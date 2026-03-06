  • Megjelenítés
Videón a TEK bevetése: megjöttek a felvételek az ukrán pénzszállító elleni rajtaütésről
Videón a TEK bevetése: megjöttek a felvételek az ukrán pénzszállító elleni rajtaütésről

Videót tett közzé a magyar kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) ukrán pénzszállító konvoja elleni bevetéséről.

A magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M5-ös autópályán feltartóztattak két ukrán pénzszállító autót, a járművekben utazó hét ukrán banki alkalmazottat pedig őrizetbe vették.

Az akcióról a kormány Facebookon tett közzé felvételeket. A 30 másodperces videón az látható, ahogy a TEK akciócsoportja egy benzinkúton rajtaüt az ukrán pénzszállítókra, majd személyvédelmi felszereléseiket lefoglalva őrizetbe veszik az ukrán banki alkalmazottakat.

A járművet és annak rakományát szintén lefoglalták.

A NAV pénzmosás gyanújával hét ukrán állampolgárt állított elő, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot, miután két páncélozott autóval több tízmillió dollárt, eurót és aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A hét ukrán állampolgárt kiutasították Magyarországról.

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken

Kiderült a keserű igazság: az oroszok taktikáját másolja az iszlamista rezsim, csillagászati összegeket emészt fel a védekezés

Bejelentette Trump: nem lesz semmilyen tárgyalás, csak a kapitulációt fogadja el Amerika

A helyzetre reagálva Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-fiókján azt írta: Ukrajnának meg van a joga válaszlépéseket tenni, köztük szankciókkal, korlátozó intézkedésekkel.

Kapcsolódó cikkünk

Európai Bizottság: elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegetése

Figyelmeztetést adott ki Ukrajna: óva intik az állampolgáraikat a Magyarországra utazástól

Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

