Politikai káosz az országban, ahol több száz magyar katona állomásozik: egy éven belül a harmadik választás jöhet

Vjosa Osmani pénteki pristinai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: alkotmányos hatásköreivel élve döntött a parlament feloszlatásáról.
Mivel a képviselők nem tudtak döntést hozni az új elnök személyéről, az alkotmány értelmében új választásokat kell tartani,
a következő államfőről pedig az új összetételű törvényhozás dönt majd.
Az elnök felelőtlennek nevezte a képviselőket, amiért nem választottak új államfőt, és úgy fogalmazott: a kialakult helyzethez "veszélyes szándék" vezetett. Hozzátette: senkinek sem lenne érdeke egy újabb politikai válság, különösen most, amikor stabilitásra lenne szükség.
A koszovói alkotmány szerint az első és a második szavazási fordulóban kétharmados többség szükséges ehhez. Ha egyik fordulóban sem sikerül ezt elérni, harmadik kört tartanak, amelyben már az egyszerű többség – legalább 61 szavazat – is elég. A csütörtöki ülésen a kormánykoalíció 66 képviselője volt jelen, míg az ellenzéki pártok és a Szerb Lista képviselői távol maradtak. Ezért a parlament elnöke határozatképtelenség miatt felfüggesztette a képviselőház ülését.
Valamivel több mint egy éven belül ez lesz a harmadik parlamenti választás Koszovóban.
Az országban december 28-án már tartottak egy előrehozott választást, miután a 2025. februári voksolást követően nem sikerült kormányt alakítani.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys
