Videón a TEK bevetése: megjöttek a felvételek az ukrán pénzszállító elleni rajtaütésről

Videót tett közzé a magyar kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) ukrán pénzszállító konvoja elleni bevetéséről.

A magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M5-ös autópályán feltartóztattak két ukrán pénzszállító autót, a járművekben utazó hét ukrán banki alkalmazottat pedig őrizetbe vették.

Az akcióról a kormány Facebookon tett közzé felvételeket. A 30 másodperces videón az látható, ahogy a TEK akciócsoportja egy benzinkúton rajtaüt az ukrán pénzszállítókra, majd személyvédelmi felszereléseiket lefoglalva őrizetbe veszik az ukrán banki alkalmazottakat.

A járművet és annak rakományát szintén lefoglalták.

A NAV pénzmosás gyanújával hét ukrán állampolgárt állított elő, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot, miután két páncélozott autóval több tízmillió dollárt, eurót és aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A hét ukrán állampolgárt kiutasították Magyarországról.

A helyzetre reagálva Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-fiókján azt írta: Ukrajnának meg van a joga válaszlépéseket tenni, köztük szankciókkal, korlátozó intézkedésekkel.

