni biztonságukat

- áll a minisztérium honlapján. Kijev emellett más tranzitútvonalak előnyben részesítését javasolja állampolgárainak Magyarország helyett.

Felhívjuk az ukrán és európai vállalkozások figyelmét a Magyarországon elkövetett önkényes vagyonlopás veszélyeire is, és javasoljuk, hogy ezeket a kockázatokat vegyék figyelembe az országban folytatott üzleti tevékenységük során

- teszi hozzá az ukrán külügyminisztérium.

Hét ukrán banki alkalmazottat fogott el a TEK, az ukránok szerint "túszejtés" történt

