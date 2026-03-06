Magyar-ukrán diplomáciai csörte, Trump szerint Putyin kész békét kötni – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Berlin: nem veszíthetjük el a fókuszt az európai háborúról
Boris Pistorius német védelmi miniszter pénteken arra figyelmeztetett, hogy nem szabad háttérbe szorítani Ukrajna légvédelmi eszközök iránti igényét a közel-keleti háború miatt.
Mindenki tudja, hogy a légvédelmi rendszerek és a légvédelmi rakéták világszerte ritka erőforrásnak számítanak. A Közel-Keleten zajló háború következtében nem veszíthetjük el a fókuszt az európai háborúról, az Ukrajna elleni háborúról
- mondta Pistorius Berlinben.
Továbbra is mindent meg kell tennünk Ukrajna támogatásáért, miközben nem hagyhatjuk magukra az Öböl-menti országokat sem – talán így-úgy [segítve őket] felszereléssel vagy logisztikával
- tette hozzá a német szociáldemokrata politikus.
(Reuters)
Lengyelországban politikai vitát okozott az uniós fegyverkezési hitel
Európának jelentős kihívással kell szembenéznie a rakétavédelmi képességek fejlesztése terén, Lengyelország ebben fontos szerepet tölthet be - jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos pénteken Varsóban.
Az uniós tisztségviselő Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszterrel közös sajtókonferencián kijelentette: Európának meg kell birkóznia "a rakétavédelem terén jelentkező nagyon jelentős kihívással". Ebben az összefüggésben Kubilius felidézte, hogy Mark Rutte, a NATO főtitkára minap jelezte:
Európának 400 százalékkal kell növelnie a rakétavédelmi felszerelés gyártását.
Lengyelország ebben a tekintetben "kulcsfontosságú" szereplő lesz - fogalmazott a biztos, utalva a SAFE uniós hitelprogramra és az Ukrajnának szánt uniós kölcsönre.
Kubilius "meghökkentőnek" találta azt a lengyelországi politikai vitát, amely a SAFE-program felhasználásáról minap kialakult. Aláhúzta: a hitel hasznos lesz Lengyelország és az egész régió számára. A kezdeményezés lehetővé teszi a védelmi szektor megerősítését, "ha nem élünk ezekkel a forrásokkal, akkor például a hatékony rakétavédelem kiépítésének lehetősége elveszik" - érvelt a biztos.
Kosiniak-Kamysz kiemelte: a közel-keleti helyzet miatt az európai fegyvergyártási képességek fejlesztése még fontosabbá válik. Ismételten felszólította Karol Nawrocki lengyel elnököt, hogy írja alá a SAFE-eszközök lengyelországi lehívását célzó, a parlamentben múlt héten megszavazott törvényt.
Az említett jogszabályról szóló elnöki döntés alkotmányos határideje március 20-án jár le. Karol Nawrocki ezen a héten az uniós hitelprogramhoz alternatív, a lengyel nemzeti bank eszközeit felhasználó projektről egyeztetett Adam Glapinski jegybanki elnökkel. A "nullaszázalékos kamatú lengyel SAFE-nek" nevezett tervezet egyik előnyeként Nawrocki azt nevezte, hogy erre nem vonatkozna az uniós hitelprogram feltételrendszere, ezért "szuverén, biztonságos, jó és hatékony alternatívát" jelentene. Nawrocki és Glapinski a lengyel kormányfőnek akarja bemutatni tervüket, Donald Tusk azonban csütörtökön a SAFE-tervezet "azonnali aláírására" szólította fel az államfőt.
(MTI)
Videón a TEK bevetése: megjöttek a felvételek az ukrán pénzszállító elleni rajtaütésről
Videót tett közzé a magyar kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) ukrán pénzszállító konvoja elleni bevetéséről.
Európai Bizottság: elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegetése
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szokatlanul direkt fenyegetést intézett szerdán Orbán Viktor miniszterelnök ellen, amely még tovább élezheti az enélkül is gyorsan forrósodó konfliktust Magyarország és Ukrajna között. Az Európai Bizottság mindent elkövet, hogy mediáljon az oldalak között, hiszen most már legalább négy fronton van vita kormányaink közt, de azt már most is határozottan kimondták, hogy elfogadhatatlan a Zelenszkij által bemondott fenyegetés.
Zelenszkij: hazatért 300 ukrán katona
Újabb 300 ukrán katona tért haza orosz fogságból - jelentette be Volodimir Zelenszkij az orosz-ukrán fogolycsere második napján. Az ukrán elnök szerint legtöbbjük több mint egy éve volt fogságban, néhányan 2022 óta.
Another 300 Ukrainian defenders are returning home from Russian captivity. Two Ukrainian civilians were also successfully returned today.Among them are servicemembers of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and our State Border Guard Service. Privates, sergeants,… pic.twitter.com/wxVNUckIDj https://t.co/wxVNUckIDj— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2026
Köszönetet mondok az egész csapatnak, amely az eredmény elérésén dolgozott. Hálás vagyok az Egyesült Államoknak a közvetítésért. Fontos, hogy működtek a megállapodások. Mindenkiről megemlékezünk, és haza kell hoznunk minden emberünket
- tette hozzá Zelenszkij az X-en. Tegnap 200-200 foglyot cseréltek ki a háborúzó felek.
Figyelmeztetést adott ki Ukrajna: óva intik az állampolgáraikat a Magyarországra utazástól
Az ukrán külügyminisztérium péntek délelőtt ajánlást adott ki állampolgárainak a "magyar hatóságok önkényes intézkedéseinek veszélyeivel kapcsolatosan". A Budapestet rablással vádoló Kijev óva inti az ukránokat a Magyarországra való beutazástól.
Négy ukrán régióban nincs áram
Az energetikai infrastruktúra elleni ellenséges támadások következtében ma reggelre Harkiv, Donyeck, Csernyihiv és Herszon régiókban a felhasználók áram nélkül maradtak. Ahol a biztonsági körülmények lehetővé teszik, ott a sürgősségi javítási munkálatok már megkezdődtek. Az energiaszolgáltatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban helyreállítsák az áramellátást minden fogyasztó számára
- áll az NPC Ukrenerho közleményében.
(Ukrinform)
Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV
A NAV pénzmosás gyanújával hét ukrán állampolgárt állított elő, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot, miután két páncélozott autóval több tízmillió dollárt, eurót és aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A nyomozók szerint az idei évben már több mint egymilliárd dollárnyi készpénz és jelentős mennyiségű arany haladt át hasonló módon az országon.
Új település elfoglalását jelentette Moszkva
Az orosz haderő elfoglalta az Ukrajna Donyeck megyéjében található Szosznove helységet - közölte az orosz védelmi tárca.
(Reuters via RIA)
Történelmi támadást hajtott végre Ukrajna: úgy csaptak le az orosz Ka-27 helikopterre, ahogy eddig még soha
Az ukrán haditengerészet egy tengeri drónról indított FPV-drónnal megsemmisített egy orosz Ka-27-es helikoptert a Fekete-tengeren található Szivas fúróplatformnál. Ilyen jellegű támadást harci körülmények között korábban még soha nem dokumentáltak - írta a Defence Express.
A Kreml Trumphoz hasonlóan Zelenszkijt okolja
Kijevnek ideje felelősséget vállalnia és mindent megtennie a tárgyalások sikerének biztosítása érdekében - nyilatkozta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz állami TASZSZ hírügynökség tudósítása alapján.
Ahogy Putyin orosz elnök is mondta, a tárgyalási folyamatot illetően már régóta ideje, hogy valaki Kijevben felelősséget vállaljon – elvileg Zelenszkijnek kellene – és mindent megtegyen a tárgyalások sikerének biztosítása érdekében. Jól tudják, mit kell tenni
- fogalmazott Peszkov.
A Kreml szóvivője szerint a helyzet Ukrajna számára napról napra romlik, mivel Kijev továbbra sem hajlandó erre.
Ezért van a hisztériához közeli szorongásuk. Úgy gondolom, hogy a helyzet tovább fog romlani
- zárta mondandóját Peszkov.
Kilenc sérült Szevasztopolban
Kilenc ember, köztük három gyermek megsebesült az Oroszország által annektált Krím legnagyobb városában, Szevasztopolban, miután egy lelőtt ukrán drón egy ötszintes lakóház mellett csapódott be - közölte a város kormányzója pénteken.
Mihail Razvozsajev tájékoztatása szerint a repeszekkel és robbanóanyaggal töltött eszköz a lakóépület közvetlen közelében ért földet. A becsapódás súlyos károkat okozott az épületben.
Szevasztopol az orosz Fekete-tengeri Flotta főbázisa a Krím félszigeten, amelyet Oroszország még 2014-ben annektált. A nyugati országok nem ismerik el Moszkva fennhatóságát a régió felett.
(Reuters)
Ukrán jelentés
Az ukrán légvédelem 111-et megsemmisített az Oroszország által az éjszaka folyamán bevetett 141 drónból.
24 orosz UAV 16 helyszínen ért el találatot, egy helyről jelentettek lezuhant dróntörmeléket.
(Ukrinform)
Ukrajna nemcsak az USA-nak, az Öböl-országoknak is segíthet
Ukrajna segíteni fog az Egyesült Államoknak a Közel-Keleten az iráni Sahed drónok megsemmisítésében - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Az ukrán államfő az X-en csütörtökön késő este közzétett bejegyzésében közölte, már utasítást adott a hadseregnek a szükséges eszközök biztosítására, valamint gondoskodott olyan ukrán szakemberek jelenlétéről, akik a biztonságot garantálják.
Ukrajna segít azoknak a partnereinek, akik garantálják biztonságunkat és megvédik népünk életét
- tette hozzá.
Zelenszkij nemrég
az iráni drónok által szintén érintett Perzsa-öböl országainak is felajánlotta ukrán szakértők segítségét.
Csütörtöki, a Reuters hírügynökségnek adott telefonos interjújában Donald Trump amerikai elnök Zelenszkij azon ajánlatával kapcsolatban, miszerint segít a védekezésben az iráni drónok ellen, azt mondta, bármely országtól elfogad segítséget.
A viszonylag költséghatékonyan előállítható Sahed-drónokat eredetileg csak Iránban gyártották, később azonban már Oroszország is megkezdte az eszköz saját típusának előállítását, nemrég pedig az amerikai hadsereg is bejelentette, hogy a drónokat felhasználta saját, magasabb technológiájú rendszereinek továbbfejlesztéséhez.
(MTI)
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Az Egyesült Államok története során először szavazott együtt Oroszországgal és Kínával a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségben (NAÜ). Csütörtökön közösen utasítottak el egy határozatot, amely az ukrajnai nukleáris létesítményeket fenyegető támadások veszélyeire hívta fel a figyelmet. A Wall Street Journal szerint a lépés Washington és Moszkva egyre szorosabb összhangját jelzi.
Hét ukrán banki alkalmazottat fogott el a TEK, az ukránok szerint "túszejtés" történt
A magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M5-ös autópályán feltartóztattak két ukrán pénzszállító autót, a járművekben utazó hét ukrán banki alkalmazottat pedig őrizetbe vették. Az ukrán külügyminisztérium túszejtésről, rablásról és állami terrorizmusról beszél, emellett az érintettek azonnali szabadon engedését követeli. A járművek hivatalos tranzitszállítást végeztek. Rakományuk több tízmillió dollárt és eurót, valamint 9 kilogramm aranyat tartalmazott - közölte a Telex.
