Mindent akar Trump Iránból, de elmondta, mire nem fog sor kerülni

Trump úgy vélte, egy szárazföldi hadművelet pusztán időpocsékolás lenne, mivel Irán elveszítette a haditengerészetét, és gyakorlatilag minden katonai képességétől megfosztották.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az amerikai hadsereg elegendő erőforrással rendelkezik a csapások folytatásához.

Hatalmas lőszerkészleteink vannak, amit sokan nem is sejtenek. Annyival rendelkezünk, amennyivel még soha. Ráadásul más országokban is vannak tartalékaink

– mondta.

Trump azt is kifejtette, miért ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Államok beleszóljon Irán jövőbeli vezetésének kérdésébe, miután Ali Hámenei legfelsőbb vezető az amerikai–izraeli támadások során életét vesztette. "Be akarunk menni, és mindent meg akarunk tisztítani. Nem akarunk olyasvalakit, aki tíz év alatt újjáépítené a rendszert" – fogalmazott. Hozzátette: a perzsa államra olyan súlyos csapást mértek, mint korábban még senkire, és nem engedhetik meg, hogy egy új vezető egy évtized alatt mindezt visszaépítse.

Az elnök utalt arra is, hogy már megvannak a saját jelöltjeik az iráni vezetői posztra. Kijelentette: "Azt akarjuk, hogy jó vezetőjük legyen. Vannak embereink, akik szerintem jó munkát végeznének."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images