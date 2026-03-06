Japán embereket rabolt el a hírhedt iráni forradalmi gárda – Tokió azonnal üzent Teheránnak

Két japán állampolgárt is elraboltak az iráni forradalmi gárda fegyveresei, Tokió az érintettek azonnali szabadon bocsátását követeli Teherántól – írja a Times of Israel.

Tokió azt nem közölte, a két japán állampolgár milyen okból tartózkodik Iránban, milyen okkal, ürüggyel vették őrizetbe őket, vagy hogy kicsodák, hány évesek.

Annyit közöltek:

egyiküket még az amerikai-izraeli támadás előtt, január 20-án vették őrizetbe az iráni hatóságok, a másik japán állampolgárt pedig a napokban.

A Radio Free Europe információi szerint a január 20-án letartóztatott japán állampolgár az NHK japán állami hírszolgáltató iráni irodájának vezetője, Kavasima Sinnoszuke. A lap információja szerint a japán állampolgárt a hírhedt Evin börtönben tartják fogva.

A másik állampolgárról semmit nem tudni.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images