Még nem is végzett Iránnal, máris megjelölte a következő célpontot Trump

Trump egy CNN-interjúban arról beszélt, hogy a kubai vezetés "nagyon szeretne megállapodást kötni". Hozzátette: "Bőven van időnk, de Kuba ötven év után a végét járja." Az elnök közölte, hogy a kubai ügyekben Marco Rubio külügyminiszter lesz a felelős tárgyalópartner. Trump egy nappal korábban már utalt arra, hogy az Irán elleni hadművelet lezárása után egy közelebbről meg nem nevezett kubai projektbe kezdene.

Mind Trump, mind a kubai bevándorlók gyermekeként született Rubio nyíltan beszél arról, hogy rendszerváltást akar elérni Havannában.

Washington energiablokádot vezetett be a karibi ország ellen. Ennek következtében a szigetország üzemanyagkészletei drasztikusan megcsappantak, különösen azután, hogy az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Venezuela korábban Kuba egyik legfontosabb olajszállítója volt. Január 9. óta azonban egyáltalán nem érkezett kőolaj az országba. Emiatt a légitársaságok kénytelenek voltak csökkenteni a kubai járataik számát, ami tovább mélyítette a régóta tartó gazdasági válságot.

Havanna azzal vádolja Trumpot, hogy megpróbálja megfojtani a kubai gazdaságot. A szigetország, amely 1962 óta amerikai kereskedelmi embargó alatt áll, már évek óta súlyos gazdasági válsággal küzd. A mindennapokat tartós áramkimaradások, valamint üzemanyag-, gyógyszer- és élelmiszerhiány jellemzi.

