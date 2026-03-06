  • Megjelenítés
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Globál

Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken

Portfolio
Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről, viszont közölte: a bombázás fönnmarad, amíg Irán meg nem adja magát. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Katar a nap folyamán figyelmeztetett: lehet, hogy teljesen leállítják az energiahordozók exportját, ha nem sikerül pár héten belül véget vetni a háborúnak. Teheránt közben a háború eddigi legsúlyosabb légi offenzívája érte, az iráni főváros lángokban áll. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

217 halott Libanonban

Izrael Libanon elleni bombázása során már 217 ember halt meg, melelttük még 798-an sérültek meg - közölte a bejrúti egészségügyi minisztérium.

Azt nem közölték, ebből mennyi a polgári áldozat, mennyi a Hezbollah szervezet élőerő-vesztesége.

Megosztás

Irán fiktív háborús sikereket generál magának

Amerikai tisztviselők tagadják, hogy a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót iráni drónok találták volna el.

Közben érdemes megjegyezni: Irán AI-generált hazugságokkal próbál háborús sikerekről kommunikálni, a közösségi médiában olyan képek terjednek, melyen foglyul ejtett amerikai katonák láthatók. A szokásos bakik mellett (háromkezű emberek, amorf fegyverek) ezeken a fotókon még a Google Gemini AI logója is rajta maradt.

irani-ai-generalt-propaganda1
Megosztás

Irán már 12 országot támadott meg

Irán a Közel-Kelet stabilitásának ellensége, jól látszik ez abból, hogy 12 országot támadott meg a napokban - közölte Kamal Panhasi, az izraeli hadsereg perzsa szóvivője.

A megtámadott országok listája a következő:

  • Törökország

  • Azerbajdzsán

  • Irak

  • Szíria

  • Jordánia

  • Izrael

  • Ciprus

  • Kuvait

  • Szaúd-Arábia

  • Katar

  • Egyesült Arab Emírségek

  • Omán

Ezek közül az országok közül egyedül Izrael támadja Iránt és csak néhány területén (pl. Katar, Kuvait, UAE, Irak) vannak amerikai katonai bázisok.

Megosztás

Amerika több ezer embert evakuál a Közel-Keletről

Donald Trump elnök erről Truth Social oldalán tett bejelentést: azt írja, hogy "csendben, de gördülékenyen" hoznak ki embereket a Közel-Kelet országaiból, több ezres tömegekben.

Megosztás

Spanyolország kitart: Amerika támadása illegális

Pedro Sánchez, Spanyolország vezetője ma délután megismételte: Donald Trump és Izrael Irán elleni támadása "példátlan hiba," a katonai offenzíva pedig sérti a nemzetközi jogot.

Trump elnök korábban kereskedelmi embargóval fenyegette meg Spanyolországot.

Megosztás

Az iraki Bászránál csapott le egy iráni drón

Az Al-Dzsazíra értesülései szerint az iszlamista rezsim támadást indított az Irak déli részén fekvő Energy City létesítményeire, Burjeszia régióban.

Megosztás

Nyolc izraeli katona sebesül meg a Hezbollah támadásában

Az izraeli hadsereg közleménye szerint nyolc katona megsebesült, közülük öt súlyosan, a Hezbollah rakétatámadásában Észak-Izraelben. A jelentések szerint az egyik érintett a pénzügyminiszter, Betzalel Smotrich fia.

(Times of Israel)

Megosztás

Nem megerősített hírek szerint csapást mértek Ali-Aszgár Hedzsázira

A legfrissebb hírek szerint Izrael Ali-Aszgár Hedzsázit, Irán legfelsőbb vezetőjének hivatalának helyettes kabinetfőnökére mért csapást Teheránban. Egyelőre nem tudni, hogy a magas rangú politikus túlélte-e a támadást.

(Iran International)

Megosztás

Az iráni hadsereg magas rangú vezetőjét vette célba Izrael

Az izraeli hadsereg közleménye szerint támadást indítottak az iráni hadsereg egyik magas rangú parancsnoka ellen. Arról nem közöltek további részleteket, hogy az akció milyen eredménnyel járt.

(Iran International)

Megosztás

Vontatóhajó támadását ismerte el az UKMTO

Az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Műveletek (UKMTO) szervezet egy vontatóhajót érő támadásról hozott nyilvánosságra információkat a Hormuzi-szorosban. A jelentés egyben megerősíti az iráni állami televízió állítását.

Megosztás

Irán amerikai bázist támadt Kuvaitban

A legfrissebb információk szerint Teherán célba vette az egyik Kuvaitban található amerikai bázist. A rakéták által okozott károkról és sérülésekről egyelőre nincsenek bővebb információk.

Megosztás

Drón csapódott egy hajónak a Hormuzi-szorosban

Az iráni állami televízió jelentése szerint egy drón találta el az egyik Hormuzi-szoroson áthaladó hajót. A járművön tűz ütött ki az esetet követően. A támadásról egyelőre több részlet nem ismert.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Kiderült a keserű igazság: az oroszok taktikáját másolja az iszlamista rezsim, csillagászati összegeket emészt fel a védekezés

A Defense News az első néhány nap eseményei alapján kiértékelte a tanulságokat az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított háborújában.

Tovább a cikkhez
Kiderült a keserű igazság: az oroszok taktikáját másolja az iszlamista rezsim, csillagászati összegeket emészt fel a védekezés
Megosztás

Bejelentette Trump: nem lesz semmilyen tárgyalás, csak a kapitulációt fogadja el Amerika

Az Egyesült Államok nem fog semmilyen egyezményt kötni Iránnal, csak akkor állítja le a támadást, ha Teherán feltétel nélkül megadja magát – írta ki Donald Trump amerikai elnök Truth Socialre.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Trump: nem lesz semmilyen tárgyalás, csak a kapitulációt fogadja el Amerika
Megosztás

Egyre biztosabb, ki a háború legnagyobb vesztese: Amerika támadása épp a rivális nagyhatalmat rengette meg alapjaiban

Az egész világ arra figyel, hogy az Egyesült Államok és Izrael gyakorlatilag teljesen megsemmisíti Irán kulcsfontosságú infrastruktúráját, a rezsimmel kapcsolatban pedig egyre gyakrabban kerül elő az összeomlás gondolata. Kevés szó esik arról, hogy Ali Hámenei halálával Oroszország mellett Kína is egy szoros szövetségesét veszítette el, ráadásul ez komoly fejtörést okozhat a keleti nagyhatalomban. Pekinget egyszerre több dilemma is sújtja most, amik elég komoly gondokat okozhatnak az ország globális nagyhatalmi céljaira nézve is.

Tovább a cikkhez
Egyre biztosabb, ki a háború legnagyobb vesztese: Amerika támadása épp a rivális nagyhatalmat rengette meg alapjaiban
Megosztás

Tisztogatásokat végeznek az iráni hatóságok

Iráni lapok jelentik: a forradalmi gárda fegyveresei "zsoldosokat" vettek őrizetbe Teheránban, akik "Izrael és Amerika megbízásából kémkedtek."

Az iráni hatóságok azzal vádolják őket, hogy célkoordinátákat közvetítettek a támadó légierőnek.

Megosztás

London vadászgépeket küld Bahrein védelmére

Keir Starmer miniszterelnök négy brit vadászgépet küld Bahreinbe, a légtér védelmére.

Bahreint folyamatosan támadja az iráni haderő drónokkal és ballisztikus rakétákkal múlt szombat óta.

(Telegraph)

Megosztás

Ma is folyamatos támadás alatt van az emírségek

Az UAE védelmi minisztériuma friss jelentést tett közzé:

csak a mai nap 109 iráni drónt és 9 ballisztikus rakétát lőttek le a légtérben.

Három drónt nem sikerült elfogni.

Az emírségekben eddig három ember halt meg és 112-en sérültek meg Irán támadásai miatt.

(BBC)

Megosztás

Kiderült: szép csendben példátlan segítséget kap Irán Oroszországtól - Moszkva mégsem hagyta magára szövetségesét

Oroszország hírszerzési információkkal és célkoordinátákkal segíti az iráni haderőt az Közel-Kelet amerikai bázisai elleni csapások során – írta meg a Washington Post három, egymástól független hírszerzési forrás alapján.

Tovább a cikkhez
Kiderült: szép csendben példátlan segítséget kap Irán Oroszországtól - Moszkva mégsem hagyta magára szövetségesét
Megosztás

Kairóba iránytották át a Lufthansa egyik gépét biztonság okokból

A Lufthansa egyik Rijádba tartó járatát biztonsági okokból Kairóba irányították át, miután ideiglenesen lezárták a szaúdi főváros feletti légteret – jelentette be pénteken Carsten Spohr, a légitársaság vezérigazgatója.

Tovább a cikkhez
Kairóba iránytották át a Lufthansa egyik gépét biztonság okokból
Megosztás

Bejelentette Irán elnöke: vannak, akik már lezárnák a háborút, elkezdődött a mediáció

Iránt megkereste több ország is, amelyek közvetítést ajánlottak az Egyesült Államok felé: béketárgyalásokat szeretnének Washington és Teherán közt – jelentette be ma dél körül Maszoúd Peszeskján iráni elnök.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Irán elnöke: vannak, akik már lezárnák a háborút, elkezdődött a mediáció
Megosztás

Szidónt bombázta az izraeli légierő

A libanoni kikötővárosban a helyi média szerint 5 ember halt meg.

Megosztás

Felvételeken a Teherán elleni támadás

Az izraeli légierő felvételeket publikált a Teherán elleni támadásról: jól láthatóan lakott terület közepén száll fel a füst, a pusztítás komolynak tűnik.

Jeruzsálem közlése szerint "Hámenei föld alatti bunkerét" rombolták szét.

Megosztás

Nagy-Britanniában politikai válság kezd kialakulni a háború miatt

Nagy-Britanniában számos portál foglalkozik most azzal, hogy a közel-keleti válságnak komoly belpolitikai hatása kezd kialakulni: Keir Starmer kormányát rengeteg kritika éri a választók és külügyi partnerek részéről.

Vissza-visszatérő pontok:

  • Nagy-Britannia nem tudta hatékonyan megszervezni a Közel-Keleten rekedt brit állampolgárok kimentését, a második repülőjárat csak ma este, majdnem egy héttel az amerikai-izraeli támadás után száll fel.
  • Nagy-Britannia nem tudja megvédeni saját katonai bázisát Cipruson - csak jövő héten érkezik a térségbe az első légvédelmi képességgel rendelkező hadihajó.
  • Közben a ciprusi kormány is reklamál amiatt, hogy a sziget egyáltalán nem került volna támadás alá, ha nem lenne ott brit bázis - most pedig más európai országoknak kell megvédenie a térséget.
  • Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia legszorosabb katonai és gazdasági partnere közben amiatt kritizálja Londont, hogy nem engedték nekik, hogy a bázisaikat Irán megtámadására használják, csak azután, hogy Teherán elkezdte lőni a térség olajállamait.

A brit kormány szerint minden rendben van - megfelelően kezelik a helyzetet.

Megosztás

Iraki Kurdisztánt támadja Irán

Iraki kurd fegyveres szervezetek központjait támadta Irán ma délelőtt drónokkal - számol be az Al-Dzsazíra.

Teherán valószínűleg attól tart, hogy a milíciák beszállnak a háborúba, amerikai offenzívát kezdenek Irán hadereje ellen. Ezekről a tervekről több amerikai lap is írt az elmúlt napokban.

Megosztás

Ez volt eddig a legsúlyosabb támadás Teherán ellen

Sorra érkeznek a beszámolók Teherán helyi lakosaitól: több közel-keleti lap is arról ír, helyi lakosok élményei alapján, hogy ma éjjel volt az izraeli-amerikai támadás eddigi legdurvább hulláma az iráni főváros ellen.

Az okozott károkról, áldozatokról még nincs hivatalos összesítés.

Megosztás

Terrortámadástól tart London, Cipruson

A brit külügyminisztérium figyelmeztette azokat a brit állampolgárokat, akik Ciprusra terveznek menni, vagy ott tartózkodnak, hogy terroristák célpontjává válhatnak.

London szerint "nagy kockázata" van jelenleg egy britek elleni terrortámadásnak Cipruson.

Megosztás

Már a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyaltak Brüsszelben

Az Európai Unió egyelőre nem látja indokoltnak a stratégiai olajtartalékok felszabadítását, annak ellenére, hogy az iráni konfliktus továbbra is akadályozza a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban – írja a Bloomberg az Európai Bizottság e heti rendkívüli egyeztetésére hivatkozva.

Tovább a cikkhez
Már a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyaltak Brüsszelben
Megosztás

Furcsa jelenség a piacon: olcsóbban lehet megvenni a Dubajban ragadt aranyat

A közel-keleti háború miatt részlegesen lezárt légtér felborította a dubaji aranykereskedelmet, a szállítások akadozása és a felhalmozódó készletek miatt a kereskedők árengedménnyel kínálják a nemesfémet a londoni referenciaárhoz képest - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Furcsa jelenség a piacon: olcsóbban lehet megvenni a Dubajban ragadt aranyat
Megosztás

Izrael nagyon elégedett a háború eddigi menetével

Egy meg nem nevezett izraeli katonai vezető arról beszélt a Times of Israelnek:

az Irán elleni háború a tervezettnél lényegesen jobban halad.

Senki nem számított ilyen gördülékeny végrehajtásra. Rengeteg bombát dobunk le, rendkívül összetett koordináció kell ehhez - senki nem számított arra, hogy ilyen eredményeket érünk el ilyen gyorsan

- mondta.

Hozzátette: még "sokat kell tenni," de "fantasztikus eredményeket" lát az izraeli vezérkar.

Megosztás

Megtámadta Irán a semleges Azerbajdzsánt: rendkívüli lépéseket jelentett be a kaukázusi állam

Azerbajdzsán bezárja a diplomáciai képviseleteit és kivonja diplomatáit Iránból, miután a perzsa állam tegnap váratlanul megtámadta az országot – jelentette be Jejhun Bajramov külügyminiszter.

Tovább a cikkhez
Megtámadta Irán a semleges Azerbajdzsánt: rendkívüli lépéseket jelentett be a kaukázusi állam
Megosztás

Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború

A katari energiaügyi miniszter szerint a háború miatt az Öböl-államok néhány héten belül kénytelenek lesznek leállítani az energiaexportot, az olaj ára pedig elérheti a hordónkénti 150 dollárt. A közel-keleti háború globális gazdasági összeomláshoz vezethet a miniszter szerint - írja a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
Megosztás

Egy ember megsérült Izraelben

Bár az izraeli hadsereg reggeli közlése szerint nem volt sérültje a reggeli iráni rakétatámadásnak, az egészségügyi minisztérium közölte: egy embert kórházba kellett vinni, akire egy elfogott rakéta roncsa zuhant rá.

Izraelben eddig 1700 sérültje, 11 halálos áldozata van a háborúnak.

Megosztás

Nehéz lesz megválasztani Irán következő vezetőjét

Irán háromfős vezetői testülete rendkívüli ülést tartott, melyen megvitatták, hogy lehet összehívni a 88 tagú "szakértők testületét," melynek feladata Irán következő vezetőjének megválasztása lenne.

Nehéz feladat lesz, hiszen rengeteg embert kell összekötni valamilyen formában, miközben Izrael és Amerika is nyíltan kommunikál arról, hogy Irán vezetőit sorra likvidálják vagy akarják likvidálni, a szakértők testületének egyik épületét pedig le is bombázták hétfőn.

Megosztás

Irán részlegesen visszaállítja az államigazgatási szolgáltatásokat

Vasárnaptól részlegesen visszaállítják az államigazgatái és pénzügyi szolgáltatásokat Irán fővárosában, Teheránban.

Újranyitnak a hivatalok, bankok, adminisztratív szolgáltatások.

A munkafeladatokat egy sajátos, hibrid rendszer szerint látják majd el az állami alkalmazottak: a nők távmunkából dolgozhatnak, a férfiaknak részben, a vezető beosztású személyeknek pedig

teljesen vissza kell térniük az irodába - annak ellenére, hogy az az izraeli és amerikai haderő folyamatosan bombázza a fővárost.

Megosztás

Négy iráni kémet fogtak Londonban

Az akciót ma hajnali 1-kor hajtották végre a hatóságok, egy iráni és három iráni-brit kettős állampolgárt vettek őrizetbe.

A négy férfi egy helyi zsidó közösség után kémkedett.

(Sky News)

Megosztás

Teheránt, Sirázt bombázzák a szövetségesek

Az amerikai és izraeli légierő ma hajnalban ismét átfogó támadást indított Irán ellen, Sirázból 20 halottról érkezett hír.

Teheránt, Irán fővárosát is intenzív támadás érte.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Újraindul az egyik nagy közel-keleti légitársaság

Az Etihad Airways közel egy hét teljes leállás után készül újraindítani járatait mintegy 70 úti cél felé - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Újraindul az egyik nagy közel-keleti légitársaság
Megosztás

Dubaj, Katar ismét támadás alatt

Ma reggel ismét támadás érte Dubajt és Katart.

Az emírségek legnagyobb városában a légvédelem elhárította a támadást, nem tudni, Irán pontosan mit célzott.

Katarban az amerikaiak által használt Al-Udeid légibázist célozták iráni drónok, a légvédelem elhárította a fenyegetést.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Fogynak az iráni rakéták - 11 órán át csönd volt

11 órán át nem érte semmilyen támadás Izrael területét, míg ma reggel Irán több rakétát ki nem lőtt a zsidó államra.

A támadás Izrael központi részét célozta, a légvédelem elfogta az összes támadóeszközt.

Sérült nincs.

(Times of Israel)

Megosztás

Talán megúszta a megsemmisülést a Búsehr

A az Indiai óceánon manőverező iráni IRIS Búsehr hadihajó kikötött Sri Lankában, a legénység távozott a fedélzetről - közölték helyi források.

A hajó hivatalosan "műszaki hiba" miatt kötött ki, azonban nagy valószínűséggel azt akarta elkerülni a legénység, hogy az IRIS Dena fregatthoz hasonlóan őket is elsüllyessze nemezetközi vizeken egy amerikai tengeralattjáró.

Megosztás

Japán emberek kerültek Irán célkeresztjébe – Tokió azonnal üzent Teheránnak

Két japán állampolgárt is elraboltak az iráni hatósági szervek, Tokió az érintettek azonnali szabadon bocsátását követeli Teherántól – írja a Times of Israel.

Tovább a cikkhez
Japán emberek kerültek Irán célkeresztjébe – Tokió azonnal üzent Teheránnak
Megosztás

Friss felvételek az Irán elleni csapásokról

Az izraeli haderő a képsorokon iráni rakétaindítókat semmisít meg.

Megosztás

Tűzharc Dél-Libanonban

Szárazföldi tűzharc alakult ki a Hezbollah és az izraeli hadsereg csapatai közt Dél-Libanonban, Kiám városa körül - közölte az iszlamista fegyveres csoport.

Az izraeli haderő a hét elején kezdte meg invázióját Libanon területén, válaszolva a Hezbollah támadására.

Megosztás

Felvételek: felrobbantotta Amerika a Sahid Bagherit, elsüllyedt az iráni hadiflotta legerősebb hajója

Elsüllyesztette az amerikai haderő a Sahid Bagherit, az iráni hadiflotta drónhordozó hadihajóját.

Tovább a cikkhez
Felvételek: felrobbantotta Amerika a Sahid Bagherit, elsüllyedt az iráni hadiflotta legerősebb hajója
Megosztás

IDF: több mint ötszáz célpontot támadtak Libanonban

Az izraeli fegyveres erők által Libanonban támadott Hezbollah célpontok száma meghaladta az ötszázat azóta, hogy a terrorszervezet belépett a konfliktusba.

(Times of Israel)

Megosztás

A Távol-Keletről mozgathat át légvédelmet Washington

A Reuters értesülései szerint tárgyalások folynak Washington és Szöul között arról, hogy a Dél-Koreába telepített Patriot rendszerek közül néhányat átszállítsanak a Közel-Keletre.

Megosztás

Videó: Izrael már az indítás előtt kilövi az iráni rakétákat

Az IDF által most közzétett videók állítólag szerda éjszaka készültek, és iráni ballisztikus rakétaindítók megsemmisítése látható rajtuk.

Megosztás

Dél-Bejrút felett dolgozik az IDF

Az izraeli légierő a libanoni főváros déli negyedeit, a Hezbollah de facto központját támadta. A jelentés szerint a terrorszervezet vezetősége, illetve fegyverraktárak voltak a célpontok.

(BBC)

Megosztás

A Vörös Félhold szerint több mint 3500 civil épület rongálódott meg Iránban

A Vörös Félhold iráni irodája szerint az amerikai-izraeli légicsapások során összesen 3643 civil ingatlan szenvedett károkat, ebből 3090 volt lakóépület. A civil szervezet kilenc irodája is megrongálódott.

(Al-Jazeera)

Megosztás

Szaúd-Arábiában is próbálkozott Irán

A szaúdi légvédelem három ballisztikus rakétát, egy manőverező robotrepülőgépet és több drónt is elfogott az éjszaka folyamán.

(Sky News)

Megosztás

Irakból lőtték Washington szövetségesét

A hajnali órákban légvédelmi szirénák szólaltak meg Jordánia legjelentősebb kikötővárosában, Akabában. A dróntámadást az iraki PMF alá tartozó, iránbarát siíta Szaraja Avlija al-Dam terrorszervezet vállalta magára.

(Al-Jazeera)

Megosztás

Fokozza a biztonsági intézkedéseket Bosznia

Megelőző jelleggel fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be Bosznia-Hercegovina a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt - közölte a biztonsági tárca.

A minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedések részeként növelték a biztonsági erők jelenlétét azoknál a létesítményeknél, amelyek potenciális célponttá válhatnak.

(MTI)

Megosztás

Katonai akadémiát bombáztak szét a szövetségesek

A hajnali órákban bombatámadás érhetett egy iráni katonai akadémiát a főváros középső részén.

(Al-Jazeera)

Megosztás

A Golán-fennsíkot támadja Irán

Izraeli jelentések szerint drónok tartanak a megszállt Golán-fennsík déli része felé. Azt nem lehet tudni, hogy a fegyvereket Irán, vagy a libanoni Hezbollah indította-e.

(Times of Israel)

Megosztás

Hegseth: most indul az igazi támadás

Az amerikai hadügyminiszter legfrisebb nyilatkozata szerint "drámaian meg fog ugrani az Irán ellen indított légitámadások száma" a következő napokban.

A tárcavezető szerint azzal, hogy az Egyesült Királyság engedélyezi a Diego Garcia légibázis használatát, nagyban hozzájárul a műveletekhez, ugyanakkor kritizálta Londont azért, mert nem tették lehetővé az amerikai gépek felszállását a háború első napjától kezdve.

(BBC)

Megosztás

Mindent akar Trump Iránból, de elmondta, mire nem fog sor kerülni

Donald Trump amerikai elnök az NBC Newsnak adott interjújában kijelentette, hogy Irán "mindent elveszített". Emellett kizárta egy szárazföldi hadművelet szükségességét, és megerősítette: Washington igényt tart arra, hogy beleszóljon a közel-keleti ország új vezetőjének kiválasztásába - számolt be a Sky News.

Tovább a cikkhez
Mindent akar Trump Iránból, de elmondta, mire nem fog sor kerülni
Megosztás

Valószínűleg az amerikaiak lőtték a leányiskolát

Amerikai vizsgálatok arra utalnak, hogy az Irán elleni légicsapássorozat legbotrányosabb pillanatát, egy leányiskola lebombázását az ő légierejük követte el, de biztos eredményt még nem közöltek. Izrael korábban azon az állásponton volt, hogy az oktatási létesítményt egy elévedt iráni rakéta döntötte romokba.

(Times of Israel)

Megosztás

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael Iránt - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Csütörtöki hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Figyelmeztet az Europol: egész Európában súlyos biztonsági következményei lehetnek a háborúnak

Trump kimondta, amire senki sem számított: hamarosan szárazföldi offenzíva jöhet Iránban

Megüzenték Trumpnak: elbukott a katonai terv, és ami most következik, az még nagyobb kudarcot hoz az Egyesült Államoknak

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba, soha nem látott lehetőségeket nyit a friss rendelet
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility