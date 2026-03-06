Magyar-ukrán diplomáciai csörte, Trump szerint Putyin kész békét kötni – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Európának jelentős kihívással kell szembenéznie a rakétavédelmi képességek fejlesztése terén, Lengyelország ebben fontos szerepet tölthet be - jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos pénteken Varsóban.

Az uniós tisztségviselő Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszterrel közös sajtókonferencián kijelentette: Európának meg kell birkóznia "a rakétavédelem terén jelentkező nagyon jelentős kihívással". Ebben az összefüggésben Kubilius felidézte, hogy Mark Rutte, a NATO főtitkára minap jelezte:

Európának 400 százalékkal kell növelnie a rakétavédelmi felszerelés gyártását.

Lengyelország ebben a tekintetben "kulcsfontosságú" szereplő lesz - fogalmazott a biztos, utalva a SAFE uniós hitelprogramra és az Ukrajnának szánt uniós kölcsönre.

Kubilius "meghökkentőnek" találta azt a lengyelországi politikai vitát, amely a SAFE-program felhasználásáról minap kialakult. Aláhúzta: a hitel hasznos lesz Lengyelország és az egész régió számára. A kezdeményezés lehetővé teszi a védelmi szektor megerősítését, "ha nem élünk ezekkel a forrásokkal, akkor például a hatékony rakétavédelem kiépítésének lehetősége elveszik" - érvelt a biztos.

Kosiniak-Kamysz kiemelte: a közel-keleti helyzet miatt az európai fegyvergyártási képességek fejlesztése még fontosabbá válik. Ismételten felszólította Karol Nawrocki lengyel elnököt, hogy írja alá a SAFE-eszközök lengyelországi lehívását célzó, a parlamentben múlt héten megszavazott törvényt.

Az említett jogszabályról szóló elnöki döntés alkotmányos határideje március 20-án jár le. Karol Nawrocki ezen a héten az uniós hitelprogramhoz alternatív, a lengyel nemzeti bank eszközeit felhasználó projektről egyeztetett Adam Glapinski jegybanki elnökkel. A "nullaszázalékos kamatú lengyel SAFE-nek" nevezett tervezet egyik előnyeként Nawrocki azt nevezte, hogy erre nem vonatkozna az uniós hitelprogram feltételrendszere, ezért "szuverén, biztonságos, jó és hatékony alternatívát" jelentene. Nawrocki és Glapinski a lengyel kormányfőnek akarja bemutatni tervüket, Donald Tusk azonban csütörtökön a SAFE-tervezet "azonnali aláírására" szólította fel az államfőt.

