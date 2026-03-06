  • Megjelenítés
Magyar-ukrán diplomáciai csörte, Trump szerint Putyin kész békét kötni – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken
Globál

Magyar-ukrán diplomáciai csörte, Trump szerint Putyin kész békét kötni – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Portfolio
Donald Trump a Politicónak újfent kifejezte frusztrációját Volodimir Zelenszkij hozzáállásával kapcsolatban, mondván, az ukrán elnöknek "össze kell szednie magát, és alkut kell kötnie". Az amerikai elnök szerint ugyanakkor Vlagyimir Putyin orosz elnök "készen áll egy megállapodásra". Trump "elképesztőnek" nevezte, hogy Ukrajna "az akadály", miközben "nincsenek ütőkártyái". Zelenszkij közben a Kyiv Independent alapján bejelentette: kérést kaptak az Egyesült Államoktól, hogy támogassák az iráni Sahed drónok elleni védekezést a Közel-Keleten. Az ukrán elnök közölte, lépéseket tett "a szükséges eszközök biztosítása és annak érdekében, hogy jelen legyenek olyan ukrán szakemberek, akik biztosítani tudják a szükséges védelmet", további részleteket azonban nem közölt. Ukrajna Herszon régiójában egy ember meghalt, négyen megsérültek orosz támadások következtében az elmúlt nap során - írja az Ukrinform. Cikkünk folyamatosan frissül.
Megosztás

Berlin: nem veszíthetjük el a fókuszt az európai háborúról

Boris Pistorius német védelmi miniszter pénteken arra figyelmeztetett, hogy nem szabad háttérbe szorítani Ukrajna légvédelmi eszközök iránti igényét a közel-keleti háború miatt.

Mindenki tudja, hogy a légvédelmi rendszerek és a légvédelmi rakéták világszerte ritka erőforrásnak számítanak. A Közel-Keleten zajló háború következtében nem veszíthetjük el a fókuszt az európai háborúról, az Ukrajna elleni háborúról

- mondta Pistorius Berlinben.

Továbbra is mindent meg kell tennünk Ukrajna támogatásáért, miközben nem hagyhatjuk magukra az Öböl-menti országokat sem – talán így-úgy [segítve őket] felszereléssel vagy logisztikával

- tette hozzá a német szociáldemokrata politikus.

(Reuters)

Megosztás

Lengyelországban politikai vitát okozott az uniós fegyverkezési hitel

Európának jelentős kihívással kell szembenéznie a rakétavédelmi képességek fejlesztése terén, Lengyelország ebben fontos szerepet tölthet be - jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos pénteken Varsóban.

Az uniós tisztségviselő Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszterrel közös sajtókonferencián kijelentette: Európának meg kell birkóznia "a rakétavédelem terén jelentkező nagyon jelentős kihívással". Ebben az összefüggésben Kubilius felidézte, hogy Mark Rutte, a NATO főtitkára minap jelezte:

Európának 400 százalékkal kell növelnie a rakétavédelmi felszerelés gyártását.

Lengyelország ebben a tekintetben "kulcsfontosságú" szereplő lesz - fogalmazott a biztos, utalva a SAFE uniós hitelprogramra és az Ukrajnának szánt uniós kölcsönre.

Kubilius "meghökkentőnek" találta azt a lengyelországi politikai vitát, amely a SAFE-program felhasználásáról minap kialakult. Aláhúzta: a hitel hasznos lesz Lengyelország és az egész régió számára. A kezdeményezés lehetővé teszi a védelmi szektor megerősítését, "ha nem élünk ezekkel a forrásokkal, akkor például a hatékony rakétavédelem kiépítésének lehetősége elveszik" - érvelt a biztos.

Kosiniak-Kamysz kiemelte: a közel-keleti helyzet miatt az európai fegyvergyártási képességek fejlesztése még fontosabbá válik. Ismételten felszólította Karol Nawrocki lengyel elnököt, hogy írja alá a SAFE-eszközök lengyelországi lehívását célzó, a parlamentben múlt héten megszavazott törvényt.

Az említett jogszabályról szóló elnöki döntés alkotmányos határideje március 20-án jár le. Karol Nawrocki ezen a héten az uniós hitelprogramhoz alternatív, a lengyel nemzeti bank eszközeit felhasználó projektről egyeztetett Adam Glapinski jegybanki elnökkel. A "nullaszázalékos kamatú lengyel SAFE-nek" nevezett tervezet egyik előnyeként Nawrocki azt nevezte, hogy erre nem vonatkozna az uniós hitelprogram feltételrendszere, ezért "szuverén, biztonságos, jó és hatékony alternatívát" jelentene. Nawrocki és Glapinski a lengyel kormányfőnek akarja bemutatni tervüket, Donald Tusk azonban csütörtökön a SAFE-tervezet "azonnali aláírására" szólította fel az államfőt.

(MTI)

Megosztás

Videón a TEK bevetése: megjöttek a felvételek az ukrán pénzszállító elleni rajtaütésről

Videót tett közzé a magyar kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) ukrán pénzszállító konvoja elleni bevetéséről.

Tovább a cikkhez
Videón a TEK bevetése: megjöttek a felvételek az ukrán pénzszállító elleni rajtaütésről
Megosztás

Európai Bizottság: elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegetése

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szokatlanul direkt fenyegetést intézett szerdán Orbán Viktor miniszterelnök ellen, amely még tovább élezheti az enélkül is gyorsan forrósodó konfliktust Magyarország és Ukrajna között. Az Európai Bizottság mindent elkövet, hogy mediáljon az oldalak között, hiszen most már legalább négy fronton van vita kormányaink közt, de azt már most is határozottan kimondták, hogy elfogadhatatlan a Zelenszkij által bemondott fenyegetés.

Tovább a cikkhez
Európai Bizottság: elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegetése
Megosztás

Zelenszkij: hazatért 300 ukrán katona

Újabb 300 ukrán katona tért haza orosz fogságból - jelentette be Volodimir Zelenszkij az orosz-ukrán fogolycsere második napján. Az ukrán elnök szerint legtöbbjük több mint egy éve volt fogságban, néhányan 2022 óta.

Köszönetet mondok az egész csapatnak, amely az eredmény elérésén dolgozott. Hálás vagyok az Egyesült Államoknak a közvetítésért. Fontos, hogy működtek a megállapodások. Mindenkiről megemlékezünk, és haza kell hoznunk minden emberünket

- tette hozzá Zelenszkij az X-en. Tegnap 200-200 foglyot cseréltek ki a háborúzó felek.

Megosztás

Figyelmeztetést adott ki Ukrajna: óva intik az állampolgáraikat a Magyarországra utazástól

Az ukrán külügyminisztérium péntek délelőtt ajánlást adott ki állampolgárainak a "magyar hatóságok önkényes intézkedéseinek veszélyeivel kapcsolatosan". A Budapestet rablással vádoló Kijev óva inti az ukránokat a Magyarországra való beutazástól.

Tovább a cikkhez
Figyelmeztetést adott ki Ukrajna: óva intik az állampolgáraikat a Magyarországra utazástól
Megosztás

Négy ukrán régióban nincs áram

Az energetikai infrastruktúra elleni ellenséges támadások következtében ma reggelre Harkiv, Donyeck, Csernyihiv és Herszon régiókban a felhasználók áram nélkül maradtak. Ahol a biztonsági körülmények lehetővé teszik, ott a sürgősségi javítási munkálatok már megkezdődtek. Az energiaszolgáltatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban helyreállítsák az áramellátást minden fogyasztó számára

- áll az NPC Ukrenerho közleményében.

(Ukrinform)

Megosztás

Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV

A NAV pénzmosás gyanújával hét ukrán állampolgárt állított elő, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot, miután két páncélozott autóval több tízmillió dollárt, eurót és aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A nyomozók szerint az idei évben már több mint egymilliárd dollárnyi készpénz és jelentős mennyiségű arany haladt át hasonló módon az országon.

Tovább a cikkhez
Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV
Megosztás

Új település elfoglalását jelentette Moszkva

Az orosz haderő elfoglalta az Ukrajna Donyeck megyéjében található Szosznove helységet - közölte az orosz védelmi tárca.

(Reuters via RIA)

Megosztás

Történelmi támadást hajtott végre Ukrajna: úgy csaptak le az orosz Ka-27 helikopterre, ahogy eddig még soha

Az ukrán haditengerészet egy tengeri drónról indított FPV-drónnal megsemmisített egy orosz Ka-27-es helikoptert a Fekete-tengeren található Szivas fúróplatformnál. Ilyen jellegű támadást harci körülmények között korábban még soha nem dokumentáltak - írta a Defence Express.

Tovább a cikkhez
Történelmi támadást hajtott végre Ukrajna: úgy csaptak le az orosz Ka-27 helikopterre, ahogy eddig még soha
Megosztás

A Kreml Trumphoz hasonlóan Zelenszkijt okolja

Kijevnek ideje felelősséget vállalnia és mindent megtennie a tárgyalások sikerének biztosítása érdekében - nyilatkozta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz állami TASZSZ hírügynökség tudósítása alapján.

Ahogy Putyin orosz elnök is mondta, a tárgyalási folyamatot illetően már régóta ideje, hogy valaki Kijevben felelősséget vállaljon – elvileg Zelenszkijnek kellene – és mindent megtegyen a tárgyalások sikerének biztosítása érdekében. Jól tudják, mit kell tenni

- fogalmazott Peszkov.

A Kreml szóvivője szerint a helyzet Ukrajna számára napról napra romlik, mivel Kijev továbbra sem hajlandó erre.

Ezért van a hisztériához közeli szorongásuk. Úgy gondolom, hogy a helyzet tovább fog romlani

- zárta mondandóját Peszkov.

Megosztás

Kilenc sérült Szevasztopolban

Kilenc ember, köztük három gyermek megsebesült az Oroszország által annektált Krím legnagyobb városában, Szevasztopolban, miután egy lelőtt ukrán drón egy ötszintes lakóház mellett csapódott be - közölte a város kormányzója pénteken.

Mihail Razvozsajev tájékoztatása szerint a repeszekkel és robbanóanyaggal töltött eszköz a lakóépület közvetlen közelében ért földet. A becsapódás súlyos károkat okozott az épületben.

Szevasztopol az orosz Fekete-tengeri Flotta főbázisa a Krím félszigeten, amelyet Oroszország még 2014-ben annektált. A nyugati országok nem ismerik el Moszkva fennhatóságát a régió felett.

(Reuters)

Megosztás

Ukrán jelentés

Az ukrán légvédelem 111-et megsemmisített az Oroszország által az éjszaka folyamán bevetett 141 drónból.

24 orosz UAV 16 helyszínen ért el találatot, egy helyről jelentettek lezuhant dróntörmeléket.

(Ukrinform)

Megosztás

Ukrajna nemcsak az USA-nak, az Öböl-országoknak is segíthet

Ukrajna segíteni fog az Egyesült Államoknak a Közel-Keleten az iráni Sahed drónok megsemmisítésében - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az ukrán államfő az X-en csütörtökön késő este közzétett bejegyzésében közölte, már utasítást adott a hadseregnek a szükséges eszközök biztosítására, valamint gondoskodott olyan ukrán szakemberek jelenlétéről, akik a biztonságot garantálják.

Ukrajna segít azoknak a partnereinek, akik garantálják biztonságunkat és megvédik népünk életét

- tette hozzá.

Zelenszkij nemrég

az iráni drónok által szintén érintett Perzsa-öböl országainak is felajánlotta ukrán szakértők segítségét.

Csütörtöki, a Reuters hírügynökségnek adott telefonos interjújában Donald Trump amerikai elnök Zelenszkij azon ajánlatával kapcsolatban, miszerint segít a védekezésben az iráni drónok ellen, azt mondta, bármely országtól elfogad segítséget.

A viszonylag költséghatékonyan előállítható Sahed-drónokat eredetileg csak Iránban gyártották, később azonban már Oroszország is megkezdte az eszköz saját típusának előállítását, nemrég pedig az amerikai hadsereg is bejelentette, hogy a drónokat felhasználta saját, magasabb technológiájú rendszereinek továbbfejlesztéséhez.

(MTI)

Megosztás

Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa

Az Egyesült Államok története során először szavazott együtt Oroszországgal és Kínával a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségben (NAÜ). Csütörtökön közösen utasítottak el egy határozatot, amely az ukrajnai nukleáris létesítményeket fenyegető támadások veszélyeire hívta fel a figyelmet. A Wall Street Journal szerint a lépés Washington és Moszkva egyre szorosabb összhangját jelzi.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Megosztás

Hét ukrán banki alkalmazottat fogott el a TEK, az ukránok szerint "túszejtés" történt

A magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M5-ös autópályán feltartóztattak két ukrán pénzszállító autót, a járművekben utazó hét ukrán banki alkalmazottat pedig őrizetbe vették. Az ukrán külügyminisztérium túszejtésről, rablásról és állami terrorizmusról beszél, emellett az érintettek azonnali szabadon engedését követeli. A járművek hivatalos tranzitszállítást végeztek. Rakományuk több tízmillió dollárt és eurót, valamint 9 kilogramm aranyat tartalmazott - közölte a Telex.

Tovább a cikkhez
Hét ukrán banki alkalmazottat fogott el a TEK, az ukránok szerint
Megosztás

Tegnapi tudósításunk

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility