Még nem is végzett Iránnal, máris megjelölte a következő célpontot Trump

Trump egy CNN-interjúban arról beszélt, hogy a kubai vezetés "nagyon szeretne megállapodást kötni". Hozzátette: "Bőven van időnk, de Kuba ötven év után a végét járja." Az elnök közölte, hogy a kubai ügyekben Marco Rubio külügyminiszter lesz a felelős tárgyalópartner. Trump egy nappal korábban már utalt arra, hogy az Irán elleni hadművelet lezárása után egy közelebbről meg nem nevezett kubai projektbe kezdene.
Mind Trump, mind a kubai bevándorlók gyermekeként született Rubio nyíltan beszél arról, hogy rendszerváltást akar elérni Havannában.
Washington energiablokádot vezetett be a karibi ország ellen. Ennek következtében a szigetország üzemanyagkészletei drasztikusan megcsappantak, különösen azután, hogy az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Venezuela korábban Kuba egyik legfontosabb olajszállítója volt. Január 9. óta azonban egyáltalán nem érkezett kőolaj az országba. Emiatt a légitársaságok kénytelenek voltak csökkenteni a kubai járataik számát, ami tovább mélyítette a régóta tartó gazdasági válságot.
Havanna azzal vádolja Trumpot, hogy megpróbálja megfojtani a kubai gazdaságot. A szigetország, amely 1962 óta amerikai kereskedelmi embargó alatt áll, már évek óta súlyos gazdasági válsággal küzd. A mindennapokat tartós áramkimaradások, valamint üzemanyag-, gyógyszer- és élelmiszerhiány jellemzi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tovább növekedett a magyar gépjárműállomány, 5,34 millió felett járunk
Sajnos az átlagéletkor is elképesztő magasra kúszott
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Úgy tűnik, Ukrajna segíthet megoldani a globális olajkrízist
Többen érdeklődnek.
Bekövetkezett, amitől a cégek rettegtek: megindult a keleti áruáradat, egy népszerű uniós tagállam ihatja meg a levét
Trump vámháborúja több milliárd eurós veszteségeket okozhat.
Olyan gyár épült Magyarországon, ami pillanatok alatt készít komplett fürdőszobákat
Balázs Attila, a Bayer vezérigazgatója a Portfolio Építőipar 2026 konferenciáján is előad.
Aa San Francisco-i Fed elnöke szerint a munkaerőpiac gyengülése továbbra is komoly kockázat
De az infláció is ott van még.
Lehangoló értékelést tett közzé az S&P Magyarországról
Romlanak a hazai bankok működési környezetének a kilátásai.
Az autóipart sem kíméli a közel-keleti háború, ezek a gyártók kaphatják a legnagyobb ütést
Több márkának van jelentős kitettsége.
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.