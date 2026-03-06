Megtörtént az elképzelhetetlen: úgy udvarol egymásnak Trump és az elrabolt elnök helyettese, mintha nem lenne holnap

Maduro még 2019-ben, Donald Trump első elnöki ciklusa alatt szakította meg a kapcsolatot Washingtonnal.

A diplomáciai viszony rendezése az elnök eltávolítása előtt elképzelhetetlen lett volna az amerikai lap szerint.

Mint megírtuk, a bejelentés előtt Doug Burgum amerikai belügyminiszter Caracasban járt egy amerikai bányavállalatok képviselőiből álló küldöttség élén. A delegáció célja az volt, hogy hozzáférést szerezzen Venezuela jelentős arany- és ritkaföldfém-készleteihez, valamint egyéb kritikus nyersanyagtartalékaihoz.

Az Axios szerint a latin-amerikai ország állami bányavállalata, a Minerven többmillió dolláros megállapodást kötött akár 1000 kilogrammnyi arany amerikai piacra történő értékesítéséről

Washington emellett komoly nyomást gyakorol Maduro egykori alelnökére, Delcy Rodríguez ügyvivő elnökre, hogy átadja az ellenőrzést az ország olajipara felett. Az Egyesült Államok gyakorlatilag már most megszabja, hogy kinek értékesíthet a venezuelai állami olajtársaság.

Rodríguez a Burgummal folytatott találkozó után bejelentette, hogy

reformtervet dolgoznak ki az ország bányászati jogszabályainak átalakítására.

A diplomáciai kapcsolatok helyreállítása várhatóan mindkét országban a nagykövetségek újranyitásával jár majd, bár ez egyelőre még nem történt meg. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a lépés célja, hogy segítse

a venezuelai népet egy olyan fokozatos folyamatban, amely megteremti a demokratikusan megválasztott kormányhoz vezető békés átmenet feltételeit.

A New York Times által megszólaltatott elemzők szerint az új választások kiírása még a távoli jövő zenéjének tűnik Venezuelában. Mindez annak ellenére van így, hogy Rodríguez vezetése alatt csökkent a politikai elnyomás, és több száz politikai foglyot engedtek szabadon. Az ország legismertebb ellenzéki vezetője, María Corina Machado – aki tavaly Nobel-békedíjat kapott, majd azt átadta Trumpnak – nemrégiben jelezte, hogy közel kétéves száműzetés után heteken belül visszatér Venezuelába.

Venezuela vezetése Maduro távozásától eltekintve lényegében változatlan maradt.

Rodríguez korábban Maduro egyik legmegbízhatóbb helyettese volt, fivére pedig továbbra is a nemzetgyűlés elnöke. Diosdado Cabello, akit gyakran Maduro "erős embereként" emlegetnek, szintén megőrizte befolyásos belügyminiszteri pozícióját, hiába tűzött ki a fejére korábban 25 millió dolláros vérdíjat az Egyesült Államok nagyszabású kábítószer-kereskedelem vádjával.

Trump szerdán a Truth Socialön méltatta az amerikai-venezuelai együttműködést.

Az olaj elkezdett áramlani, és a két ország közötti professzionalizmus és elkötelezettség nagyon szép látvány!

- írta, egyúttal elismerően szólt Delcy Rodríguez elnöki munkájáról. A venezuelai politikus válaszul az X-en megköszönte Trump

készséges hozzáállását a közös munkához egy olyan program kidolgozásában, amely erősíti a kétoldalú együttműködést az Egyesült Államok és Venezuela népének javára.

Címlapkép forrása: MTI