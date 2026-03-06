Politikai káosz az országban, ahol több száz magyar katona állomásozik: egy éven belül a harmadik választás jöhet

Feloszlatta a koszovói parlamentet Vjosa Osmani köztársasági elnök (címlapképünkön) pénteken, miután a képviselők nem tudtak határidőn belül államfőt választani, így ismét előrehozott választások jönnek a nyugat-balkáni országban.

Vjosa Osmani pénteki pristinai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: alkotmányos hatásköreivel élve döntött a parlament feloszlatásáról.

Mivel a képviselők nem tudtak döntést hozni az új elnök személyéről, az alkotmány értelmében új választásokat kell tartani,

a következő államfőről pedig az új összetételű törvényhozás dönt majd.

Az elnök felelőtlennek nevezte a képviselőket, amiért nem választottak új államfőt, és úgy fogalmazott: a kialakult helyzethez "veszélyes szándék" vezetett. Hozzátette: senkinek sem lenne érdeke egy újabb politikai válság, különösen most, amikor stabilitásra lenne szükség.

A koszovói alkotmány szerint az első és a második szavazási fordulóban kétharmados többség szükséges ehhez. Ha egyik fordulóban sem sikerül ezt elérni, harmadik kört tartanak, amelyben már az egyszerű többség – legalább 61 szavazat – is elég. A csütörtöki ülésen a kormánykoalíció 66 képviselője volt jelen, míg az ellenzéki pártok és a Szerb Lista képviselői távol maradtak. Ezért a parlament elnöke határozatképtelenség miatt felfüggesztette a képviselőház ülését.

Valamivel több mint egy éven belül ez lesz a harmadik parlamenti választás Koszovóban.

Az országban december 28-án már tartottak egy előrehozott választást, miután a 2025. februári voksolást követően nem sikerült kormányt alakítani.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys