  • Megjelenítés
Még nem is végzett Iránnal, máris megjelölte a következő célpontot Trump
Globál

Még nem is végzett Iránnal, máris megjelölte a következő célpontot Trump

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök újabb fenyegetést intézett Kuba ellen. Kijelentette, hogy a kommunista irányítás alatt álló szigetország "hamarosan el fog bukni", miközben az országot már most is súlyos amerikai energiablokád sújtja - tudósított a Times of Israel.

Trump egy CNN-interjúban arról beszélt, hogy a kubai vezetés "nagyon szeretne megállapodást kötni". Hozzátette: "Bőven van időnk, de Kuba ötven év után a végét járja." Az elnök közölte, hogy a kubai ügyekben Marco Rubio külügyminiszter lesz a felelős tárgyalópartner. Trump egy nappal korábban már utalt arra, hogy az Irán elleni hadművelet lezárása után egy közelebbről meg nem nevezett kubai projektbe kezdene.

Mind Trump, mind a kubai bevándorlók gyermekeként született Rubio nyíltan beszél arról, hogy rendszerváltást akar elérni Havannában.

Washington energiablokádot vezetett be a karibi ország ellen. Ennek következtében a szigetország üzemanyagkészletei drasztikusan megcsappantak, különösen azután, hogy az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Venezuela korábban Kuba egyik legfontosabb olajszállítója volt. Január 9. óta azonban egyáltalán nem érkezett kőolaj az országba. Emiatt a légitársaságok kénytelenek voltak csökkenteni a kubai járataik számát, ami tovább mélyítette a régóta tartó gazdasági válságot.

Havanna azzal vádolja Trumpot, hogy megpróbálja megfojtani a kubai gazdaságot. A szigetország, amely 1962 óta amerikai kereskedelmi embargó alatt áll, már évek óta súlyos gazdasági válsággal küzd. A mindennapokat tartós áramkimaradások, valamint üzemanyag-, gyógyszer- és élelmiszerhiány jellemzi.

Még több Globál

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Megvan az első jelentkező: ezek a fegyveresek beszállnának egy Irán elleni szárazföldi offenzívába

Magyar-ukrán diplomáciai csörte, Trump szerint Putyin kész békét kötni – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Kapcsolódó cikkünk

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Egyre biztosabb, ki a háború legnagyobb vesztese: Amerika támadása épp a rivális nagyhatalmat rengette meg alapjaiban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility